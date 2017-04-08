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НХЛ. Монреаль уступил Тампе-Бэй. Матч пятницы

Статистика и видеообзор поединка

  • 08.04.2017 09:29
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НХЛ. Монреаль - Тампа-Бэй
© НХЛ. Монреаль - Тампа-Бэй
В пятницу в Лиге была сыграна одна встреча.
 
Монреаль - Тампа-Бэй - 2:4
1-й период
0:1 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 5 (Никита Кучеров - 44, Люк Витковски - 4), 11:42 
0:2 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 40 (Ондржей Палат - 35, Брэйден Пойнт - 21), 19:50 
2-й период
1:2 Монреаль - Двайт Кинг - 9 (Арттури Лехконен - 10, Никита Нестеров - 11), 09:59
1:3 Тампа-Бэй - Александер Киллорн - 19 (Кори Конакер - 2), 14:19
3-й период
2:3 Монреаль - Арттури Лехконен - 17, 04:36, в меньшинстве
2:4 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 6 (Кори Конакер - 3, Джейк Дотчин - 10), 04:57
 
Тампа-Бэй продолжает отчаянную борьбу за последнюю, 16-ю путевку в плей-офф. Команда набирает очки в 8-м из последних 9-ти матчей, одержав при этом 7 побед. Первой звездой поединка стал центрфорвард гостей Янни Гурдэ, оформивший первый дубль в своей 21-й встрече в НХЛ. «Канадиенс» в плей-офф, который стартует 12-го апреля, встретятся с Рейнджерс. Монреаль объявил, что в заключительной ирге регулярного сезона (с Детройтом) не примут участие 6 основных хоккеистов команды.





Источник — Sport.ua

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