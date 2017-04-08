В пятницу в Лиге была сыграна одна встреча.

Монреаль - Тампа-Бэй - 2:4

1-й период

0:1 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 5 (Никита Кучеров - 44, Люк Витковски - 4), 11:42

0:2 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 40 (Ондржей Палат - 35, Брэйден Пойнт - 21), 19:50

2-й период

1:2 Монреаль - Двайт Кинг - 9 (Арттури Лехконен - 10, Никита Нестеров - 11), 09:59

1:3 Тампа-Бэй - Александер Киллорн - 19 (Кори Конакер - 2), 14:19

3-й период

2:3 Монреаль - Арттури Лехконен - 17, 04:36, в меньшинстве

2:4 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 6 (Кори Конакер - 3, Джейк Дотчин - 10), 04:57

Тампа-Бэй продолжает отчаянную борьбу за последнюю, 16-ю путевку в плей-офф. Команда набирает очки в 8-м из последних 9-ти матчей, одержав при этом 7 побед. Первой звездой поединка стал центрфорвард гостей Янни Гурдэ, оформивший первый дубль в своей 21-й встрече в НХЛ. «Канадиенс» в плей-офф, который стартует 12-го апреля, встретятся с Рейнджерс. Монреаль объявил, что в заключительной ирге регулярного сезона (с Детройтом) не примут участие 6 основных хоккеистов команды.











