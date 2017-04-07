Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФОТО ДНЯ: Шахтер и клюшки

Дончане оригинально поздравили земляков с чемпионскими медалями

  • 07.04.2017 22:12
  • 475 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» оригинально поздравил земляков из хоккейного клуба «Донбасс» с завоеванием золотых медалей чемпионата Украины.

«Горняки» облачились в хоккейную форму и взяли в руки клюшки.

«Поздравляем наших друзей из HC Donbass с завоеванием чемпионского звания второй год подряд! Наши земляки стали пятикратными чемпионами Украины!», - написали в социальных сетях «горняки».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.