ФОТО ДНЯ: Шахтер и клюшки

Донецкий «Шахтер» оригинально поздравил земляков из хоккейного клуба «Донбасс» с завоеванием золотых медалей чемпионата Украины.
«Горняки» облачились в хоккейную форму и взяли в руки клюшки.
«Поздравляем наших друзей из HC Donbass с завоеванием чемпионского звания второй год подряд! Наши земляки стали пятикратными чемпионами Украины!», - написали в социальных сетях «горняки».
Источник — Sport.ua
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