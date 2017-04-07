Донбасс - чемпион Украины по хоккею

апряжение витало в воздухе, на лицах игроков обеих команд читалась максимальная концентрация. От результата в этом поединке в буквальном смысле зависела судьба золотых медалей, поэтому никто не хотел уступать.

Первый период получился малоинтересным с точки зрения зрелищности, но напряженный в эмоциональном плане. Традиционно, команды старались играть максимально осторожно, поскольку предыдущие матчи серии дали понять, как одним, так и другим, что игра в меньшинстве, в большинстве случаев, превращалась в пропущенную шайбу. Как итог – нули.

На второй период обе команды вышли куда более заведенными, особенно гости. «Кременчук» был заряжен на борьбу, подопечным Дмитрия Пидгурского кровь из носу необходимо было побеждать, в то время как «Донбасс» мог позволить себе сыграть на ошибках соперника.

Открыт счет был усилиями Алексея Мельникова на 7-й минуте второго периода, но радовались кременчужане недолго – паритет восстановил Денис Кочетков. Следует отметить, что гол Кочеткова засчитали не сразу, поскольку тренерский штаб «Кременчука» запросил видео повтор. К радости болельщиков «Донбасса», рефери шайбу засчитал.

Как уже говорилось, удаления в финальной серии практически приравнивается к пропущенной шайбе. И вот под занавес вторых 20 минут хозяева вышли вперед – Егор Егоров, оказавшись один на один с Эдуардом Захаровым, мощным броском пробил голкипера «Кременчука».

Никто не сомневался, что гости с первых секунд заключительного периода бросятся в атаку, но подопечные Сергея Витера были готовы к такому и грамотно оборонялись. Чем меньше времени оставалось до финальной сирены, тем больше накалялись страсти на льду, а арбитрам все чаще приходилось вмешиваться в выяснения отношений между игроками. «Кременчук» старался, создавал, но до решающего броска дело так и не доходило. Кроме того, «Донбассу» удавались разящие контратаки.

Отдельно следует отметить болельщиков обеих команд. Неистовая поддержка «Донбасса» и «Кременчука» на переполненном «Альтаире» - пример для всех украинских команд, при чем не только хоккейных, но и в остальных видах спорта. Вдвойне приятнее, что все это происходило в теплой и дружеской атмосфере, несмотря на борьбу команд.

Решающие мгновения получились невероятно напряженными. На заключительные полторы минуты «Донбасс» получил численное преимущество, что не позволило «Кременчуку» переломить ход встречи.

2:1 – чемпионский матч «Донбасса», который завоевывает золотые медали и становится триумфатором УХЛ сезона 2016/17! Счет серии – 4:2!



Донбасс - Кременчук - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Шайбы: 0:1 Мельников (Коваленя, Гриценко), 26:17, 1:1 Кочетков (Шафаренко, Егоров), 31:11, 2:1 Егоров (Кочетков, Благой - больш.), 39:17



Донбасс: Дьяченко (Царегородцев); Кочетков – Захаров – Егоров, Сырей – Кугут (А); Благой – Шафаренко – Никифоров, Вл. Алексюк – Яковлевс; Лялька (А) – Буценко – Бабинец, Победоносцев – Петрухно; Нименко – Бондарев (К) – Рамазанов, Каменьков – Григорьев.



Кременчук: Захарченко (Петленко); Коренчук (А) – Кузьмик – Слыш (К), Башко – Дегтярев; Кича - Гниденко (А) - Петранговский, Андрейкив – Игнатенко; Кирющенков – Гриценко – Коваленя, Исаенко – Мельников; Чернышенко – Карпенко – Гаврик, Варивода – Савицкий.