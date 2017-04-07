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НХЛ. Оттава вышла в плей-офф. Матчи четверга

Статистика и видеообзоры поединков

  • 07.04.2017 11:14
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НХЛ. Бостон - Оттава
© НХЛ. Бостон - Оттава
В четверг в Лиге были сыграны двенадцать встреч. 
 
Бостон - Оттава - 1:2 (Б)
1-й период
1:0 Бостон - Дрю Стаффорд - 8 (Здено Хара - 19), 10:37, в большинстве 
2-й период
1:1 Оттава - Алекс Барроуз - 15, 07:37
Буллиты
1:2 Оттава, Кайл Тёррис
 
Оттава стала 15-й командой, которая забронировала себе место в плей-офф. «Сенаторы» обошли Бостон, выйдя на второе место Атлантического дивизиона. Эти команды вполне могут встретиться в первом раунде плей-офф, и Оттава сделала большой шаг к преимуществу своей площадки. «Сенаторы» впервые в истории выиграли все матчи сезона у Бостона, одержав в них четыре победы. 
 
 
Нью-Джерси - Питтсбург - 4:7 
1-й период
1:0 Нью-Джерси - Стефан Ноусен - 8 (Бю Беннетт - 11, Якоб Йозефсон - 8), 04:59 
1:1 Питтсбург - Брайан Раст - 15 (Ник Бонино - 18), 14:24 
1:2 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 15 (Ник Бонино - 19, Джастин Шульц - 38), 17:07 
2-й период
2:2 Нью-Джерси - Джон Мур - 11 (Кайл Палмьери - 27, Адам Хенрик - 20), 00:10
2:3 Питтсбург - Джош Арчибальд - 3 (Скотт Уилсон - 18, Картер Роуни - 4), 02:09
2:4 Питтсбург - Конор Шири - 23 (Сидни Кросби - 44, Джейк Гюнцель - 16), 03:05
3:4 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 20 (Энди Грин - 9, Трэвис Зэйджак - 30), 05:34, в большинстве
3:5 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 21 (Фил Кессел - 46, Сидни Кросби - 45), 07:45, в большинстве
4:5 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 26 (Трэвис Зэйджак - 31), 18:36
3-й период
4:6 Питтсбург - Мэтт Каллен - 13 (Том Кунхакль - 11, Рон Хэйнси - 13), 01:56, в меньшинстве
4:7 Питтсбург - Ник Бонино - 17 (Брайан Думулин - 14, Чед Руведель - 8), 16:53, в большинстве
 
Питтсбург одержал четвертую победу подряд и гарантировал себе второе место Столичного дивизиона. В первом раунде плей-офф «Пингвины» встретятся с Коламбусом и начнут серию на своей площадке. В этом сезоне Питтсбург выиграл 31 домашнюю встречу из 41-й. Центрфорвард гостей Сидни Кросби, Первая звезда поединка, сделал две передачи и сравнялся с Патриком Кейном в споре бомбардиров. У обоих игроков по 88 очков. Нью-Джерси проиграл седьмой матч из восьми последних. 
 
 
Каролина - Айлендерс - 0:3 
1-й период
0:1 Айлендерс - Брок Нельсон - 19, 01:27 
0:2 Айлендерс - Скотт Мэйфилд - 2 (Андерс Ли - 18, Энтони Бювиллье - 14), 04:39 
2-й период
0:3 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 22 (Джош Бэйли - 41, Ник Ледди - 32), 00:39, в большинстве
 
«Островитяне» одержали четвертую победу подряд и продолжают сохранять надежду на выход в плей-офф. Победу команде Дуга Уэйта принесли 29 сэйвов Ярослава Халака (Первой звезды матча), который одержал пятую кряду победу с 23 марта, когда он был вызван из Американской хоккейной лиги. Каролина уступила четвертый раз подряд.
 
 
Коламбус - Виннипег - 4:5 
1-й период
1:0 Коламбус - Ник Фолиньо - 26, 06:58 
1:1 Виннипег - Якоб Труба - 7 (Брайан Литтл - 24, Джоэль Армиа - 9), 13:54, в большинстве 
1:2 Виннипег - Марк Шайфли - 32 (Блэйк Уилер - 48, Эндрю Копп - 8), 15:25 
2-й период
1:3 Виннипег - Мэтью Перро - 13 (Брайан Литтл - 25), 03:49
2:3 Коламбус - Брэндон Саад - 23 (Оливер Бьоркстранд - 6), 07:12
3:3 Коламбус - Брэндон Саад - 24 (Александер Веннберг - 45), 12:35
3-й период
3:4 Виннипег - Якоб Труба - 8 (Мэтью Перро - 31, Брайан Литтл - 26), 04:06, в большинстве
3:5 Виннипег - Брайан Литтл - 21 (Мэтью Перро - 32, Джулиан Мелчиори - 2), 09:35
4:5 Коламбус - Бун Дженнер - 17 (Скотт Хартнелл - 23, Оливер Бьоркстранд - 7), 14:00
 
Коламбус потерпел пятое поражение кряду и занял третье место в Столичном дивизионе. Серию первого раунда плей-офф против Питтсбурга команда Джона Тортореллы начнет в гостях. Давно потерявший шансы на выход в плей-офф Виннипег выиграл шестой раз подряд. Самым результативным игроком матча с 4 очками (1+3) стал форвард гостей Брайан Литтл, Первая звезда поединка. В воротах Виннипега в НХЛ дебютировал Эрик Комри, отразивший 35 бросков.
 
 
Торонто - Тампа-Бэй - 1:4 
2-й период
0:1 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 15 (Ондржей Палат - 33, Виктор Хедман - 53), 07:34, в большинстве
1:1 Торонто - Назем Кадри - 32 (Мэтт Ханвик - 16, Тайлер Бозак - 36), 09:42
1:2 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 39 (Виктор Хедман - 54), 11:50
3-й период
1:3 Тампа-Бэй - Майкл Бурниваль - 2 (Андрей Шустр - 11, Виктор Хедман - 55), 02:00
1:4 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 16 (Ондржей Палат - 34, Джейк Дотчин - 9), 14:11
 
Торонто упустил шанс оформить путевку в плей-офф, проиграв второй раз кряду. Тампа-Бэй выиграла «матч жизни» и теперь на три очка отстает от «Кленовых листьев». Обеим командам осталось провести по две встречи. Тампа-Бэй сыграет с Монреалем и Баффало, а Торонто примет Питтсбург и Коламбус.
 
 
Флорида - Сент-Луис - 3:6 
1-й период
0:1 Сент-Луис - Райан Ривс - 6 (Скотти Апшолл - 7), 12:16 
2-й период
1:1 Флорида - Винсент Трочек - 23 (Яромир Ягр - 28, - - 1), 06:41
1:2 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 38 (Джейден Шварц - 35, Иван Барбашев - 6), 07:37
3-й период
2:2 Флорида - Майкл Мэтесон - 7 (Джонатан Юбердо - 16, Алекс Петровиц - 13), 00:55
2:3 Сент-Луис - Давид Перрон - 18 (Кольтон Парайко - 31), 05:36
3:3 Флорида - Денис Мальгин - 5 (Кольтон Скевьёр - 14, Джейсон Димерс - 19), 07:45
3:4 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 23 (Джордан Шмальц - 2, Давид Перрон - 28), 10:37, в большинстве
3:5 Сент-Луис - Алекс Пьетранжело - 14 (Джейден Шварц - 36, Йори Лехтеря - 14), 13:49, в большинстве
3:6 Сент-Луис - Джейден Шварц - 19 (Алекс Пьетранжело - 32, Владимир Тарасенко - 34), 19:01, в пустые ворота
 
Чтобы обеспечить себе третье место дивизиона, «Блюзменам» в оставшихся двух встречах достаточно набрать один балл, так как в случае равенства очков с Нэшвиллом у них будет преимущество по дополнительным показателям. Серия поражений Флориды достигла шести матчей, а защитник «Пантер» Кит Яндл провел 631-ю игру подряд. Это восьмая по длительности серия в истории НХЛ, она началась еще 26 марта 2009 года.
 
 
Даллас - Нэшвилл - 3:7 
1-й период
0:1 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 30 (Крэйг Смит - 17, Калле Ярнкрок - 16), 01:06 
0:2 Нэшвилл - Крэйг Смит - 11 (Виктор Арвидссон - 29), 13:02 
0:3 Нэшвилл - Кевин Фиала - 11 (Пьер Паренто - 15, ПиКей Суббан - 29), 18:16 
0:4 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 31 (Энтони Битетто - 6), 18:52 
2-й период
0:5 Нэшвилл - Гарри Золнержик - 2 (Остин Ватсон - 12, ПиКей Суббан - 30), 01:06
1:5 Даллас - Джейсон Спецца - 15 (Джейми Бенн - 43), 02:47
2:5 Даллас - Радек Факса - 12 (Дэн Хэмьюс - 15, Джимель Смит - 3), 10:30
3:5 Даллас - Джейсон Дикенсон - 2 (Радек Факса - 21, Реми Эли - 6), 12:51
3:6 Нэшвилл - Роман Йоси - 12 (Джеймс Нил - 18, Виктор Арвидссон - 30), 17:27, в большинстве
3-й период
3:7 Нэшвилл - Крэйг Смит - 12 (Энтони Битетто - 7, Брэд Хант - 5), 13:52
 
У Нэшвилла после этой победы одинаковое число очков с Калгари, который занимает первое место «уайлд-кард» по лучшим дополнительным показателям. «Флэймз» в финальном матче чемпионата встретятся с Сан-Хосе, а «Хищники» с Виннипегом. 
 
 
Колорадо - Миннесота - 3:4 
1-й период
0:1 Миннесота - Джейсон Зукер - 22 (Чарли Койл - 36, Йонас Бродин - 22), 00:10 
0:2 Миннесота - Нэйт Проссер - 2 (Чарли Койл - 37, Зак Паризе - 23), 14:09 
2-й период
1:2 Колорадо - Тайсон Джост - 1 (Рокко Гримальди - 1, Гэбриэл Ландеског - 15), 05:44
2:2 Колорадо - Франсуа Бошемен - 4 (Свен Андригетто - 14), 14:55
3-й период
2:3 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 25 (Эрик Стаал - 37, Райан Сутер - 30), 06:43
2:4 Миннесота - Микаель Гранлунд - 26 (Нино Нидеррайтер - 32, Нэйт Проссер - 5), 10:00
3:4 Колорадо - Мэттью Ньето - 7 (Мэтт Дюшен - 23, ДжейТи Комфер - 2), 14:20
 
Миннесота выиграла третий раз подряд и повторила клубный рекорд по количеству побед (48) и очков (104) в одном сезоне. Столько же у «Диких» было в чемпионате-2006/07. Вратарь гостей Деван Дубник одержал 40-ю победу, что стало его личным и клубным рекордом. 
 
 
Аризона - Ванкувер - 4:3 
1-й период
1:0 Аризона - Люк Щенн - 1 (Брендан Перлини - 7, Кристиан Дворак - 18), 06:00 
1:1 Ванкувер - Николай Голдобин - 2 (Даниэль Седин - 27, Хенрик Седин - 31), 07:51 
2-й период
2:1 Аризона - Радим Врбата - 19 (Джэйкоб Чичран - 13, Энтони ДеЭнджело - 9), 00:55
3:1 Аризона - Александр Бурмистров - 5 (Алекс Голигоски - 29, Макс Доми - 28), 09:40, в большинстве
4:1 Аризона - Радим Врбата - 20 (Макс Доми - 29), 16:11, в большинстве
3-й период
4:2 Ванкувер - Брок Бозер - 3 (Хенрик Седин - 32, Брэндон Саттер - 17), 01:47, в большинстве
4:2 Аризона - Макс Доми не реализовал буллит 
4:3 Ванкувер - Даниэль Седин - 15 (Хенрик Седин - 33), 12:40
 
Аризона выиграла третий матч из четырех последних и обошла Ванкувер в общей таблице, поднявшись на 28-е место. «Кэнакс» проиграли шестой раз кряду. Первой звездой встречи стал правый крайний хозяев Радим Врбата, оформивший дубль.
 
 
Анахайм - Чикаго - 4:0 
1-й период
1:0 Анахайм - Кори Перри - 19 (Рикард Ракелл - 16, Сами Ватанен - 21), 06:53, в большинстве 
2-й период
2:0 Анахайм - Крис Вагнер - 6 (Ондрей Касе - 10, Логан Шо - 7), 17:08
3-й период
3:0 Анахайм - Райан Кеслер - 22 (Эндрю Кольяно - 19, Якоб Силфверберг - 26), 04:42
4:0 Анахайм - Рикард Ракелл - 33 (Райан Гецлаф - 55, Патрик Ивз - 19), 14:43
 
Анахайм выиграл третий раз подряд и продлил результативную серию до 13 матчей (одержав при этом 10 побед). Вратарь хозяев Джон Гибсон, Первая звезда матча, сделал 37 сэйвов и шестой раз в сезоне отыграл «на ноль». Чикаго, забронировавший себе первое место Западной конференции, предоставил отдых четырем ведущим игрокам и потерпел третье поражение кряду.
 
 
Лос-Анджелес - Калгари - 1:4 
1-й период
0:1 Калгари - Сэм Беннетт - 13 (Микаэль Бэклунд - 31, Марк Джордано - 27), 04:57, в большинстве 
1:1 Лос-Анджелес - Тревор Льюис - 12 (Джефф Картер - 31, Дерек Форборт - 15), 06:13 
2-й период
1:2 Калгари - Деннис Уайдмен - 5 (Майкл Фирлэнд - 10, Дерик Энгелланд - 12), 03:12
1:3 Калгари - Фредди Хэмилтон - 2 (Трой Брауэр - 12, Кёртис Лазар - 3), 10:45
1:4 Калгари - Алекс Чэйссон - 12 (Ти Джей Броди - 30, Крис Верстиг - 22), 14:20
 
В воротах Калгари дебютировал в НХЛ Джон Жилль, сделавший 27 сэйвов и получивший звание Первой звезды поединка. Второй звездой стал защитник гостей Деннис Уайдмен, забивший победный гол.
 
 
Сан-Хосе - Эдмонтон - 2:4 
1-й период
1:0 Сан-Хосе - Джоэл Уорд - 10 (Дэвид Щлемко - 16, Марк-Эдуард Власик - 21), 06:08 
2-й период
1:1 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 30 (Оскар Клефбом - 21, Адам Ларссон - 15), 04:40
2:1 Сан-Хосе - Брент Бернс - 29 (Томаш Гертл - 12), 12:30
3-й период
2:1 Сан-Хосе - Маркус Соренсен не реализовал буллит 
2:2 Эдмонтон - Милан Лючич - 21 (Оскар Клефбом - 22, Коннор Макдэвид - 67), 04:26, в большинстве
2:3 Эдмонтон - Милан Лючич - 22 (Оскар Клефбом - 23, Джордан Эберле - 31), 07:57
2:4 Эдмонтон - Милан Лючич - 23 (Марк Летесту - 19, Оскар Клефбом - 24), 16:31, в большинстве
 
Победу Эдмонтону принес хет-трик Милана Лючича, Первой звезды встречи. Капитан гостей Коннор Макдэвид забил 30-й гол в сезоне и сделал передачу, упрочив лидерство в споре бомбардиров с 97 очками, а также продлив результативную серию до 12 матчей. Ближайшими его преследователями являются Патрик Кейн и Сидни Кросби, в активе которых по 88 баллов. Голкипер «Нефтяников» Кэм Тэлбо сделал 13 сэйвов и одержал 41-ю победу в сезоне, превзойдя клубный рекорд, установленный Грантом Фюром в сезоне-1987/88. Сан-Хосе нанес рекордно низкие в этом сезоне 15 бросков по воротам. 
 




Источник — Sport.ua

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