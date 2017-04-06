В среду в Лиге были сыграны две встречи.
Баффало - Монреаль - 2:1
1-й период
1:0 Баффало - Расмус Ристолайнен - 6 (Джош Горджес - 5, Джек Айкел - 33), 06:01
2-й период
2:0 Баффало - Тайлер Эннис - 5 (Эвандер Кейн - 15, Райан О'Райлли - 34), 11:35
3-й период
2:1 Монреаль - Томаш Плеканец - 10 (Александр Радулов - 36, Пол Байрон - 20), 00:46
Баффало выиграл свой последний домашний матч в сезоне и прервал победную серию Монреаля из пяти поединков. Центрфорвард гостей Томаш Плеканец в 11-м сезоне подряд забрасывает как минимум 10 шайб.
Вашингтон - Рейнджерс - 2:0
2-й период
1:0 Вашингтон - Джастин Уильямс - 23 (Александр Овечкин - 35, Евгений Кузнецов - 39), 14:49, в большинстве
3-й период
2:0 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 19 (Маркус Йоханссон - 34, Джастин Уильямс - 23), 05:42
Второй раз кряду (и третий в своей истории) Вашингтон выиграл регулярный чемпионат. Кроме Президентского кубка, столичная команда получила преимущество домашней площадки на весь путь в плей-офф Кубка Стэнли. Если не считать укороченного сезона-2012/13, то последний раз Кубок Стэнли покорялся победителю регулярки в сезоне-2007/08. Вашингтон, к слову, Кубок Стэнли еще не выигрывал. Вратарь хозяев Брэден Холтби, Первая звезда встречи, отразил 24 броска в створ и 9-й раз в сезоне отстоял «на ноль» - это лучший показатель в нынешнем чемпионате. «Рейнджеры» после этого поражения останутся на 1-м месте «уайлд-кард» и в первом раунде плей-офф сыграют с Монреалем.
Источник — Sport.ua
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