Овечкин и Кузнецов поедут на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ

Лидер хоккейной сборной России и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, несмотря на запрет лиги о участии в соревнованиях.

«Да, я не передумал, я все равно поеду», — сказал Овечкин.

Напарник Овечкина Евгений Кузнецов пока надеется, что НХЛ добровольно разрешит игрокам поехать на Игры. В случае отказа спортсмен намерен поехать туда сам.

Ранее НХЛ выступила с заявлением, в котором запретила спортсменам принимать участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее.