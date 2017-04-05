Овечкин и Кузнецов поедут на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ

Лидер хоккейной сборной России и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, несмотря на запрет лиги о участии в соревнованиях.
«Да, я не передумал, я все равно поеду», — сказал Овечкин.
Напарник Овечкина Евгений Кузнецов пока надеется, что НХЛ добровольно разрешит игрокам поехать на Игры. В случае отказа спортсмен намерен поехать туда сам.
Ранее НХЛ выступила с заявлением, в котором запретила спортсменам принимать участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее.
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