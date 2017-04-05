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Овечкин и Кузнецов поедут на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ

Российские хоккеисты надеются, что руководство Лиги передумает

  • 05.04.2017 21:11
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sportpanorama.by
© sportpanorama.by
Лидер хоккейной сборной России и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, несмотря на запрет лиги о участии в соревнованиях.
 
«Да, я не передумал, я все равно поеду», — сказал Овечкин.
 
Напарник Овечкина Евгений Кузнецов пока надеется, что НХЛ добровольно разрешит игрокам поехать на Игры. В случае отказа спортсмен намерен поехать туда сам.
 
Ранее НХЛ выступила с заявлением, в котором запретила спортсменам принимать участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее.

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