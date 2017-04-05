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НХЛ. Бостон вышел в плей-офф. Матчи вторника

Статистика и видеообзоры поединков

  • 05.04.2017 12:13
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НХЛ. Бостон - Тампа-Бэй
© НХЛ. Бостон - Тампа-Бэй
Во вторник в Лиге были сыграны тринадцать встреч. 
 
Бостон - Тампа-Бэй - 4:0 
2-й период
1:0 Бостон - Дрю Стаффорд - 7 (Давид Крейчи - 30, Адам МакКуэйд - 8), 05:56
2:0 Бостон - Дэвид Пастрняк - 33 (Райли Нэш - 10, Кеван Миллер - 10), 16:06
3-й период
3:0 Бостон - Здено Хара - 10 (Тори Круг - 43, Дэвид Бэкис - 21), 09:12, в большинстве
4:0 Бостон - Дэвид Пастрняк - 34 (Давид Крейчи - 31), 18:58, в пустые ворота
 
Бостон обыграл прямого конкурента и вышел в плей-офф впервые с 2014-го. Вратарь хозяев Туукка Раск, Первая звезда матча, отразил 28 бросков в створ и установил собственный рекорд, восемь раз за сезон отстояв «на ноль». Тампа-Бэй второй раз в последних четырех поединках играла с 17 полевыми игроками.
 
 
Нью-Джерси - Филадельфия - 1:0 (ОТ)
Овертайм
1:0 Нью-Джерси - Джон Мур - 10 (Тэйлор Холл - 33, Кайл Палмьери - 26), 00:59 
 
Нью-Джерси прервал серию из шести поражений. Голкипер хозяев Кит Кинкэйд, Первая звезда встречи, отразил 35 бросков в створ. Это его первый шатаут в сезоне и третий в карьере. Филадельфия набирает очки в пятой из последних шести игр.
 
 
Питтсбург - Коламбус - 4:1 
1-й период
1:0 Питтсбург - Картер Роуни - 2 (Скотт Уилсон - 17), 18:51 
2-й период
2:0 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 20 (Том Кунхакль - 10), 09:26
3:0 Питтсбург - Брайан Думулин - 1 (Джейк Гюнцель - 15, Сидни Кросби - 42), 12:30
3-й период
4:0 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 14 (Джастин Шульц - 37, Сидни Кросби - 43), 00:33
4:1 Коламбус - Брендон Дубински - 12, 10:20, в меньшинстве
 
Коламбус проиграл четвертый раз подряд, при этом в шести из последних семи матчей команда забрасывала не более трех шайб. Защитник хозяев Брайан Думулин, Третья звезда поединка, забил впервые с декабря 2014-го и прервал безголевую серию из 150-ти встреч. Центрфорвард «Пингвинов» Скотт Уилсон провел 100-ю игру в регулярных чемпионатах.
 
 
Торонто - Вашингтон - 1:4 
1-й период
0:1 Вашингтон - Ларс Эллер - 12 (Андре Бураковски - 23, Бретт Коннолли - 7), 14:34 
2-й период
0:2 Вашингтон - Кевин Шаттенкирк - 12 (Никлас Бэкстрем - 62, Александр Овечкин - 34), 10:00, в большинстве
3-й период
0:3 Вашингтон - Нэйт Шмидт - 3 (Бретт Коннолли - 8, Джастин Уильямс - 22), 08:11
0:4 Вашингтон - Том Уилсон - 7 (Дэниэл Уинник - 13, Джэй Бигл - 17), 16:44
1:4 Торонто - Митчелл Мэрнер - 19 (Джеймс ван Римсдик - 33, Тайлер Бозак - 35), 18:52, в большинстве
 
Торонто в случае победы мог выйти в плей-офф, но в результате Вашингтон сделал еще один шаг к победе в регулярке. Защитник гостей Кевин Шаттенкирк, Вторая звезда матча, забил свой первый гол за Вашингтон, куда он перешел в конце февраля. Столичная команда одержала 109 побед за два сезона — это лучший показатель в истории Лиги с тех пор, как в сезоне-2005/06 ввели послематчевые буллиты. Александр Овечкин вышел на чистое второе место в списке бомбардиров-россиян — в его активе теперь 1033 очка. У Сергея Федорова — 1179. Центрфорвард хозяев Вилльям Нюландер провел 100-й поединок в НХЛ.
 
 
Оттава - Детройт - 2:0 
1-й период
1:0 Оттава - Эрик Карлссон - 17 (Кайл Тёррис - 28), 12:59 
2-й период
2:0 Оттава - Том Пайатт - 9 (Майк Хоффман - 35, Жан-Габриэль Пажо - 20), 07:49
 
Оттава прервала серию из пяти поражений и поднялась на второе место в Атлантическом дивизионе. Заодно команда повторила клубный рекорд по количеству «сухих» матчей за сезон — 10 (столько же было в сезоне-2001/02). Вратарь хозяев Крэйг Андерсон, Первая звезда встречи, отразил 24 броска в створ и оформил пятый шатаут в сезоне. За «Сенаторов» сыграл левый крайний Кларк МакАртур и стал Третьей звездой. Для канадца это была первая игра с 14 октября 2015-го, когда он получил сотрясение мозга. Защитник Оттавы Дион Фанеф провел 900-й поединок в Лиге.
 
 
Сент-Луис - Виннипег - 2:5 
1-й период
1:0 Сент-Луис - Алекс Пьетранжело - 13, 00:35 
2-й период
1:1 Виннипег - Патрик Лайне - 35 (Марк Стюарт - 2, Брайан Литтл - 22), 01:47
1:2 Виннипег - Николай Элерс - 25 (Марк Шайфли - 49, Блэйк Уилер - 46), 02:01
1:3 Виннипег - Марк Стюарт - 2 (Мэтью Перро - 29, Адам Лоури - 13), 02:49
2:3 Сент-Луис - Йори Лехтеря - 7 (Иван Барбашев - 5, Зак Сэнфорд - 4), 04:38
3-й период
2:4 Виннипег - Марк Шайфли - 31 (Блэйк Уилер - 47, Николай Элерс - 39), 04:48
2:5 Виннипег - Патрик Лайне - 36 (Мэтью Перро - 30, Брайан Литтл - 23), 09:02
 
Сент-Луис проиграл в основное время впервые за 10 встреч. Виннипег одержал пятую победу кряду и впервые в истории выиграл у «Блюзменов» все пять матчей за сезон. Правый крайний гостей Патрик Лайне, Первая звезда поединка, сократил отставание от Остона Мэттьюза в гонке голеадоров-новичков: на счету Мэттьюза 39 шайб, Лайне — 36. Центрфорвард Марк Шайфли стал первым с 2011-го игроком «Джетс», сумевшим набрать 80 очков за сезон (31+49).
 
 
Нэшвилл - Айлендерс - 1:2 (ОТ)
2-й период
1:0 Нэшвилл - Майк Фишер - 18 (Колин Уилсон - 23, Крэйг Смит - 16), 07:03
3-й период
1:1 Айлендерс - Брок Нельсон - 18 (Кэлвин де Хаан - 19, Деннис Зайденберг - 17), 01:32
Овертайм
1:2 Айлендерс - Томас Хики - 4 (Джош Бэйли - 40, Ярослав Халак - 1), 01:25
 
«Островитяне» победили третий раз подряд и пропустили за это время четыре гола. Защитник нью-йоркской команды Томас Хики, Первая звезда встречи, провел в НХЛ 337 игр за 6 сезонов, но впервые в карьере ему пришлось играть против Нэшвилла. Получилось очень неплохо.
 
 
Миннесота - Каролина - 5:3 
1-й период
1:0 Миннесота - Зак Паризе - 19 (Эрик Стаал - 35, Нино Нидеррайтер - 31), 05:39 
1:1 Каролина - Ли Стемпняк - 16 (Джефф Скиннер - 26, Джейкоб Слэвин - 29), 06:56 
2:1 Миннесота - Джордан Шрёдер - 6 (Мэтью Думба - 22, Джоэль Эрикссон Эк - 4), 11:05 
2:2 Каролина - Джефф Скиннер - 34 (Ноа Ханифин - 22, Виктор Раск - 28), 16:19, в большинстве 
3:2 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 23 (Зак Паризе - 21, Джаред Спёрджин - 28), 18:16 
3:3 Каролина - Джефф Скиннер - 35 (Ли Стемпняк - 24, Дерек Райан - 17), 19:48 
2-й период
4:3 Миннесота - Чарли Койл - 18 (Кристиан Фолин - 6, Мартин Ханзал - 19), 07:25
3-й период
5:3 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 24 (Зак Паризе - 22, Эрик Стаал - 36), 14:18
 
Миннесота победила второй раз кряду и забронировала за собой второе место в Центральном дивизионе. За гостей впервые с октября прошлого года сыграл левый крайний Брайан Бикелл, у которого в ноябре диагностировали рассеянный склероз. Правый крайний «Ураганов» Ли Стемпняк, проводящий 16-й сезон в Лиге, забил свой 200-й гол. Центрфорвард хозяев Эрик Стаал, Третья звезда матча, в последних 15 играх набрал 15 очков (8+7).
 
 
Даллас - Аризона - 3:2 (ОТ)
1-й период
1:0 Даллас - Бретт Ричи - 16, 13:54 
2:0 Даллас - Джейсон Дикенсон - 1 (Адам Крэкнелл - 6), 17:12 
2:1 Аризона - Кристиан Дворак - 15 (Клэйтон Келлер - 2, Джейми Макгинн - 8), 17:24 
3-й период
2:2 Аризона - Энтони Дуклэйр - 5 (Макс Доми - 27, Александр Бурмистров - 11), 15:33
Овертайм
3:2 Даллас - Джулиус Хонка - 1 (Джейсон Спецца - 35, Джимель Смит - 2), 03:45
 
Защитник хозяев Джулиус Хонка  забил первый гол в своем 14-м поединке в НХЛ и сразу стал Первой звездой встречи. Правый крайний «Койотов» Радим Врбата из-за травмы пропустил первую в этом сезоне игру. В предыдущих 79-ти матчах чех набрал 53 очка.
 
 
Колорадо - Чикаго - 4:3 (ОТ)
2-й период
0:1 Чикаго - Артемий Панарин - 30 (Патрик Кейн - 54, Джонатан Тэйвз - 37), 00:28, в большинстве
0:2 Чикаго - Райан Хартмэн - 19 (Маркус Крюгер - 12), 04:15
0:3 Чикаго - Маркус Крюгер - 5 (Михал Розивал - 2, Мариан Хосса - 19), 10:57
1:3 Колорадо - Мэтт Дюшен - 18 (Мэттью Ньето - 6), 12:16, в меньшинстве
2:3 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 17, 16:31, в меньшинстве
3-й период
3:3 Колорадо - Михаил Григоренко - 10 (Мэтт Дюшен - 21, Марк Барберио - 11), 05:46
Овертайм
4:3 Колорадо - Эрик Джонсон - 2 (Мэтт Дюшен - 22), 01:57
 
Чикаго не сможет обновить клубный рекорд по количеству выездных побед за сезон (сейчас у команды 24 гостевых победы и осталось провести две игры на выезде). Первой звездой поединка стал голкипер гостей Скотт Дарлинг, записавший в свой актив рекордные для себя 47 сэйвов. 51 бросок в створ — лучший показатель «Лавин» в нынешней регулярке. Центрфорвард Артемий Панарин стал первым игроком в истории Чикаго, который забивал минимум 30 голов в двух первых сезонах.
 
 
Анахайм - Калгари - 3:1 
1-й период
0:1 Калгари - Микаэль Бэклунд - 22 (Марк Джордано - 26, Крис Верстиг - 21), 15:19 
2-й период
1:1 Анахайм - Патрик Ивз - 31 (Райан Гецлаф - 54), 00:48
2:1 Анахайм - Кевин Биекса - 3 (Антуан Верметт - 19, Кори Перри - 34), 13:02
3-й период
3:1 Анахайм - Крис Вагнер - 5 (Логан Шо - 6, Нэйт Томпсон - 1), 06:43
 
Анахайм все ближе к пятому подряд титулу победителя Тихоокеанского дивизиона. Попутно «Утки» обновили рекорд: они обыграли дома Калгари 25-й раз кряду. Такая домашняя победная серия против одной команды — самая длинная за всю историю НХЛ. Разумеется, Калгари хотел прервать эту традицию, что вылилось в суммарные 106 минут штрафа, которые команды заработали за последние 13 минут встречи. Анахайм и Чикаго — единственные 2 команды в Лиге, которые на протяжении четырех сезонов подряд набирали минимум 100 очков в регулярных чемпионатах. 
 
 
Лос-Анджелес - Эдмонтон - 6:4 
1-й период
0:1 Эдмонтон - Милан Лючич - 20 (Коннор Макдэвид - 66, Оскар Клефбом - 20), 02:31, в большинстве 
0:2 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 17 (Джордан Эберле - 30, Крис Расселл - 11), 11:13 
2-й период
1:2 Лос-Анджелес - Ник Шор - 6 (Джонни Бродзински - 1, Дастин Браун - 22), 02:22
2:2 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 12 (Ник Шор - 9), 12:29
3:2 Лос-Анджелес - Ник Дауд - 6 (Кайл Клиффорд - 6, Джонни Бродзински - 2), 15:30
3:3 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 18 (Зак Кэссиан - 17, Дарнелл Нёрз - 6), 16:46
3-й период
4:3 Лос-Анджелес - Тревор Льюис - 11 (Ник Шор - 10, Пол Ладю - 8), 01:40
5:3 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 24 (Тайлер Тоффоли - 18), 10:09
5:4 Эдмонтон - Дарнелл Нёрз - 5 (Леон Драйзайтль - 47), 13:48
6:4 Лос-Анджелес - Дрю Даути - 10 (Ник Шор - 11), 18:39, в пустые ворота
 
«Короли» обыграли  Эдмонтон в Staples Center 11-й раз кряду: «Нефтяники» не побеждали в Лос-Анджелесе с ноября 2011-го. Центрфорвард хозяев Джонни Бродзински, Третья звезда матча, набрал первые очки в своей четвертой игре в НХЛ.
 
 
Сан-Хосе - Ванкувер - 3:1 
1-й период
1:0 Сан-Хосе - Кевин Лабанк - 8 (Мелкер Карлссон - 11, Джо Павелски - 39), 00:18 
2:0 Сан-Хосе - Джоэл Уорд - 9 (Йонас Донской - 10, Дэвид Щлемко - 15), 00:30 
3-й период
2:1 Ванкувер - Крис Танев - 2 (Брок Бозер - 1, Лука Сбиса - 11), 03:30
3:1 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 10 (Брент Бернс - 46, Йонас Донской - 11), 09:18
 
Сан-Хосе в текущем сезоне выиграл у Ванкувера все 5 поединков. Центрфорвард хозяев Джо Торнтон пропустил игру из-за травмы левого колена, закончив свою серию из 201 встречи подряд. Лабанк и Уорд забросили две шайбы уже к 30-й секунде поединка и обновили клубный рекорд: в октябре 1998-го «Акулы» забили 2 гола к 47-й секунде.





Источник — Sport.ua

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