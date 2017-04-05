Финал. Матч 5. Кременчуг - Донбасс. Анонс

Финал. Матч 5. «Кременчук» - «Донбасс». Кременчуг, «Айсберг». Начало – 18:45. Прямая трансляция – XSPORT



Это поединок может подарить нам либо чемпиона Украины сезона 2016/17, либо продлить интригу минимум на один матч. Чего же нам ждать?



«Донбасс» уверенной поступью шагает по плей-офф и уже близок к тому, чтобы прийти на финиш и завоевать золотые медали. Подопечные Сергея Витера, благодаря гостевой победе и двум выигрышам дома, ведут в серии 3:1, оступившись в одном-единственном поединке в Кременчуге.



Несмотря на статус фаворитов, сомневаться в том, что донецкий клуб приложит максимум усилий, чтобы добиться решающей победы в предстоящем противостоянии, не приходится. Хотя играть придется и при заполненных трибунах на арене «Айсберг», болельщики «Донбасса» не расстроятся, если их любимцы вернутся в Дружковку с золотыми наградами.



В то же время у «Кременчука» больше нет права на ошибку. Команда Дмитрия Пидгурского допустила предостаточно промахов в предыдущих играх, что в итоге воплотилось в солидное преимущество соперника в серии до четырех побед.



Главным преимуществом кременчужан в домашних играх всегда была арена и ее особенности, но дончане при Сергее Витере уже доказали, что у них есть универсальный рецепт, как справиться с «Кременчуком» в гостях. Таким образом, сейчас перед тренером хозяев стоит целый ряд непростых задач, которые требуется успешно решить, чтобы вернуться в борьбу за чемпионский титул.



Победа «Донбасса» в этом матче сделает их чемпионами Украины сезона 2016/17, триумф «Кременчука», в свою очередь, продлит серию на шестую игру.