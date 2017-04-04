Игроки НХЛ не будут участвовать в Олимпиаде-2018

Национальная хоккейная лига в понедельник объявила, что не примет участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. На этом прервется серия из пяти подряд участий игроков НХЛ в зимних Олимпиадах.

«Ранее мы давали понять, что несмотря на то, что подавляющее большинство клубов выступало против паузы в календаре в сезоне 2017-18 для участия игроков НХЛ в Олимпийских играх, мы были открыты к предложениям всех сторон, имеющих к этому отношение (в том числе МОК, ИИХФ, НХЛПА и т.д.), а совет директоров был готов пересмотреть свои взгляды на проблему, - говорится в заявлении НХЛ. - Прошло много месяцев, а настоящего диалога так и не случилось. Напротив, Международный олимпийский комитет заявил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине зависит от поездки на Игры-2018 в Пхенчхане. А профсоюз игроков официально подтвердил, что не заинтересован в проведении любых переговоров, которые сделают участие в Олимпиаде более привлекательным для клубов. В результате, а также с целью прекратить все спекуляции на данную тему, мы подтверждаем, что в календаре сезона 2017-18 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры. На этом вопрос официально закрыт».

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в предыдущие месяцы неоднократно повторял, что владельцы клубов выступали против участия в Олимпиаде по многим причинам. Основной из них был 17-дневный перерыв в феврале, когда сезон в лиге американского футбола (НФЛ) уже закончен, а в главной бейсбольной лиге (МЛБ) еще не начался.

НХЛ устроила голосование среди болельщиков в Канаде и США с целью определить, хотят ли они, чтобы лига сделала перерыв в феврале и отпустила игроков на Олимпийские игры. В США 73 процента респондентов ответили отрицательно, в Канаде - 53 процента ответили отрицательно.

НХЛ принимала участие во всех Олимпийских играх, начиная с 1998 года. За это время на Олимпиадах сыграли 706 человек, то есть в среднем 141 в сезон.





Ранее МОК оплачивал участие игроков НХЛ в Олимпийских играх, в том числе переезд, страховки и проживание хоккеистов и их гостей. Однако на этот раз МОК сообщил НХЛ, что не будет продолжать этого делать.

В олимпийские сезоны участие игроков в Олимпиадах оказывало влияние на результаты Кубка Стэнли.

Например, «Ред Уингз» отправили в Сочи 10 игроков и проиграли в первом раунде плей-офф. «Лос-Анджелес Кингз» отправил шестерых и выиграл Кубок Стэнли.

На Игры 2006 года в Турине «Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш» послали по 10 хоккеистов и уступили в первом и втором раундах плей-офф соответственно. «Каролина Харрикейнз» отправила пятерых и завоевала Кубок Стэнли.

«Более плотное расписание делает игроков более уставшими, измотанными, а значит увеличивает риск травм, - говорил комиссионер Беттмэн на совете директоров в декабре. - После пяти Олимпиад, наверное, имеет смысл говорить об усталости?».

Ассоциация игроков НХЛ в понедельник выпустила заявление, в котором говорится, что «хоккеисты чрезвычайно огорчены и категорически не согласны с недальновидным решением НХЛ не принимать участие в Олимпиаде»: «Любые неудобства, вызванные Олимпиадой в следующем сезоне, являются маленькой жертвой по сравнению с возможностью показать нашу игру и хоккеистов на невероятно огромной международной сцене.

В проведении двух Олимпийских игр 2018 и 2022 годов в Азии скрыты большие возможности. Не приведя веских доводов совету директоров и не убедив его в поездке в Пхенчхан, НХЛ может считать, что таким образом наказывает МОК или игроков, или и тех, и других. Но реальность такова, что это препятствует популяризации хоккея во всем мире.

Более того, это происходит после того, как основные проблемы, связанные со страховкой игроков и переездом, были решены МОК и ИИХФ. Попытки лиги переложить вину на других столь же неудачны, как и само решение. Хоккеисты НХЛ являются патриотами и не смирятся с ним просто так. Это решение НХЛ и только НХЛ. И оно очень неудачно для игры, хоккеистов и миллионов преданных болельщиков по всему миру».