В понедельник в Лиге были сыграны три встречи.

Баффало - Торонто - 2:4

1-й период

0:1 Торонто - Лео Комаров - 14 (Назем Кадри - 29), 04:26

0:2 Торонто - Остон Мэттьюз - 39 (Вилльям Нюландер - 38, Джэйк Гардинер - 31), 05:01

0:3 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 26 (Тайлер Бозак - 34), 05:09

2-й период

1:3 Баффало - Райан О'Райлли - 20 (Брайан Джионта - 19), 01:51, в меньшинстве

3-й период

1:4 Торонто - Назем Кадри - 31 (Митчелл Мэрнер - 42, Никита Зайцев - 32), 05:50, в большинстве

2:4 Баффало - Джек Айкел - 24 (Сэм Рейнхарт - 30), 19:04

Торонто одержал четвертую победу подряд и вернул себе второе место Атлантического дивизиона. Центрфорвард гостей Остон Мэттьюз, Первая звезда матча, забил свой 39-й гол в сезоне и установил два рекорда. Он забросил больше всех шайб среди родившихся в США новичков в истории Лиги, а с 67 очками стал самым результативным новичком в истории клуба. Встреча была также интересна тем, что в составе Баффало первый матч в НХЛ провел Александер Нюландер, являющийся братом Вилльяма Нюландера, который играет в Торонто. На трибунах KeyBank Center присутствовала вся семья Нюландеров. В составе «Кленовых листьев» очки набрали Митч Марнер и Нюландер, что позволило обоим достичь рубежа в 60 очков. Это второй случай в истории НХЛ, когда сразу трем новичкам одной команды удалось подобное достижение.

Детройт - Оттава - 5:4 (Б)

2-й период

1:0 Детройт - Франс Нильсен - 16 (Ник Дженсен - 8, Райли Шихан - 11), 00:40

1:1 Оттава - Алекс Барроуз - 14 (Кайл Тёррис - 26, Эрик Карлссон - 54), 01:46

2:1 Детройт - Дилан Ларкин - 16 (Ник Дженсен - 9), 06:57, в меньшинстве

3-й период

2:2 Оттава - Эрик Карлссон - 16 (Майк Хоффман - 34, Крэйг Андерсон - 1), 00:51, в большинстве

3:2 Детройт - Томаш Татар - 24, 05:53, в большинстве

4:2 Детройт - Густав Нюквист - 12 (Майк Грин - 22, Томаш Татар - 20), 08:00, в большинстве

4:3 Оттава - Кайл Тёррис - 27 (Марк Стоун - 30), 08:22

4:4 Оттава - Фредрик Классон - 3 (Кайл Тёррис - 27), 12:31

Буллиты

5:4 Детройт, Евгений Свечников

Оттава проиграла пятый матч подряд, но набрала одно очко и на четыре пункта опережает Тампу-Бэй в борьбе за плей-офф. За хозяев дебютировал в НХЛ левый крайний Евгений Свечников. 20-летний россиянин оказался единственным игроком, отличившимся в серии послематчевых буллитов.

Флорида - Монреаль - 1:4

1-й период

0:1 Монреаль - Эндрю Шо - 12 (Алекс Гальченюк - 27, Арттури Лехконен - 9), 13:12

2-й период

1:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 30 (Майкл Сгарбосса - 7, Марк Писик - 13), 08:57

3-й период

1:2 Монреаль - Арттури Лехконен - 15, 01:25

1:3 Монреаль - Арттури Лехконен - 16 (Пол Байрон - 19), 16:49

1:4 Монреаль - Александр Радулов - 18 (Макс Пачиоретти - 32, Филлип Дано - 27), 18:34, в пустые ворота

Монреаль одержал пятую победу подряд и гарантировал себе победу в Атлантическом дивизионе. Победу «Канадиенс» принес дубль Арттури Лехконена (Первой звезды поединка) в третьем периоде и 31 сэйв вратаря Чарли Линдгрена (Третьей звезды), который провел второй матч в НХЛ и первый в этом сезоне. Единственную шайбу Флориды, которая проиграла пятый раз подряд, забросил Джонатан Марчиссо (Вторая звезда). Он стал первым игроком «Пантер» с сезона-2008/09, достигшим рубежа в 30 голов за сезон.











