В воскресенье в Лиге были сыграны одиннадцать встреч.

Чикаго - Бостон - 2:3

1-й период

0:1 Бостон - Райан Спунер - 12 (Здено Хара - 19, Брэндон Карло - 10), 06:34

0:2 Бостон - Патрис Бержерон - 21 (Брэд Маршанд - 46), 18:57, в большинстве

2-й период

1:2 Чикаго - Артемий Панарин - 29 (Рихард Паник - 21, Брент Сибрук - 35), 18:12

3-й период

1:3 Бостон - Кеван Миллер - 3, 09:15

2:3 Чикаго - Йордин Туту - 2 (Джон Хейден - 3, Брент Сибрук - 36), 09:40

Бостон одержал пятую победу подряд и забрался сразу на второе место Атлантического дивизиона, опередив на один балл Торонто и Оттаву. Успех «Брюинз» принесла блестящая игра вратаря Антона Худобина (Первой звезды поединка), сделавшего 41 сэйв и выигравшего шестой матч подряд, который начинал с первых минут. Чикаго упустил шанс побороться за Президентский кубок: «Блэкхокс» отстали от Вашингтона на пять очков, при этом им осталось провести три встречи.

Баффало - Айлендерс - 2:4

1-й период

0:1 Айлендерс - Кэл Клаттербак - 5 (Ник Ледди - 31), 09:31

2-й период

1:1 Баффало - Эвандер Кейн - 27 (Си-Джей Смит - 1), 10:08

1:2 Айлендерс - Джошуа Хо-Санг - 4 (Деннис Зайденберг - 16), 11:04

3-й период

2:2 Баффало - Земгус Гиргенсонс - 7 (Мэтт Моулсон - 18, Вилльям Кэрриер - 3), 05:17

2:3 Айлендерс - Андерс Ли - 30, 09:19

2:4 Айлендерс - Андерс Ли - 31, 14:33

«Островитяне» выиграли и без капитана Джона Тавареса, который выбыл до конца регулярного сезона, но их шансы на выход в плей-офф все равно тают с каждой игрой. Успех гостям принес центрфовард Андерс Ли (Первая звезда матча), в середине третьего периода забросивший две шайбы подряд. Баффало проиграл второй раз кряду.

Питтсбург - Каролина - 3:2

1-й период

1:0 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 13 (Чед Руведель - 7, Ник Бонино - 17), 11:28, в большинстве

1:1 Каролина - Джефф Скиннер - 33 (Элиас Линдхольм - 33, Лукас Валлмарк - 2), 13:21

2-й период

2:1 Питтсбург - Скотт Уилсон - 8 (Картер Роуни - 3), 07:50

3-й период

3:1 Питтсбург - Конор Шири - 22 (Патрик Хорнквист - 23, Фил Кессел - 45), 05:07, в большинстве

3:2 Каролина - Джастин Фолк - 17 (Себастиан Ахо - 25, Элиас Линдхольм - 34), 09:38, в большинстве

Питтсбург выиграл второй раз подряд и вышел на второе место Столичного дивизиона. Каролина проиграла в основное время второй раз кряду после результативной серии из 13 матчей. Это поражение фактически поставило крест на надеждах «Ураганов» выйти в плей-офф. Вратарь «Пингвинов» Мэтт Мюррей одержал 30-ю победу в сезоне, став 13-м новичком с сезона-1967/68, кому покорилось это достижение.

Тампа-Бэй - Даллас - 6:3

1-й период

1:0 Тампа-Бэй - Адам Эрне - 2 (Янни Гурдэ - 2, Андрей Шустр - 10), 11:27

2-й период

1:1 Даллас - Джимель Смит - 3 (Эса Линделл - 9, Джейсон Спецца - 34), 01:49

1:2 Даллас - Джейсон Спецца - 14 (Джон Клингберг - 34, Эса Линделл - 10), 10:57

2:2 Тампа-Бэй - Брэйдон Коберн - 4 (Антон Стролман - 15, Ондржей Палат - 31), 19:42

3-й период

3:2 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 14 (Джейк Дотчин - 8, Ондржей Палат - 32), 05:43

4:2 Тампа-Бэй - Ондржей Палат - 17 (Джонатан Друин - 32, Никита Кучеров - 43), 13:27, в большинстве

5:2 Тампа-Бэй - Адам Эрне - 3 (Владислав Наместников - 17, Тайлер Джонсон - 26), 14:37

5:3 Даллас - Бретт Ричи - 15 (Эса Линделл - 11, Девин Шор - 20), 16:40

6:3 Тампа-Бэй - Антон Стролман - 5, 19:58, в пустые ворота

Тампа-Бэй выиграла пятый поединок из шести последних (5-0-1), на расстояние трех очков приблизившись к зоне плей-офф. Первой звездой встречи стал левый крайний хозяев Ондржей Палат, набравший 3 очка (1+2).

Коламбус - Вашингтон - 2:3

2-й период

0:1 Вашингтон - Ти Джей Оши - 33 (Никлас Бэкстрем - 61), 01:12

0:2 Вашингтон - Андре Бураковски - 12 (Ларс Эллер - 13, Кевин Шаттенкирк - 43), 02:56

0:3 Вашингтон - Мэтт Нисканен - 5 (Андре Бураковски - 22), 10:05

3-й период

1:3 Коламбус - Джек Джонсон - 5 (Александер Веннберг - 44, Сэм Ганье - 30), 09:22

2:3 Коламбус - Кайл Куинси - 6 (Брэндон Саад - 29, Сэм Ганье - 31), 15:33

Ударный второй период, за 10 минут которого Вашингтон забил три гола, приблизил столичную команду к завоеванию второго подряд Президентского кубка. Коламбус впервые в сезоне проиграл три раза подряд и на один балл отстает от Питтсбурга в борьбе за второе место Столичного дивизиона и, соответственно, за преимущество домашнего льда в серии первого раунда. Вратарь гостей Брэден Холтби, Вторая звезда матча, сделал 35 сэйвов и одержал 41-ю победу в сезоне, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Бобровским. Голкиперы Вашингтона и Коламбуса являются главными претендентами на «Везина Трофи».

Сент-Луис - Нэшвилл - 4:1

1-й период

1:0 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 37 (Джейден Шварц - 34, Давид Перрон - 26), 05:22

1:1 Нэшвилл - Райан Джохансен - 14 (Филип Форсберг - 27, ПиКей Суббан - 28), 11:22, в большинстве

2-й период

2:1 Сент-Луис - Александр Стин - 15 (Давид Перрон - 27), 00:55

3:1 Сент-Луис - Давид Перрон - 17 (Алекс Пьетранжело - 31), 06:47

3-й период

4:1 Сент-Луис - Джоэль Эдмундсон - 3, 08:11

Сент-Луис одержал важную победу над прямым конкурентом в борьбе за третье место в Центральном дивизионе. Однако Нэшвилл все равно забронировал себе место в плей-офф несколькими часами спустя, когда Лос-Анджелес уступил Аризоне. Правый крайний хозяев Владимир Тарасенко третий раз подряд преодолел рубеж в 70 очков за сезон.

Миннесота - Колорадо - 5:2

1-й период

1:0 Миннесота - Мартин Ханзал - 19 (Чарли Койл - 35, Джейсон Поминвиль - 33), 05:04

2:0 Миннесота - Джаред Спёрджин - 10 (Эрик Хаула - 11, Микко Койву - 38), 05:27

2:1 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 16 (ДжейТи Комфер - 1, Эрик Джонсон - 14), 17:03

3:1 Миннесота - Эрик Хаула - 14 (Микаель Гранлунд - 43, Микко Койву - 39), 19:40

2-й период

4:1 Миннесота - Зак Паризе - 18 (Эрик Стаал - 34, Йонас Бродин - 21), 03:35, в большинстве

5:1 Миннесота - Джордан Шрёдер - 5 (Райан Сутер - 29), 16:16

5:2 Колорадо - Микко Рантанен - 18 (Свен Андригетто - 13), 17:09

Миннесота показала признаки жизни и утвердилась на второй позиции Центрального дивизиона, где, скорее всего, и закончит сезон. «Дикие» одержали всего третью победу в последних 13 матчах, но достигли рубежа в 100 очков - третий раз в истории клуба.

Ванкувер - Сан-Хосе - 1:3

1-й период

0:1 Сан-Хосе - Томаш Гертл - 9 (Миккел Бёдкер - 16, Янник Хансен - 11), 11:00

0:2 Сан-Хосе - Томаш Гертл - 10 (Марк-Эдуард Власик - 20), 12:51

3-й период

1:2 Ванкувер - Свен Бёртщи - 18 (Бо Хорват - 31), 16:07

1:3 Сан-Хосе - Патрик Марло - 27, 19:57, в пустые ворота

Сан-Хосе прервал серию неудач, выиграв второй раз за 10 матчей. Победу над Ванкувером команде Питера Дебура принес дубль Томаша Гертла (Первой звезды поединка), оформленный за две минуты первого периода. Ванкувер проиграл четвертый раз подряд, а в последних 13 матчах выиграл всего два раза. Также «Кэнакс» потерпели 11-е подряд домашнее поражение.

Рейнджерс - Филадельфия - 4:3

2-й период

0:1 Филадельфия - Валтери Филппула - 11 (Джордан Уил - 3), 00:33

1:1 Рейнджерс - Мика Зибанежад - 13 (Матс Зуккарелло Аасен - 42), 03:57, в большинстве

2:1 Рейнджерс - Брендан Смит - 3 (Матс Зуккарелло Аасен - 43, Дерек Степан - 37), 07:10

3-й период

3:1 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 8 (Дэн Жирарди - 11, Матс Зуккарелло Аасен - 44), 07:01

4:1 Рейнджерс - Крис Крайдер - 28 (Дерек Степан - 38, Брэйди Скей - 34), 09:10

4:2 Филадельфия - Брэйден Щенн - 25 (Шейн Гостисбир - 30), 17:54

4:3 Филадельфия - Валтери Филппула - 12 (Якуб Ворачек - 41, Шейн Гостисбир - 31), 18:45

«Рейнджеры» прервали серию из восьми домашних поражений, одержав в Madison Square Garden первую победу с 19 февраля. С вероятностью, близкой к 100 процентам, в первом раунде плей-офф команда Алена Виньо сыграет с Монреалем. Филадельфия проиграла впервые за пять матчей и официально лишилась шансов выйти в плей-офф. «Флайерз» стали первой в истории НХЛ командой, не вышедшей в плей-офф в сезон, когда ей удалась 10-матчевая победная серия.

Калгари - Анахайм - 3:4

1-й период

0:1 Анахайм - Патрик Ивз - 30 (Райан Кеслер - 34, Кэм Фаулер - 28), 11:32, в большинстве

0:2 Анахайм - Якоб Силфверберг - 23 (Райан Кеслер - 35, Кевин Биекса - 11), 19:03

2-й период

1:2 Калгари - Крис Верстиг - 14 (Ти Джей Броди - 28, Джонни Гудро - 43), 03:48, в большинстве

2:2 Калгари - Крис Верстиг - 15 (Марк Джордано - 24, Ти Джей Броди - 29), 10:01, в большинстве

2:3 Анахайм - Корбиниан Хольцер - 2 (Райан Гецлаф - 53), 17:53

3-й период

3:3 Калгари - Михаэль Фролик - 17 (Марк Джордано - 25, Микаэль Бэклунд - 30), 05:42

3:4 Анахайм - Логан Шо - 3 (Райан Кеслер - 36, Эндрю Кольяно - 18), 16:54

Анахайм вернул лидерство в Тихоокеанском дивизионе, на два очка опередив Эдмонтон. «Утки» не проигрывают в основное время 11 матчей (одержав за это время 8 побед). Первой звездой встречи стал правый крайний хозяев Крис Верстиг, отметившийся дублем.

Лос-Анджелес - Аризона - 1:2

1-й период

0:1 Аризона - Александр Бурмистров - 4 (Оливер Экман-Ларссон - 26, Алекс Голигоски - 28), 19:45, в большинстве

2-й период

0:2 Аризона - Энтони Дуклэйр - 4 (Макс Доми - 26, Оливер Экман-Ларссон - 27), 03:09

3-й период

1:2 Лос-Анджелес - Алек Мартинез - 9 (Пол Ладю - 7, Анже Копитар - 37), 04:21, в большинстве

Лос-Анджелес официально лишился шансов выйти в плей-офф. «Короли» не примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли во второй раз за три сезона. Аризона пятый раз подряд праздновала успех в Staples Center.











