Донбасс обыгрыл Кременчуг и вышел вперед в финальной серии

Четвёртый матч финальной серии плей-офф был во многом определяющим для команд. Учитывая счёт в серии до начала этой встречи (1:2 в пользу «Донбасса»), «Кременчуку» крайне необходимо было идти вперёд и отыгрываться, чтобы не упускать соперника на расстояние в две победы. В то же время, «Донбасс» явно был не против обеспечить себе более комфортный задел накануне выезда на непривычную для себя ледовую арену в Кременчуге.

Дополнительным препятствием на пути к победе для подопечных Дмитрия Пидгурского становилось отсутствие двух защитников: Владимир Романенко пропустил уже второй матч по причине травмы, а Денис Исаенко был дисквалифицирован на одну игру решением Спортивно-дисициплинарного комитета УХЛ. Джокером для «Кременчука» в этом матче наверняка должен был стать Илья Коренчук, который был заявлен в качестве 13-го нападающего, и выходил попеременно в разных звеньях.

Что касается «Донбасса», то головной болью Сергея Витера становилось отсутствие травмированного Романа Благого. Эта проблема была решена переходом Шамиля Рамазанова в звено к Олегу Шафаренко и Евгению Никифорову, и, соответственно, появлением Дмитрия Голденкова на месте Рамазанова.

Стартовый период матча проходил крайне аккуратно и выверенно: слишком велика была цена ошибки. В целом, игроки обеих команд имели неплохие моменты, однако вратари сыграли безошибочно. Этот матч стал первым в финальной серии, где первый период завершился без заброшенных шайб.

Второй период в игровом плане стал продолжением первого. Однако вновь, как и в прошлой игре, всё изменило удаление в составе «Кременчука» – в этот раз за выброс шайбы был наказан Владимир Варивода. Уже спустя полторы минуты, когда «Донбасс» закрепился в зоне противника, Сергей Бабинец набросил к воротам на Никиту Буценко, который переправил шайбу в сетку мимо щитков Эдуарда Захарченко.

Спустя 8 минут, после ошибки защитника «Кременчука» в своей зоне, Сергей Бабинец подхватил шайбу и бросил по воротам с неудобной руки, однако Захарченко среагировал. Первым на добивании тут был Виталий Лялька, удвоивший счёт.

Однако уже в начале третьего периода «Кременчуку» удалось сократить разрыв. Севастьян Карпенко протащил шайбу и, выехав из-за ворот, бросил по воротам – Евгений Царегородцев отбил и этот бросок, и бросок добивавшего Дмитрия Чернышенко, тем не менее Карпенко со второй попытки всё же переправил шайбу в сетку ворот.

В оставшееся время кременчужане имели хорошие моменты, чтобы сравнять счёт, но Царегородцев был на высоте. За минуту до конца матча Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока, однако и это не помогло: «Донбасс» выигрывает третий матч в серии, которая теперь переезжает в Кременчуг.

Следующий матч состоится 5 апреля в 18:45. Отметим, что в случае победы в этом матче, «Донбасс» станет чемпионом Украинской хоккейной лиги.

«Донбасс» - «Кременчук» 2:1 (0:0; 2:0; 0:1)

Арбитры: А. Гладченко, А. Глуховский, А. Корепанов, И. Хохлов

Шайбы: 1:0 - Буценко (Бабинец, Победоносцев – больш.), 28:33. 2:0 - Лялька (Бабинец, Буценко), 34:43. 2:1 - Карпенко (Чернышенко), 42:40.

«Донбасс»: Царегородцев (Дьяченко); Кочетков - Захаров - Егоров, Кугут (А) - Сырей; Рамазанов - Шафаренко - Никифоров, Яковлевс - Вл. Алексюк; Лялька (А) - Буценко - Бабинец, Победоносцев - Петрухно; Нименко - Бондарев (К) - Голденков, Каменьков - Григорьев.

«Кременчук»: Захарченко (Петленко); Кирющенков - Чернышенко - Слыш (К), Башко - Дегтярев; Кича - Гниденко (А) - Петранговский, Андрейкив - Игнатенко; Коваленя - Гриценко - Гаврик, Мельников - Варивода; Луговой - Карпенко - Бойков, Савицкий - Коренчук (А).