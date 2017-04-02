Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Донбасс обыгрыл Кременчуг и вышел вперед в финальной серии

В следующем матче донецкий клуб может оформить чемпионство УХЛ

  • 02.04.2017 19:38
  • 285 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Донбасс обыгрыл Кременчуг и вышел вперед в финальной серии

Четвёртый матч финальной серии плей-офф был во многом определяющим для команд. Учитывая счёт в серии до начала этой встречи (1:2 в пользу «Донбасса»), «Кременчуку» крайне необходимо было идти вперёд и отыгрываться, чтобы не упускать соперника на расстояние в две победы. В то же время, «Донбасс» явно был не против обеспечить себе более комфортный задел накануне выезда на непривычную для себя ледовую арену в Кременчуге.

 Дополнительным препятствием на пути к победе для подопечных Дмитрия Пидгурского становилось отсутствие двух защитников: Владимир Романенко пропустил уже второй матч по причине травмы, а Денис Исаенко был дисквалифицирован на одну игру решением Спортивно-дисициплинарного комитета УХЛ. Джокером для «Кременчука» в этом матче наверняка должен был стать Илья Коренчук, который был заявлен в качестве 13-го нападающего, и выходил попеременно в разных звеньях.

 Что касается «Донбасса», то головной болью Сергея Витера становилось отсутствие травмированного Романа Благого. Эта проблема была решена переходом Шамиля Рамазанова в звено к Олегу Шафаренко и Евгению Никифорову, и, соответственно, появлением Дмитрия Голденкова на месте Рамазанова.

 Стартовый период матча проходил крайне аккуратно и выверенно: слишком велика была цена ошибки. В целом, игроки обеих команд имели неплохие моменты, однако вратари сыграли безошибочно. Этот матч стал первым в финальной серии, где первый период завершился без заброшенных шайб.

 Второй период в игровом плане стал продолжением первого. Однако вновь, как и в прошлой игре, всё изменило удаление в составе «Кременчука» – в этот раз за выброс шайбы был наказан Владимир Варивода. Уже спустя полторы минуты, когда «Донбасс» закрепился в зоне противника, Сергей Бабинец набросил к воротам на Никиту Буценко, который переправил шайбу в сетку мимо щитков Эдуарда Захарченко.

 Спустя 8 минут, после ошибки защитника «Кременчука» в своей зоне, Сергей Бабинец подхватил шайбу и бросил по воротам с неудобной руки, однако Захарченко среагировал. Первым на добивании тут был Виталий Лялька, удвоивший счёт.

 Однако уже в начале третьего периода «Кременчуку» удалось сократить разрыв. Севастьян Карпенко протащил шайбу и, выехав из-за ворот, бросил по воротам – Евгений Царегородцев отбил и этот бросок, и бросок добивавшего Дмитрия Чернышенко, тем не менее Карпенко со второй попытки всё же переправил шайбу в сетку ворот.

 В оставшееся время кременчужане имели хорошие моменты, чтобы сравнять счёт,  но Царегородцев был на высоте. За минуту до конца матча Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока, однако и это не помогло: «Донбасс» выигрывает третий матч в серии, которая теперь переезжает в Кременчуг.

 Следующий матч состоится 5 апреля в 18:45. Отметим, что в случае победы в этом матче, «Донбасс» станет чемпионом Украинской хоккейной лиги.

«Донбасс» - «Кременчук» 2:1 (0:0; 2:0; 0:1)

Арбитры: А. Гладченко, А. Глуховский, А. Корепанов, И. Хохлов

Шайбы: 1:0 - Буценко (Бабинец, Победоносцев – больш.), 28:33. 2:0 - Лялька (Бабинец, Буценко), 34:43. 2:1 - Карпенко (Чернышенко), 42:40.

«Донбасс»: Царегородцев (Дьяченко); Кочетков - Захаров - Егоров, Кугут (А) - Сырей; Рамазанов - Шафаренко - Никифоров, Яковлевс - Вл. Алексюк; Лялька (А) - Буценко - Бабинец, Победоносцев - Петрухно; Нименко - Бондарев (К) - Голденков, Каменьков - Григорьев.

«Кременчук»: Захарченко (Петленко); Кирющенков - Чернышенко - Слыш (К), Башко - Дегтярев; Кича - Гниденко (А) - Петранговский, Андрейкив - Игнатенко; Коваленя - Гриценко - Гаврик, Мельников - Варивода; Луговой - Карпенко - Бойков, Савицкий - Коренчук (А).

Источник — УХЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.