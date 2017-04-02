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Вратарь Филадельфии потерял сознание во время матча НХЛ

Михала Нойвирта увезли со льда на каталке

  • 02.04.2017 19:34
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tsn.ca. Михал Нойвирт
© tsn.ca. Михал Нойвирт

Чешский голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт в середине первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ, когда игра проходила в зоне «Нью-Джерси», ничком рухнул на лед, напугав всех присутствующих.

Бригада медиков несколько минут пыталась привести чеха в сознание. Вскоре чех пришел в себя, но самостоятельно покинуть площадку не смог - его увезли со льда на каталке.

Позднее генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл (в прошлом вратарь, который провел 13 сезонов в НХЛ) успокоил общественность.

«Он пришел в себя, но мы отправили его в больницу ради предосторожности, - приводит слова генменеджера официальный сайт НХЛ. - На данный момент с ним все хорошо».

Отметим, что в воротах «Филадельфии» Нойвитра сменил Энтони Столарц, а матч «Филадельфия» - «Нью-Джерси» завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

Источник — Newsru.com

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