В субботу в Лиге были сыграны восемь встреч.

Бостон - Флорида - 5:2

1-й период

1:0 Бостон - Ноэль Акьяри - 2, 17:03

2-й период

1:1 Флорида - Томаш Ванек - 17 (Кольтон Скевьёр - 13, Ник Бьюгстад - 6), 01:38

2:1 Бостон - Патрис Бержерон - 19 (Здено Хара - 18, Дэвид Пастрняк - 35), 07:56

2:2 Флорида - Яромир Ягр - 16 (Кит Яндл - 36, Джонатан Марчиссо - 21), 09:53, в большинстве

3:2 Бостон - Давид Крейчи - 23, 14:30

3-й период

4:2 Бостон - Брэд Маршанд - 39 (Райан Спунер - 28, Дэвид Пастрняк - 36), 18:16, в большинстве

5:2 Бостон - Патрис Бержерон - 20, 19:48, в пустые ворота

Флорида проиграла четвертый раз подряд. Левый крайний гостей Шон Торнтон, Третья звезда матча, накануне объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Зрители «ТД Гарден» тепло приветствовали канадца перед началом поединка, ведь он в свое время провел за Бостон 480 встреч и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2011-м.

Нэшвилл - Миннесота - 3:0

2-й период

1:0 Нэшвилл - Филип Форсберг - 31 (Роман Йоси - 37, Райан Джохансен - 47), 17:21

2:0 Нэшвилл - Кевин Фиала - 10, 17:31

3-й период

3:0 Нэшвилл - ПиКей Суббан - 10, 17:37, в пустые ворота

Миннесота уступила в пятой из последних шести игр. Вратарь хозяев Пекка Ринне, Первая звезда матча, отразил 31 бросок в створ и третий раз в сезоне отстоял «на ноль». После шайб Фиалы (Второй звезды) и Суббана в составе Нэшвилла стало 12 игроков, забивших минимум 10 голов за сезон — это клубный рекорд «Хищников». Благодаря поражению «Диких» Чикаго обеспечил себе первое место в Центральном дивизионе и Западной конференции.

Детройт - Торонто - 4:5

1-й период

1:0 Детройт - Густав Нюквист - 11 (Франс Нильсен - 22, Ник Дженсен - 7), 14:50

2-й период

1:1 Торонто - Остон Мэттьюз - 37 (Лео Комаров - 18, Никита Зайцев - 31), 02:56, в большинстве

1:2 Торонто - Митчелл Мэрнер - 18 (Коннор Кэррик - 6), 13:53

1:3 Торонто - Вилльям Нюландер - 22 (Остон Мэттьюз - 28, Роман Полак - 5), 15:08

2:3 Детройт - Ник Дженсен - 4 (Хенрик Зеттерберг - 49), 16:42

3-й период

3:3 Детройт - Никлас Кронвалл - 2 (Хенрик Зеттерберг - 50, Густав Нюквист - 33), 14:41

3:4 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 25 (Назем Кадри - 28, Джэйк Гардинер - 30), 17:34

3:5 Торонто - Остон Мэттьюз - 38 (Брайан Бойл - 12), 18:51

4:5 Детройт - Майк Грин - 14 (Дилан Ларкин - 14, Даррен Хелм - 7), 19:15

Торонто выиграл 10 из последних 13-ти поединков. Центрфорвард гостей Остон Мэттьюз, Первая звезда встречи, повторил рекорд для новичков, родившихся в США: в сезоне-1981/82 Нил Бротен также забросил 38 шайб в своем первом сезоне в НХЛ.

Тампа-Бэй - Монреаль - 1:2 (ОТ)

2-й период

0:1 Монреаль - Филлип Дано - 13 (Макс Пачиоретти - 30), 14:24

3-й период

1:1 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 4 (Виктор Хедман - 52, Джонатан Друин - 31), 11:38

Овертайм

1:2 Монреаль - Александр Радулов - 17 (Макс Пачиоретти - 31, Филлип Дано - 26), 00:51

Монреаль одержал четвертую победу кряду. Правый крайний гостей Александр Радулов, Третья звезда матча, забил в овертайме впервые с февраля 2008-го.

Филадельфия - Нью-Джерси - 3:0

1-й период

1:0 Филадельфия - Брэйден Щенн - 24 (Клод Жиру - 43, Шейн Гостисбир - 29), 07:28, в большинстве

2:0 Филадельфия - Колин МакДональд - 1 (Крис ВандеВельде - 8, Радко Гудас - 17), 11:28

2-й период

3:0 Филадельфия - Джордан Уил - 8 (Якуб Ворачек - 40, Майкл Дель Зотто - 12), 10:06, в большинстве

Филадельфия одержала третью победу подряд, но по-прежнему на шесть очков отстает от Бостона. Победа хозяев была омрачена пугающим моментом в середине первого периода, когда голкипер Михал Нойвирт потерял сознание и упал на лед. Его увезли в госпиталь, но в команде позже сообщили, что с ним все в порядке, а его здоровью ничто не угрожает. Заменивший его Энтони Столарц сделал 26 сэйвов и был признан Первой звездой встречи. «Дьяволы» проиграли шестой раз подряд. В последних 20 матчах Нью-Джерси одержал всего две победы.

Каролина - Даллас - 0:3

2-й период

0:1 Даллас - Джейсон Спецца - 13 (Реми Эли - 5, Грег Патерин - 7), 04:46

3-й период

0:2 Даллас - Джон Клингберг - 13, 18:03, в пустые ворота

0:3 Даллас - Девин Шор - 12, 18:35, в пустые ворота

Каролина не смогла продлить результативную серию до 14 матчей. Победный гол Далласа забил Джейсон Спецца (Третья звезда поединка) во втором периоде. Вратарь гостей Кари Лехтонен (Первая звезда) сделал 25 сэйвов, в третий раз в сезоне отыграв «на ноль».

Виннипег - Оттава - 4:2

1-й период

0:1 Оттава - Майк Хоффман - 24 (Дерик Брассар - 25), 16:15

2-й период

1:1 Виннипег - Блэйк Уилер - 25, 03:29

1:2 Оттава - Майк Хоффман - 25 (Том Пайатт - 14, Коди Сиси - 15), 03:40

2:2 Виннипег - Адам Лоури - 15 (Якоб Труба - 24), 10:43

3-й период

3:2 Виннипег - Мэтью Перро - 12 (Брайан Литтл - 20, Якоб Труба - 25), 07:46

4:2 Виннипег - Николай Элерс - 24 (Брайан Литтл - 21, Патрик Лайне - 28), 19:35, в пустые ворота

Виннипег лишился шансов на выход в плей-офф, но, несмотря на потерю турнирной мотивации, набрал отличную форму и выиграл четвертый раз подряд. Оттава, в свою очередь, проиграла четвертый раз кряду и опустилась на третье место Атлантического дивизиона.

Эдмонтон - Анахайм - 3:2 (ОТ)

1-й период

1:0 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 29 (Патрик Марун - 15, Адам Ларссон - 14), 19:11

2-й период

1:1 Анахайм - Райан Гецлаф - 15 (Якоб Силфверберг - 24, Кэм Фаулер - 27), 03:27, в большинстве

3-й период

1:2 Анахайм - Патрик Ивз - 29 (Антуан Верметт - 18, Якоб Силфверберг - 25), 08:53, в большинстве

2:2 Эдмонтон - Милан Лючич - 19 (Леон Драйзайтль - 46, Коннор Макдэвид - 64), 18:02, в большинстве

Овертайм

3:2 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 28 (Коннор Макдэвид - 65), 01:26