Денис ПЕТРУХНО: «Не хотелось начинать дома с поражения»

Защитник «Донбасса» Денис Петрухно прокомментировал результат третьего матча финальной серии УХЛ против «Кременчука».
- Сегодня команда отлично сыграла в обороне. За счет чего удалось этого добиться?
- Полная самоотдача - ребята понимали важность матча. В принципе все матчи этой серии важные, но нам не хотелось начинать дома с поражения. Поэтому сыграли максимально собранно в защите, все молодцы.
- Сегодня команде очень здорово удалось реализовать большинство - это отдельно отрабатывалось перед матчем?
- На тренировке кое-что отрабатывали, но в игре бывают разные ситуации - тогда нужно просто импровизировать. Все были на своих местах, вовремя отдавали пасы и бросали - благодаря этому и получилось.
Источник — ХК Донбасс
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