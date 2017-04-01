Денис ПЕТРУХНО: «Не хотелось начинать дома с поражения»

Защитник «Донбасса» Денис Петрухно прокомментировал результат третьего матча финальной серии УХЛ против «Кременчука».

- Сегодня команда отлично сыграла в обороне. За счет чего удалось этого добиться?

- Полная самоотдача - ребята понимали важность матча. В принципе все матчи этой серии важные, но нам не хотелось начинать дома с поражения. Поэтому сыграли максимально собранно в защите, все молодцы.

- Сегодня команде очень здорово удалось реализовать большинство - это отдельно отрабатывалось перед матчем?

- На тренировке кое-что отрабатывали, но в игре бывают разные ситуации - тогда нужно просто импровизировать. Все были на своих местах, вовремя отдавали пасы и бросали - благодаря этому и получилось.