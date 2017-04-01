Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НХЛ. Калгари и Сент-Луис вышли в плей-офф. Матчи пятницы

Статистика и видеообзоры поединков

  • 01.04.2017 09:56
  • 150 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НХЛ. Калгари - Сан-Хосе
© НХЛ. Калгари - Сан-Хосе
В пятницу в Лиге были сыграны семь встреч. 
 
Рейнджерс - Питтсбург - 3:4 (Б)
2-й период
0:1 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 12 (Сидни Кросби - 41, Фил Кессел - 44), 00:39
0:2 Питтсбург - Сидни Кросби - 43 (Конор Шири - 30, Рон Хэйнси - 12), 10:46
1:2 Рейнджерс - Ник Холден - 11, 19:33, в большинстве
3-й период
1:3 Питтсбург - Брайан Раст - 14 (Йан Коул - 21), 06:46
2:3 Рейнджерс - Рик Нэш - 23 (Джей Ти Миллер - 33, Дэн Жирарди - 10), 08:50
3:3 Рейнджерс - Крис Крайдер - 27 (Джей Ти Миллер - 34, Ник Холден - 23), 19:48
Буллиты
3:4 Питтсбург, Фил Кессел
 
Питтсбург прервал серию из четырех поражений. Центрфорвард гостей Сидни Кросби, Первая звезда матча, упрочил лидерство в гонке голеадоров — на счету ближайшего преследователя, Брэда Маршанда, 38 шайб, у Кросби уже 43. «Рейнджеры» дома не могут победить с 19-го февраля и проиграли восьмой домашний поединок подряд.
 
 
Айлендерс - Нью-Джерси - 2:1 
1-й период
1:0 Айлендерс - Андерс Ли - 29 (Джонни Бойчак - 16, Джон Таварес - 38), 05:44, в большинстве 
2-й период
2:0 Айлендерс - Энтони Бювиллье - 9 (Джошуа Хо-Санг - 6, Джейсон Чимера - 13), 17:54
3-й период
2:1 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 20 (Джон Кенневиль - 3, Павел Заха - 16), 11:23, в большинстве
 
«Островитяне» прервали серию из трех поражений, Нью-Джерси проиграл пятый раз кряду. «Дьяволы» по ходу игры десять раз оставались в меньшинстве — это «рекорд» команды в текущей регулярке. 
 
 
Чикаго - Коламбус - 3:1 
1-й период
1:0 Чикаго - Артемий Панарин - 27 (Патрик Кейн - 51, Джонатан Тэйвз - 37), 00:32, в большинстве 
1:1 Коламбус - Ник Фолиньо - 25 (Сэм Ганье - 29, Джек Джонсон - 18), 17:15 
2:1 Чикаго - Мариан Хосса - 26 (Патрик Кейн - 52, Брент Сибрук - 34), 17:37 
3-й период
3:1 Чикаго - Артемий Панарин - 28 (Патрик Кейн - 53, Таннер Керо - 10), 19:16, в пустые ворота
 
Чикаго набирает очки в 10-й встрече из последних 11-ти, одержав при этом 8 побед. Правый крайний хозяев Патрик Кейн, Вторая звезда матча, набрал 750 очков в НХЛ (285+465). Его одноклубник Джонатан Тэйвз отдал 350-ю передачу в карьере. «Блэкхокс» второй раз в истории одержали 50 побед в регулярном чемпионате: первый раз (52 победы) был в сезоне-2009/10, команда тогда выиграла Кубок Стэнли.
 
 
Колорадо - Сент-Луис - 2:1 (Б)
1-й период
0:1 Сент-Луис - Райан Ривс - 5 (Скотти Апшолл - 6, Джордан Шмальц - 1), 12:29 
2-й период
1:1 Колорадо - ДжейТи Комфер - 3 (Нэтан Маккиннон - 35, Тайсон Бэрри - 30), 11:49, в большинстве
Буллиты
2:1 Колорадо, Мэтт Дюшен
 
Одного очка «Блюзменам» хватило, чтобы выйти в плей-офф 6-й раз подряд (и 41-й в своей 50-летней истории). Сент-Луис набрал очки в восьмом поединке кряду, Колорадо прервал серию из семи поражений. Защитник гостей Джордан Шмальц набрал первое очко в своей 4-й встрече в Лиге.
 
 
Калгари - Сан-Хосе - 5:2 
1-й период
1:0 Калгари - Джонни Гудро - 18 (Сэм Беннетт - 13), 12:26 
2-й период
2:0 Калгари - Шон Монахан - 27 (Мэттью Ткачак - 34, Крис Верстиг - 19), 03:39, в большинстве
2:1 Сан-Хосе - Марк-Эдуард Власик - 6 (Майкл Хэйли - 10, Маркус Соренсен - 3), 08:25
3:1 Калгари - Мэттью Стэйджан - 6 (Майкл Стоун - 12), 12:38
4:1 Калгари - Алекс Чэйссон - 11 (Крис Верстиг - 20, Ти Джей Броди - 26), 17:09
3-й период
4:2 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 11 (Джо Павелски - 38, Пол Мартин - 22), 13:06
5:2 Калгари - Сэм Беннетт - 12 (Алекс Чэйссон - 12, Ти Джей Броди - 27), 19:26, в пустые ворота
 
Калгари уверенно победил и обеспечил выход в плей-офф. Сан-Хосе в последних девяти играх потерпел восемь поражений. Левый крайний хозяев Джонни Гудро, Третья звезда матча, в последних 19-ти поединках набрал 25 очков (7+18).
 
 
Ванкувер - Лос-Анджелес - 0:2 
2-й период
0:1 Лос-Анджелес - Джером Игинла - 14 (Алек Мартинез - 29, Пол Ладю - 6), 12:48, в большинстве
0:2 Лос-Анджелес - Тайлер Тоффоли - 15 (Джэйк Маззин - 19, Ник Шор - 8), 16:38 
 
Ванкувер потерпел десятое поражение в последних двенадцати встречах. Правый крайний гостей Джером Игинла забил в третьей игре подряд и со 625 шайбами вышел на 15-е место в списке голеадоров НХЛ всех времен. Первой звездой матча стал вратарь «Королей» Джонатан Куик, отразивший 35 бросков в створ. Это его второй шатаут в сезоне и 44-й в регулярных чемпионатах.
 
 
Аризона - Вашингтон - 6:3 
1-й период
1:0 Аризона - Кристиан Дворак - 13, 07:26 
2:0 Аризона - Джош Джурис - 4 (Алекс Голигоски - 27), 09:05 
3:0 Аризона - Александр Бурмистров - 2 (Шейн Доун - 20, Лоусон Крауз - 7), 13:12 
2-й период
3:1 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 23 (Ти Джей Оши - 23, Маркус Йоханссон - 32), 01:59, в большинстве
3:2 Вашингтон - Дэниэл Уинник - 12 (Том Уилсон - 12, Дмитрий Орлов - 27), 11:04
4:2 Аризона - Кристиан Дворак - 14, 13:28, в большинстве
5:2 Аризона - Александр Бурмистров - 3 (Макс Доми - 25, Энтони ДеЭнджело - 8), 17:52, в большинстве
3-й период
6:2 Аризона - Питер Холланд - 5, 10:17
6:3 Вашингтон - Джастин Уильямс - 22 (Мэтт Нисканен - 34, Маркус Йоханссон - 33), 10:37
 
Прервалась серия Вашингтона из шести побед. Вратарь хозяев Луи Доминге, Третья звезда поединка, записал на свой счет рекордные в карьере 45 сэйвов. Его визави Брэден Холтби также установил собственный «рекорд» - впервые в карьере он пропустил 6 голов.





Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.