В пятницу в Лиге были сыграны семь встреч.

Рейнджерс - Питтсбург - 3:4 (Б)

2-й период

0:1 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 12 (Сидни Кросби - 41, Фил Кессел - 44), 00:39

0:2 Питтсбург - Сидни Кросби - 43 (Конор Шири - 30, Рон Хэйнси - 12), 10:46

1:2 Рейнджерс - Ник Холден - 11, 19:33, в большинстве

3-й период

1:3 Питтсбург - Брайан Раст - 14 (Йан Коул - 21), 06:46

2:3 Рейнджерс - Рик Нэш - 23 (Джей Ти Миллер - 33, Дэн Жирарди - 10), 08:50

3:3 Рейнджерс - Крис Крайдер - 27 (Джей Ти Миллер - 34, Ник Холден - 23), 19:48

Буллиты

3:4 Питтсбург, Фил Кессел

Питтсбург прервал серию из четырех поражений. Центрфорвард гостей Сидни Кросби, Первая звезда матча, упрочил лидерство в гонке голеадоров — на счету ближайшего преследователя, Брэда Маршанда, 38 шайб, у Кросби уже 43. «Рейнджеры» дома не могут победить с 19-го февраля и проиграли восьмой домашний поединок подряд.

Айлендерс - Нью-Джерси - 2:1

1-й период

1:0 Айлендерс - Андерс Ли - 29 (Джонни Бойчак - 16, Джон Таварес - 38), 05:44, в большинстве

2-й период

2:0 Айлендерс - Энтони Бювиллье - 9 (Джошуа Хо-Санг - 6, Джейсон Чимера - 13), 17:54

3-й период

2:1 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 20 (Джон Кенневиль - 3, Павел Заха - 16), 11:23, в большинстве

«Островитяне» прервали серию из трех поражений, Нью-Джерси проиграл пятый раз кряду. «Дьяволы» по ходу игры десять раз оставались в меньшинстве — это «рекорд» команды в текущей регулярке.

Чикаго - Коламбус - 3:1

1-й период

1:0 Чикаго - Артемий Панарин - 27 (Патрик Кейн - 51, Джонатан Тэйвз - 37), 00:32, в большинстве

1:1 Коламбус - Ник Фолиньо - 25 (Сэм Ганье - 29, Джек Джонсон - 18), 17:15

2:1 Чикаго - Мариан Хосса - 26 (Патрик Кейн - 52, Брент Сибрук - 34), 17:37

3-й период

3:1 Чикаго - Артемий Панарин - 28 (Патрик Кейн - 53, Таннер Керо - 10), 19:16, в пустые ворота

Чикаго набирает очки в 10-й встрече из последних 11-ти, одержав при этом 8 побед. Правый крайний хозяев Патрик Кейн, Вторая звезда матча, набрал 750 очков в НХЛ (285+465). Его одноклубник Джонатан Тэйвз отдал 350-ю передачу в карьере. «Блэкхокс» второй раз в истории одержали 50 побед в регулярном чемпионате: первый раз (52 победы) был в сезоне-2009/10, команда тогда выиграла Кубок Стэнли.

Колорадо - Сент-Луис - 2:1 (Б)

1-й период

0:1 Сент-Луис - Райан Ривс - 5 (Скотти Апшолл - 6, Джордан Шмальц - 1), 12:29

2-й период

1:1 Колорадо - ДжейТи Комфер - 3 (Нэтан Маккиннон - 35, Тайсон Бэрри - 30), 11:49, в большинстве

Буллиты

2:1 Колорадо, Мэтт Дюшен

Одного очка «Блюзменам» хватило, чтобы выйти в плей-офф 6-й раз подряд (и 41-й в своей 50-летней истории). Сент-Луис набрал очки в восьмом поединке кряду, Колорадо прервал серию из семи поражений. Защитник гостей Джордан Шмальц набрал первое очко в своей 4-й встрече в Лиге.

Калгари - Сан-Хосе - 5:2

1-й период

1:0 Калгари - Джонни Гудро - 18 (Сэм Беннетт - 13), 12:26

2-й период

2:0 Калгари - Шон Монахан - 27 (Мэттью Ткачак - 34, Крис Верстиг - 19), 03:39, в большинстве

2:1 Сан-Хосе - Марк-Эдуард Власик - 6 (Майкл Хэйли - 10, Маркус Соренсен - 3), 08:25

3:1 Калгари - Мэттью Стэйджан - 6 (Майкл Стоун - 12), 12:38

4:1 Калгари - Алекс Чэйссон - 11 (Крис Верстиг - 20, Ти Джей Броди - 26), 17:09

3-й период

4:2 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 11 (Джо Павелски - 38, Пол Мартин - 22), 13:06

5:2 Калгари - Сэм Беннетт - 12 (Алекс Чэйссон - 12, Ти Джей Броди - 27), 19:26, в пустые ворота

Калгари уверенно победил и обеспечил выход в плей-офф. Сан-Хосе в последних девяти играх потерпел восемь поражений. Левый крайний хозяев Джонни Гудро, Третья звезда матча, в последних 19-ти поединках набрал 25 очков (7+18).

Ванкувер - Лос-Анджелес - 0:2

2-й период

0:1 Лос-Анджелес - Джером Игинла - 14 (Алек Мартинез - 29, Пол Ладю - 6), 12:48, в большинстве

0:2 Лос-Анджелес - Тайлер Тоффоли - 15 (Джэйк Маззин - 19, Ник Шор - 8), 16:38

Ванкувер потерпел десятое поражение в последних двенадцати встречах. Правый крайний гостей Джером Игинла забил в третьей игре подряд и со 625 шайбами вышел на 15-е место в списке голеадоров НХЛ всех времен. Первой звездой матча стал вратарь «Королей» Джонатан Куик, отразивший 35 бросков в створ. Это его второй шатаут в сезоне и 44-й в регулярных чемпионатах.

Аризона - Вашингтон - 6:3

1-й период

1:0 Аризона - Кристиан Дворак - 13, 07:26

2:0 Аризона - Джош Джурис - 4 (Алекс Голигоски - 27), 09:05

3:0 Аризона - Александр Бурмистров - 2 (Шейн Доун - 20, Лоусон Крауз - 7), 13:12

2-й период

3:1 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 23 (Ти Джей Оши - 23, Маркус Йоханссон - 32), 01:59, в большинстве

3:2 Вашингтон - Дэниэл Уинник - 12 (Том Уилсон - 12, Дмитрий Орлов - 27), 11:04

4:2 Аризона - Кристиан Дворак - 14, 13:28, в большинстве

5:2 Аризона - Александр Бурмистров - 3 (Макс Доми - 25, Энтони ДеЭнджело - 8), 17:52, в большинстве

3-й период

6:2 Аризона - Питер Холланд - 5, 10:17

6:3 Вашингтон - Джастин Уильямс - 22 (Мэтт Нисканен - 34, Маркус Йоханссон - 33), 10:37