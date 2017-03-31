ПИДГУРСКИЙ: «Игра в неравных составах определяет исход матча»

Главные тренеры команд Сергей Витер и Дмитрий Пидгурский прокомментировали результат третьей встречи финала первого сезона Украинской хоккейной лиги.

Сергей Витер лаконично подвел итог встречи: «Я буду краток как всегда: ребята хорошо сыграли, выполнили установку на игру. Это самое главное».

Дмитрий Пидгурский также был немногословен при оценке игры: «Старались, но провалили концовку первого периода. Соперник здорово играл два периода, потом ушел в оборону, в откат. Но здесь нет ничего нового – это современный хоккей, игра в неравных составах определяет результат матча».

Напомним, что следующий финальный матч между «Донбассом» и «Кременчуком» состоится в воскресенье 2 апреля.