Донбасс: Царегородцев вернулся в состав после травмы

В третьем матче финала плей-офф УХЛ с «Кременчуком» место в воротах донецкого «Донбасса» займет Евгений Царегородцев, пропустивший полтора месяца из-за травмы.
Все семь предыдущих матчей «Донбасса» в плей-офф отыграл молодой голкипер Богдан Дьяченко.
Напомним, что счет в серии до четырех побед ничейный – 1:1.
Источник — ХК Донбасс
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