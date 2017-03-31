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Донбасс: Царегородцев вернулся в состав после травмы

Голкипер вернулся в строй после 1,5 месяцев отсутствия

  • 31.03.2017 20:53
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Метки
ХК Донбасс
© ХК Донбасс

В третьем матче финала плей-офф УХЛ с «Кременчуком» место в воротах донецкого «Донбасса» займет Евгений Царегородцев, пропустивший полтора месяца из-за травмы.

Все семь предыдущих матчей «Донбасса» в плей-офф отыграл молодой голкипер Богдан Дьяченко.

Напомним, что счет в серии до четырех побед ничейный – 1:1.

Источник — ХК Донбасс

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