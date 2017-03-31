В четверг в Лиге были сыграны девять встреч.

Бостон - Даллас - 2:0

1-й период

1:0 Бостон - Брэд Маршанд - 38 (Дэвид Бэкис - 20), 15:14

2-й период

2:0 Бостон - Тори Круг - 8 (Дэвид Пастрняк - 34, Брэд Маршанд - 45), 01:18, в большинстве

Бостон выиграл третий раз подряд и сохранил шансы на плей-офф. Вратарь хозяев Туукка Раск, Первая звезда матча, отразил все 27 бросков в створ и в седьмой раз в сезоне отыграл «на ноль». Это повторение его личного рекорда. Второй звездой стал центрфорвард «Брюинз» Брэд Маршанд, который забил 38-й гол в сезоне и установил личный рекорд. Даллас проиграл второй раз кряду.

Филадельфия - Айлендерс - 6:3

1-й период

1:0 Филадельфия - Дэйл Уис - 6 (Шон Кутюрье - 17, Брэйден Щенн - 28), 04:30

2:0 Филадельфия - Шон Кутюрье - 13 (Брэндон Мэннинг - 9, Брэйден Щенн - 29), 05:49

3:0 Филадельфия - Радко Гудас - 6 (Дэйл Уис - 6, Шон Кутюрье - 18), 08:06

4:0 Филадельфия - Джордан Уил - 7 (Уэйн Симмондс - 21, Валтери Филппула - 30), 09:19

5:0 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 30 (Шейн Гостисбир - 28, Якуб Ворачек - 39), 15:42, в большинстве

2-й период

5:1 Айлендерс - Кэл Клаттербак - 4 (Стивен Джионта - 5, Кэлвин де Хаан - 17), 03:14

3-й период

5:2 Айлендерс - Джейсон Чимера - 18 (Кэлвин де Хаан - 18), 00:40

5:3 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 21 (Кэйси Сизикас - 17, Адам Пилич - 6), 16:02

6:3 Филадельфия - Валтери Филппула - 10 (Уэйн Симмондс - 22, Крис ВандеВельде - 7), 18:19, в пустые ворота

«Островитяне» потерпели третье поражение подряд и получили серьезный удар по надеждам выйти в плей-офф. «Флайерз» выиграли третий раз кряду и сравнялись по очкам с нью-йоркской командой, но провели на одну встречу больше.

Каролина - Коламбус - 2:1 (ОТ)

2-й период

0:1 Коламбус - Джек Джонсон - 4 (Скотт Хартнелл - 22, Сэм Ганье - 28), 16:25

3-й период

1:1 Каролина - Джефф Скиннер - 32 (Теуво Теравяйнен - 25, Бретт Песке - 16), 15:40

Овертайм

2:1 Каролина - Ноа Ханифин - 4 (Джефф Скиннер - 25, Теуво Теравяйнен - 26), 02:16

Каролина продлила серию результативных матчей до 13 (выиграв 9 из них). Коламбус на расстояние четырех очков приблизился к Вашингтону в борьбе за первое место в Столичном дивизионе, Восточной конференции и всей лиге. Тренер «Ураганов» Билл Питерс одержал 100-ю победу в НХЛ.

Монреаль - Флорида - 6:2

1-й период

1:0 Монреаль - Пол Байрон - 21 (Брендан Галлахер - 16, Натан Болью - 23), 07:24

2:0 Монреаль - Томаш Плеканец - 9 (Брендан Галлахер - 17, Алексей Емелин - 8), 10:04

3:0 Монреаль - Пол Байрон - 22 (Натан Болью - 24, Брендан Галлахер - 18), 13:19

2-й период

3:1 Флорида - Райлли Смит - 15 (Юсси Йокинен - 17), 10:41

3-й период

4:1 Монреаль - Макс Пачиоретти - 35 (Александр Радулов - 34), 03:52

4:2 Флорида - Майкл Мэтесон - 6 (Винсент Трочек - 31, Марк Писик - 12), 08:45

5:2 Монреаль - Брендан Галлахер - 10 (Брэндон Дэвидсон - 3, Томаш Плеканец - 18), 12:55

6:2 Монреаль - Филлип Дано - 12 (Александр Радулов - 35), 16:49

Монреаль стал 10-й командой, забронировавшей себе место в плей-офф. «Канадиенс» выиграли третий раз подряд и одержали 12 побед в 16 последних поединках. Флорида проиграла третий раз кряду и официально лишилась шансов на выход в плей-офф. Первой звездой встречи стал нападающий хозяев Брендан Галлахер, впервые в карьере набравший 4 очка (1+3).

Тампа-Бэй - Детройт - 5:3

1-й период

0:1 Детройт - Франс Нильсен - 15 (Даррен Хелм - 6), 04:22

1:1 Тампа-Бэй - Джей.Ти. Браун - 3 (Гэбриэль Дюмонт - 2), 18:58

2-й период

2:1 Тампа-Бэй - Андрей Шустр - 3 (Ондржей Палат - 29), 02:22

2:2 Детройт - Дэнни Декайзер - 4 (Томаш Татар - 19, Хенрик Зеттерберг - 48), 12:46

3:2 Тампа-Бэй - Александер Киллорн - 18, 16:13, в большинстве

4:2 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 21 (Виктор Хедман - 51, Брэйден Пойнт - 20), 18:04, в большинстве

3-й период

5:2 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 3 (Ондржей Палат - 30, Андрей Шустр - 9), 06:03

5:3 Детройт - Майк Грин - 13 (Франс Нильсен - 21, Дилан Ларкин - 13), 08:18, в большинстве

Тампа-Бэй продлила победную серию до четырех матчей и сохранила три очка отставания от Бостона при одной игре в запасе. «Молниям» пришлось играть в 17 полевых хоккеистов (11 нападающих, шесть защитников). Виктор Хедман сделал передачу и набрал 66-е очко в сезоне, установив клубный рекорд Тампы-Бэй среди защитников. Нападающий гостей Хенрик Зеттерберг набрал 900-е очко в карьере.

Нэшвилл - Торонто - 1:3

1-й период

0:1 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 24 (Никита Зайцев - 30, Митчелл Мэрнер - 41), 18:42, в большинстве

2-й период

0:2 Торонто - Остон Мэттьюз - 36 (Коннор Браун - 16, Джэйк Гардинер - 28), 18:43, в большинстве

3-й период

1:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 30 (Райан Джохансен - 46, Виктор Арвидссон - 28), 09:37

1:3 Торонто - Коннор Браун - 19 (Назем Кадри - 27, Джэйк Гардинер - 29), 19:01, в пустые ворота

Торонто выиграл второй раз подряд и седьмой - в последних 10 матчах. Победный гол забил центрфорвард гостей Остон Мэттьюз (Первая звезда поединка), увеличивший отрыв от Патрика Лайне в борьбе за звание лучшего бомбардира среди новичков. У Мэттьюза 63 очка (36+27), у Лайне - 61 (34+27). Тренер «Хищников» Питер Лавиолетт провел 1000-й матч в НХЛ. Результативная серия нападающего Торонто Вильяма Нюландера прервалась на отметке в 12 матчей.

Миннесота - Оттава - 5:1

1-й период

0:1 Оттава - Майк Хоффман - 23 (Марк Стоун - 29, Коди Сиси - 14), 16:20

1:1 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 21 (Йонас Бродин - 20, Крис Стюарт - 7), 17:07

2-й период

2:1 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 22 (Эрик Стаал - 33, Крис Стюарт - 8), 07:08

3:1 Миннесота - Джоэль Эрикссон Эк - 3 (Чарли Койл - 33, Джаред Спёрджин - 27), 17:32

3-й период

4:1 Миннесота - Мэтью Думба - 11 (Микко Койву - 37, Микаель Гранлунд - 42), 04:46, в большинстве

5:1 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 13 (Чарли Койл - 34, Мартин Ханзал - 18), 11:53

Оттава проиграла в третий раз подряд и седьмой - за девять матчей, ослабив позиции в Атлантическом дивизионе. Миннесота прервала серию из четырех поражений, в чем ей помог вратарь Алекс Стэлок, вышедший на лед в НХЛ впервые с 11 февраля 2016 года и признанный Третьей звездой встречи. Защитник Оттавы Эрик Карлссон не смог принять участие в матче из-за травмы, на чем оборвалась его серия из 324 проведенных игр подряд. Швед выходил на лед во всех матчах «Сенаторов», начиная с 25 апреля 2013-го.

Виннипег - Анахайм - 4:3 (ОТ)

1-й период

0:1 Анахайм - Якоб Силфверберг - 22 (Райан Кеслер - 33), 08:17

1:1 Виннипег - Джоэль Армиа - 10 (Дастин Бафлин - 37), 11:54, в меньшинстве

1:2 Анахайм - Кори Перри - 17 (Антуан Верметт - 17, Джош Мэнсон - 12), 18:56

2-й период

1:3 Анахайм - Кори Перри - 18 (Хампус Линдхольм - 13, Сами Ватанен - 20), 07:01, в большинстве

3-й период

2:3 Виннипег - Блэйк Уилер - 24 (Николай Элерс - 37, Якоб Труба - 23), 11:35

3:3 Виннипег - Дастин Бафлин - 13 (Мэтью Перро - 28, Николай Элерс - 38), 19:48

Овертайм

4:3 Виннипег - Марк Шайфли - 30 (Дастин Бафлин - 38), 03:34

Анахайм на последних секундах третьего периода упустил победу над Виннипегом, который добился успеха в овертайме благодаря голу Марка Шайфли. Дастин Бафлин сравнял счет за 12 секунд до конца третьего периода и дал «Уткам» заработать только одно очко. Теперь Анахайм, который проиграл впервые за шесть матчей, на один балл опережает Эдмонтон в борьбе за первое место в Тихоокеанском дивизионе.

Эдмонтон - Сан-Хосе - 3:2

1-й период

0:1 Сан-Хосе - Янник Хансен - 8 (Пол Мартин - 21), 01:01

1:1 Эдмонтон - Патрик Марун - 26 (Коннор Макдэвид - 63, Леон Драйзайтль - 45), 10:22

2:1 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 28 (Оскар Клефбом - 19, Дрэйк Каггула - 11), 17:28, в меньшинстве

3-й период

3:1 Эдмонтон - Патрик Марун - 27 (Крис Расселл - 10), 07:51

3:2 Сан-Хосе - Джо Павелски - 29 (Марк-Эдуард Власик - 19, Янник Хансен - 10), 13:59

«Акулы» проиграли седьмой матч из последних восьми и опустились на третью позицию дивизиона. «Нефтяники» одержали четвертую победу подряд (и седьмую домашнюю кряду), а их капитан Коннор Макдэвид продлил результативную серию до девяти матчей и стал Первой звездой поединка. Он набрал 91 балл (28+63) и на семь очков опережает Патрика Кейна в борьбе за звание лучшего бомбардира сезона. Вратарь хозяев Кэм Тэлбо (Вторая звезда) сделал 38 сэйвов и одержал 39-ю победу в сезоне. От клубного рекорда, установленного Грантом Фюром в сезоне-1987/88, его отделяет одна победа. Нападающий Сан-Хосе Янник Хансен оформил «хет-трик Горди Хоу»: гол, передача, драка.











