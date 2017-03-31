Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НХЛ. Монреаль вышел в плей-офф. Матчи четверга

Статистика и видеообзоры поединков

  • 31.03.2017 12:30
  • 173 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НХЛ. Монреаль - Флорида
© НХЛ. Монреаль - Флорида
В четверг в Лиге были сыграны девять встреч. 
 
Бостон - Даллас - 2:0 
1-й период
1:0 Бостон - Брэд Маршанд - 38 (Дэвид Бэкис - 20), 15:14 
2-й период
2:0 Бостон - Тори Круг - 8 (Дэвид Пастрняк - 34, Брэд Маршанд - 45), 01:18, в большинстве
 
Бостон выиграл третий раз подряд и сохранил шансы на плей-офф. Вратарь хозяев Туукка Раск, Первая звезда матча, отразил все 27 бросков в створ и в седьмой раз в сезоне отыграл «на ноль». Это повторение его личного рекорда. Второй звездой стал центрфорвард «Брюинз» Брэд Маршанд, который забил 38-й гол в сезоне и установил личный рекорд. Даллас проиграл второй раз кряду. 
 
 
Филадельфия - Айлендерс - 6:3 
1-й период
1:0 Филадельфия - Дэйл Уис - 6 (Шон Кутюрье - 17, Брэйден Щенн - 28), 04:30 
2:0 Филадельфия - Шон Кутюрье - 13 (Брэндон Мэннинг - 9, Брэйден Щенн - 29), 05:49 
3:0 Филадельфия - Радко Гудас - 6 (Дэйл Уис - 6, Шон Кутюрье - 18), 08:06 
4:0 Филадельфия - Джордан Уил - 7 (Уэйн Симмондс - 21, Валтери Филппула - 30), 09:19 
5:0 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 30 (Шейн Гостисбир - 28, Якуб Ворачек - 39), 15:42, в большинстве 
2-й период
5:1 Айлендерс - Кэл Клаттербак - 4 (Стивен Джионта - 5, Кэлвин де Хаан - 17), 03:14
3-й период
5:2 Айлендерс - Джейсон Чимера - 18 (Кэлвин де Хаан - 18), 00:40
5:3 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 21 (Кэйси Сизикас - 17, Адам Пилич - 6), 16:02
6:3 Филадельфия - Валтери Филппула - 10 (Уэйн Симмондс - 22, Крис ВандеВельде - 7), 18:19, в пустые ворота
 
«Островитяне» потерпели третье поражение подряд и получили серьезный удар по надеждам выйти в плей-офф. «Флайерз» выиграли третий раз кряду и сравнялись по очкам с нью-йоркской командой, но провели на одну встречу больше. 
 
 
Каролина - Коламбус - 2:1 (ОТ)
2-й период
0:1 Коламбус - Джек Джонсон - 4 (Скотт Хартнелл - 22, Сэм Ганье - 28), 16:25
3-й период
1:1 Каролина - Джефф Скиннер - 32 (Теуво Теравяйнен - 25, Бретт Песке - 16), 15:40
Овертайм
2:1 Каролина - Ноа Ханифин - 4 (Джефф Скиннер - 25, Теуво Теравяйнен - 26), 02:16
 
Каролина продлила серию результативных матчей до 13 (выиграв 9 из них). Коламбус на расстояние четырех очков приблизился к Вашингтону в борьбе за первое место в Столичном дивизионе, Восточной конференции и всей лиге. Тренер «Ураганов» Билл Питерс одержал 100-ю победу в НХЛ.
 
 
Монреаль - Флорида - 6:2 
1-й период
1:0 Монреаль - Пол Байрон - 21 (Брендан Галлахер - 16, Натан Болью - 23), 07:24 
2:0 Монреаль - Томаш Плеканец - 9 (Брендан Галлахер - 17, Алексей Емелин - 8), 10:04 
3:0 Монреаль - Пол Байрон - 22 (Натан Болью - 24, Брендан Галлахер - 18), 13:19 
2-й период
3:1 Флорида - Райлли Смит - 15 (Юсси Йокинен - 17), 10:41
3-й период
4:1 Монреаль - Макс Пачиоретти - 35 (Александр Радулов - 34), 03:52
4:2 Флорида - Майкл Мэтесон - 6 (Винсент Трочек - 31, Марк Писик - 12), 08:45
5:2 Монреаль - Брендан Галлахер - 10 (Брэндон Дэвидсон - 3, Томаш Плеканец - 18), 12:55
6:2 Монреаль - Филлип Дано - 12 (Александр Радулов - 35), 16:49
 
Монреаль стал 10-й командой, забронировавшей себе место в плей-офф. «Канадиенс» выиграли третий раз подряд и одержали 12 побед в 16 последних поединках. Флорида проиграла третий раз кряду и официально лишилась шансов на выход в плей-офф. Первой звездой встречи стал нападающий хозяев Брендан Галлахер, впервые в карьере набравший 4 очка (1+3). 
 
 
Тампа-Бэй - Детройт - 5:3 
1-й период
0:1 Детройт - Франс Нильсен - 15 (Даррен Хелм - 6), 04:22 
1:1 Тампа-Бэй - Джей.Ти. Браун - 3 (Гэбриэль Дюмонт - 2), 18:58 
2-й период
2:1 Тампа-Бэй - Андрей Шустр - 3 (Ондржей Палат - 29), 02:22
2:2 Детройт - Дэнни Декайзер - 4 (Томаш Татар - 19, Хенрик Зеттерберг - 48), 12:46
3:2 Тампа-Бэй - Александер Киллорн - 18, 16:13, в большинстве
4:2 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 21 (Виктор Хедман - 51, Брэйден Пойнт - 20), 18:04, в большинстве
3-й период
5:2 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 3 (Ондржей Палат - 30, Андрей Шустр - 9), 06:03
5:3 Детройт - Майк Грин - 13 (Франс Нильсен - 21, Дилан Ларкин - 13), 08:18, в большинстве
 
Тампа-Бэй продлила победную серию до четырех матчей и сохранила три очка отставания от Бостона при одной игре в запасе. «Молниям» пришлось играть в 17 полевых хоккеистов (11 нападающих, шесть защитников). Виктор Хедман сделал передачу и набрал 66-е очко в сезоне, установив клубный рекорд Тампы-Бэй среди защитников. Нападающий гостей Хенрик Зеттерберг набрал 900-е очко в карьере.
 
 
Нэшвилл - Торонто - 1:3 
1-й период
0:1 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 24 (Никита Зайцев - 30, Митчелл Мэрнер - 41), 18:42, в большинстве 
2-й период
0:2 Торонто - Остон Мэттьюз - 36 (Коннор Браун - 16, Джэйк Гардинер - 28), 18:43, в большинстве
3-й период
1:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 30 (Райан Джохансен - 46, Виктор Арвидссон - 28), 09:37
1:3 Торонто - Коннор Браун - 19 (Назем Кадри - 27, Джэйк Гардинер - 29), 19:01, в пустые ворота
 
Торонто выиграл второй раз подряд и седьмой - в последних 10 матчах. Победный гол забил центрфорвард гостей Остон Мэттьюз (Первая звезда поединка), увеличивший отрыв от Патрика Лайне в борьбе за звание лучшего бомбардира среди новичков. У Мэттьюза 63 очка (36+27), у Лайне - 61 (34+27). Тренер «Хищников» Питер Лавиолетт провел 1000-й матч в НХЛ. Результативная серия нападающего Торонто Вильяма Нюландера прервалась на отметке в 12 матчей.
 
 
Миннесота - Оттава - 5:1 
1-й период
0:1 Оттава - Майк Хоффман - 23 (Марк Стоун - 29, Коди Сиси - 14), 16:20 
1:1 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 21 (Йонас Бродин - 20, Крис Стюарт - 7), 17:07 
2-й период
2:1 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 22 (Эрик Стаал - 33, Крис Стюарт - 8), 07:08
3:1 Миннесота - Джоэль Эрикссон Эк - 3 (Чарли Койл - 33, Джаред Спёрджин - 27), 17:32
3-й период
4:1 Миннесота - Мэтью Думба - 11 (Микко Койву - 37, Микаель Гранлунд - 42), 04:46, в большинстве
5:1 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 13 (Чарли Койл - 34, Мартин Ханзал - 18), 11:53
 
Оттава проиграла в третий раз подряд и седьмой - за девять матчей, ослабив позиции в Атлантическом дивизионе. Миннесота прервала серию из четырех поражений, в чем ей помог вратарь Алекс Стэлок, вышедший на лед в НХЛ впервые с 11 февраля 2016 года и признанный Третьей звездой встречи. Защитник Оттавы Эрик Карлссон не смог принять участие в матче из-за травмы, на чем оборвалась его серия из 324 проведенных игр подряд. Швед выходил на лед во всех матчах «Сенаторов», начиная с 25 апреля 2013-го.
 
 
Виннипег - Анахайм - 4:3 (ОТ)
1-й период
0:1 Анахайм - Якоб Силфверберг - 22 (Райан Кеслер - 33), 08:17 
1:1 Виннипег - Джоэль Армиа - 10 (Дастин Бафлин - 37), 11:54, в меньшинстве 
1:2 Анахайм - Кори Перри - 17 (Антуан Верметт - 17, Джош Мэнсон - 12), 18:56 
2-й период
1:3 Анахайм - Кори Перри - 18 (Хампус Линдхольм - 13, Сами Ватанен - 20), 07:01, в большинстве
3-й период
2:3 Виннипег - Блэйк Уилер - 24 (Николай Элерс - 37, Якоб Труба - 23), 11:35
3:3 Виннипег - Дастин Бафлин - 13 (Мэтью Перро - 28, Николай Элерс - 38), 19:48
Овертайм
4:3 Виннипег - Марк Шайфли - 30 (Дастин Бафлин - 38), 03:34
 
Анахайм на последних секундах третьего периода упустил победу над Виннипегом, который добился успеха в овертайме благодаря голу Марка Шайфли. Дастин Бафлин сравнял счет за 12 секунд до конца третьего периода и дал «Уткам» заработать только одно очко. Теперь Анахайм, который проиграл впервые за шесть матчей, на один балл опережает Эдмонтон в борьбе за первое место в Тихоокеанском дивизионе.
 
 
Эдмонтон - Сан-Хосе - 3:2 
1-й период
0:1 Сан-Хосе - Янник Хансен - 8 (Пол Мартин - 21), 01:01 
1:1 Эдмонтон - Патрик Марун - 26 (Коннор Макдэвид - 63, Леон Драйзайтль - 45), 10:22 
2:1 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 28 (Оскар Клефбом - 19, Дрэйк Каггула - 11), 17:28, в меньшинстве 
3-й период
3:1 Эдмонтон - Патрик Марун - 27 (Крис Расселл - 10), 07:51
3:2 Сан-Хосе - Джо Павелски - 29 (Марк-Эдуард Власик - 19, Янник Хансен - 10), 13:59
 
«Акулы» проиграли седьмой матч из последних восьми и опустились на третью позицию дивизиона. «Нефтяники» одержали четвертую победу подряд (и седьмую домашнюю кряду), а их капитан Коннор Макдэвид продлил результативную серию до девяти матчей и стал Первой звездой поединка. Он набрал 91 балл (28+63) и на семь очков опережает Патрика Кейна в борьбе за звание лучшего бомбардира сезона. Вратарь хозяев Кэм Тэлбо (Вторая звезда) сделал 38 сэйвов и одержал 39-ю победу в сезоне. От клубного рекорда, установленного Грантом Фюром в сезоне-1987/88, его отделяет одна победа. Нападающий Сан-Хосе Янник Хансен оформил «хет-трик Горди Хоу»: гол, передача, драка. 





Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.