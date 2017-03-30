В среду в Лиге были сыграны четыре встречи.

Питтсбург - Чикаго - 1:5

1-й период

0:1 Чикаго - Артемий Панарин - 26 (Патрик Кейн - 49, Таннер Керо - 9), 03:23

0:2 Чикаго - Рихард Паник - 22 (Ник Шмалтц - 21, Джонатан Тэйвз - 36), 14:39

0:3 Чикаго - Маркус Крюгер - 4 (Патрик Кейн - 50, Артемий Панарин - 43), 19:05

0:4 Чикаго - Мариан Хосса - 25 (Райан Хартмэн - 12), 19:44

3-й период

0:5 Чикаго - Таннер Керо - 6, 03:32

1:5 Питтсбург - Брайан Раст - 13 (Йан Коул - 20, Мэтт Каллен - 17), 05:46

Питтсбург проиграл четыре раза подряд впервые с декабря прошлого года, когда команда уступила пять раз кряду, в том числе в первых четырех играх Майка Салливана на тренерском посту. «Пингвины» играли без восьми хоккеистов основного состава, в том числе без Евгения Малкина и Криса Летанга, но Салливан призвал не искать в этом оправданий. Сидни Кросби не смог набрать очки во втором матче подряд. В этом сезоне с ним такое случилось в третий раз. Трех игр без очков у капитана Питтсбурга еще не было.

Калгари - Лос-Анджелес - 1:4

1-й период

1:0 Калгари - Даги Хэмилтон - 13 (Шон Монахан - 31, Джонни Гудро - 42), 03:04

1:1 Лос-Анджелес - Тревор Льюис - 10 (Дерек Форборт - 14, Анже Копитар - 36), 12:04

2-й период

1:2 Лос-Анджелес - Джером Игинла - 13, 19:14

3-й период

1:3 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 12 (Джэйк Маззин - 18, Мариан Габорик - 10), 06:09

1:4 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 32 (Джером Игинла - 12, Мариан Габорик - 11), 12:40

Калгари упустил возможность забронировать себе место в плей-офф, а «Короли» сохранили теоретический шанс туда попасть. Победу гостям принес Джером Игинла (Первая звезда матча), оформивший «хет-трик Горди Хоу» (гол+пас+драка). Игинла впервые забил бывшему клубу в Калгари, за который провел 16 сезонов и сыграл 1219 матчей. Правда, в этом ему помог Марк Джиордано, случайно затолкнувший шайбу в свои ворота. Игинла стал седьмым игроком в истории, забившим 100 победных голов. Среди действующих игроков больше только у Яромира Ягра, который со 135 шайбами является лидером в этой категории. В первом периоде команды набрали 40 минут штрафа и дважды подрались: Игинла сошелся с Дериком Энгелландом, а форвард хозяев Мэттью Ткачак (первый штраф получивший уже на 25-й секунде игры) подрался с Брэйденом Макнэббом.

Колорадо - Вашингтон - 3:5

1-й период

0:1 Вашингтон - Джон Карлсон - 9 (Евгений Кузнецов - 38, Андре Бураковски - 21), 04:00, в большинстве

1:1 Колорадо - Микко Рантанен - 17 (Нэтан Маккиннон - 34, Свен Андригетто - 11), 11:11

1:2 Вашингтон - Джэй Бигл - 13 (Кевин Шаттенкирк - 41, Том Уилсон - 11), 11:48

2-й период

1:3 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 23 (Ти Джей Оши - 22, Кевин Шаттенкирк - 42), 04:57, в большинстве

1:4 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 18 (Маркус Йоханссон - 31, Джастин Уильямс - 21), 11:03

2:4 Колорадо - Мэттью Ньето - 6 (Михаил Григоренко - 13, Рене Бурк - 6), 13:50

3-й период

3:4 Колорадо - Нэтан Маккиннон - 16 (Тайсон Бэрри - 29, Свен Андригетто - 12), 04:29

3:5 Вашингтон - Ларс Эллер - 11 (Дэниэл Уинник - 12), 18:38, в пустые ворота

Вашингтон одержал шестую победу подряд и увеличил отрыв от преследователей. За последние два сезона на счету столичной команды 107 побед. Больше со времен введения буллитов (2005/06) было только у Детройта - 108 (58 в сезоне-2005/06 и 50 в 2006/07). Колорадо проиграл седьмой раз подряд.

Аризона - Сент-Луис - 1:3

1-й период

0:1 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 22 (Магнус Пааярви - 4, Кольтон Парайко - 30), 09:16

2-й период

0:2 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 36 (Джей Баумистер - 14, Джейден Шварц - 33), 02:25

3-й период

1:2 Аризона - Алекс Голигоски - 6 (Кристиан Дворак - 17, Клэйтон Келлер - 1), 14:37, в большинстве

1:3 Сент-Луис - Давид Перрон - 16 (Патрик Берглунд - 11, Алекс Пьетранжело - 30), 19:40, в большинстве, в пустые ворота