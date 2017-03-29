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НХЛ. Эдмонтон, Анахайм, Сан-Хосе и Рейнджерс вышли в плей-офф

Статистика и видеообзоры поединков вторника

  • 29.03.2017 12:37
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НХЛ. Сан-Хосе - Рейнджерс
© НХЛ. Сан-Хосе - Рейнджерс
Во вторник в Лиге были сыграны одиннадцать встреч. 
 
Нью-Джерси - Виннипег - 3:4 (Б)
1-й период
0:1 Виннипег - Николай Элерс - 23 (Блэйк Уилер - 45, Якоб Труба - 22), 00:52 
1:1 Нью-Джерси - Бю Беннетт - 6 (Павел Заха - 15, Дэлтон Праут - 5), 08:10 
2:1 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 19 (Трэвис Зэйджак - 29), 12:07 
2-й период
3:1 Нью-Джерси - Стефан Ноусен - 7 (Блэйк Пьетила - 1), 15:27
3:2 Виннипег - Блэйк Уилер - 23 (Джулиан Мелчиори - 1, Марк Шайфли - 48), 16:36
3-й период
3:3 Виннипег - Джоэль Армиа - 9, 02:40, в меньшинстве
Буллиты
3:4 Виннипег, Патрик Лайне
 
Матч команд, потерявших шансы на плей-офф, переигрывался спустя три недели после того, как был отменен из-за снежного шторма в Нью-Джерси. Первой звездой поединка стал правый крайний гостей Патрик Лайне, реализовавший победный буллит.
 
 
Бостон - Нэшвилл - 4:1 
1-й период
1:0 Бостон - Патрис Бержерон - 18 (Здено Хара - 17, Брэд Маршанд - 44), 02:28 
2:0 Бостон - Давид Крейчи - 22 (Дэвид Пастрняк - 33, Дрю Стаффорд - 13), 13:52 
3-й период
2:1 Нэшвилл - Крэйг Смит - 10 (Роман Йоси - 36, Райан Эллис - 22), 11:16
3:1 Бостон - Ноэль Акьяри - 1 (Райли Нэш - 9), 15:47
4:1 Бостон - Дэвид Бэкис - 17 (Доминик Мур - 14), 18:29, в пустые ворота
 
Защитник хозяев Здено Хара сделал свою 600-ю голевую передачу в карьере. Нэшвилл, обыгравший накануне Айлендерс, проводил второй матч за два дня и не смог продлить серию из четырех побед.
 
 
Филадельфия - Оттава - 3:2 (Б)
1-й период
0:1 Оттава - Эрик Карлссон - 15 (Кайл Тёррис - 25), 16:25, в большинстве 
1:1 Филадельфия - Брэйден Щенн - 23 (Шейн Гостисбир - 27, Клод Жиру - 42), 18:34, в большинстве 
3-й период
1:2 Оттава - Кайл Тёррис - 26 (Коди Сиси - 13, Фредрик Классон - 8), 12:35
2:2 Филадельфия - Джордан Уил - 6, 14:01
Буллиты
3:2 Филадельфия, Джордан Уил
 
«Флайерз» сохраняют призрачные надежды на попадание в плей-офф: их отставание от «Брюинз» по-прежнему исчисляется шестью очками. Оттава, между тем, в споре за победу в Атлантическом дивизионе с Монреалем уступает конкурентам уже четыре очка. Впрочем, «Сенаторы» едва ли по этому поводу сильно переживают: играть с Рейнджерс в первом раунде плей-офф им не очень-то хочется. 
 
 
Каролина - Детройт - 4:1 
1-й период
1:0 Каролина - Ли Стемпняк - 15 (Дерек Райан - 16, Джастин Фолк - 18), 10:10 
2:0 Каролина - Хоаким Нордстром - 6 (Бретт Песке - 15, Теуво Теравяйнен - 24), 15:12 
2-й период
3:0 Каролина - Джордан Стаал - 16 (Мэтт Теннисон - 6, Клас Дальбек - 4), 13:36
3-й период
3:1 Детройт - Томас Носек - 1 (Бен Стрит - 1, Эндрью Миллер - 2), 13:33
4:1 Каролина - Элиас Линдхольм - 11 (Себастиан Ахо - 24, Джастин Фолк - 19), 17:22, в большинстве
 
Сил на третий матч за три дня у «Красных крыльев» не хватило. Каролина набрала очки в 12-м матче подряд (одержав при этом 8 побед), повторив клубный рекорд, но не смогла приблизиться к зоне плей-офф. Беспрецедентная 25-летняя детройтская серия попадания в плей-офф официально завершилась. Победы Торонто и Бостона математически исключили «Красные крылья» из числа претендентов на Кубок Стэнли.
 
 
Коламбус - Баффало  - 3:1
1-й период
1:0 Коламбус - Кайл Куинси - 5, 14:47 
2:0 Коламбус - Кэм Аткинсон - 34 (Сет Джонс - 30, Александер Веннберг - 43), 17:48 
2-й период
2:1 Баффало - Эван Родригез - 4 (Райан О'Райлли - 33, Джейк МакКейб - 17), 10:53, в большинстве
3-й период
3:1 Коламбус - Брэндон Саад - 22 (Джош Андерсон - 12), 18:55, в пустые ворота
 
Вратарь хозяев Сергей Бобровский провел очередной классный матч, сделав 39 сэйвов, и был признан Первой звездой встречи. Бобровский не проигрывает в основное время в 12 поединках подряд (одержав при этом 10 побед).
 
 
Торонто - Флорида - 3:2 
1-й период
1:0 Торонто - Остон Мэттьюз - 35 (Зак Химан - 18, Вилльям Нюландер - 37), 11:54 
2:0 Торонто - Лео Комаров - 13 (Коннор Браун - 15, Назем Кадри - 26), 14:43 
2-й период
2:1 Флорида - Райлли Смит - 14 (Кит Яндл - 34, Джейсон Димерс - 18), 15:31
3-й период
3:1 Торонто - Зак Химан - 10 (Лео Комаров - 17), 03:32, в меньшинстве
3:2 Флорида - Яромир Ягр - 15 (Александр Барков - 31, Кит Яндл - 35), 19:04, в большинстве
 
Победа позволила «Кленовым Листьям» сохранить третью позицию в дивизионе, не пустив туда Бостон. Центрфорвард хозяев Остон Мэттьюз, Первая звезда матча,  открыл счет в матче своим 35-м голом в сезоне и установил клубный снайперский рекорд, превзойдя достижение Уэндела Кларка 31-летней давности. Второе подряд поражение «Пантер» фактически завершило их борьбу за место в плей-офф.
 
 
Монреаль - Даллас - 4:1 
1-й период
0:1 Даллас - Кёртис МакКензи - 6, 01:47 
2-й период
1:1 Монреаль - Макс Пачиоретти - 34 (Филлип Дано - 25), 15:49
3-й период
2:1 Монреаль - Брендан Галлахер - 9 (Пол Байрон - 18), 03:21
3:1 Монреаль - Арттури Лехконен - 14 (Андрей Марков - 30), 13:02
4:1 Монреаль - Александр Радулов - 16 (Макс Пачиоретти - 29), 17:58
 
Счет в матче уже на второй минуте открыли гости, но больше забить Кэри Прайсу (Первой звезде поединка) не смогли — канадец отразил 27 бросков в створ. Победа Монреаля увеличила его отрыв от Оттавы до четырех очков. 
 
 
Миннесота - Вашингтон - 4:5 (ОТ)
1-й период
0:1 Вашингтон - Ти Джей Оши - 31 (Никлас Бэкстрем - 58, Александр Овечкин - 33), 11:36 
2-й период
1:1 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 12 (Мартин Ханзал - 17, Нино Нидеррайтер - 30), 02:17
1:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 31 (Маркус Йоханссон - 27, Никлас Бэкстрем - 59), 07:31, в большинстве
1:3 Вашингтон - Александр Овечкин - 32 (Кевин Шаттенкирк - 40, Маркус Йоханссон - 28), 12:28, в большинстве
2:3 Миннесота - Мартин Ханзал - 18 (Джейсон Поминвиль - 32, Джаред Спёрджин - 25), 15:43
3-й период
2:4 Вашингтон - Александр Овечкин - 33 (Никлас Бэкстрем - 60, Маркус Йоханссон - 29), 12:29, в большинстве
3:4 Миннесота - Джаред Спёрджин - 9, 15:03
4:4 Миннесота - Эрик Стаал - 27 (Джаред Спёрджин - 26, Микко Койву - 36), 19:33
Овертайм
4:5 Вашингтон - Ти Джей Оши - 32 (Маркус Йоханссон - 30, Мэтт Нисканен - 33), 01:52
 
Левый крайний столичной команды Александр Овечкин (Первая звезда матча) за один вечер догнал и обогнал Джонни Буцика, заняв 26-ю строчку в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Теперь на его счету 558 голов. Хет-трик стал 17-м в карьере Овечкина. В последних восьми матчах россиянин набрал 11 очков  (6+5). Неприятную травму в середине первого периода получил форвард Миннесоты Зак Паризе, столкнувшийся с Томом Уилсоном, когда игроки друг друга не видели. Клюшка Уилсона зацепила Паризе в районе глаза, и нападающий «Диких» смог покинуть лед лишь с помощью партнеров. В игру он уже не вернулся. Впрочем, Уилсону, заработавшему за случившееся двойной малый штраф, досталось и самому: стоило ему вернуться на площадку, как с ним кинулся драться Крис Стюарт.
 
 
Эдмонтон - Лос-Анджелес - 2:1 
1-й период
1:0 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 27 (Леон Драйзайтль - 44), 14:44 
1:1 Лос-Анджелес - Джером Игинла - 12, 17:11 
2-й период
2:1 Эдмонтон - Эрик Грайба - 2 (Дарнелл Нёрз - 5, Райан Нюджент-Хопкинс - 23), 07:03
 
Одержав 42-ю победу в сезоне, «Нефтяники» первые с 2006 года обеспечили себе выход в плей-офф. Первой звездой матча стал голкипер хозяев Кэм Тэлбо, отразивший 34 броска в створ.
 
 
Ванкувер - Анахайм - 1:4 
1-й период
0:1 Анахайм - Кори Перри - 16 (Ник Ричи - 14, Антуан Верметт - 15), 00:23 
0:2 Анахайм - Патрик Ивз - 28 (Рикард Ракелл - 15, Кевин Биекса - 10), 01:37 
0:3 Анахайм - Ник Ричи - 14 (Хампус Линдхольм - 12, Джош Мэнсон - 11), 19:44 
2-й период
0:4 Анахайм - Брэндон Монтур - 2 (Антуан Верметт - 16), 03:44
3-й период
1:4 Ванкувер - Брок Бозер - 2 (Брэндон Саттер - 16), 02:34
 
«Утки» без особых проблем разобрались с опустившим руки Ванкувером и гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Анахайм одержал пятую победу подряд и сохранил лидерство в Тихоокеанском дивизионе.
 
 
Сан-Хосе - Рейнджерс - 5:4 (ОТ)
1-й период
1:0 Сан-Хосе - Янник Хансен - 7 (Томаш Гертл - 11, Миккел Бёдкер - 14), 01:44 
1:1 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 21 (Мэтт Пампел - 3), 13:30 
2:1 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 10 (Марк-Эдуард Власик - 18, Джастин Браун - 9), 18:01, в меньшинстве 
2-й период
3:1 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 8, 11:38
3:2 Рейнджерс - Дерек Степан - 16 (Матс Зуккарелло Аасен - 41, Брэйди Скей - 31), 19:37, в большинстве
3-й период
3:3 Рейнджерс - Джеспер Фаст - 6 (Брэйди Скей - 32, Кевин Хэйс - 31), 01:24
3:4 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 22 (Брэйди Скей - 33, Кевин Хэйс - 32), 04:44, в большинстве
4:4 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 9 (Янник Хансен - 9, Миккел Бёдкер - 15), 17:45
Овертайм
5:4 Сан-Хосе - Брент Бернс - 28 (Джо Павелски - 37, Патрик Марло - 19), 03:10, в большинстве
 
В увлекательном матче-качелях «Акулы» сумели завершить 6-матчевую серию поражений и обеспечить себе выход в плей-офф. Набрав очко, участие в плей-офф обеспечили себе и «Рейнджеры». Красивым победным голом в овертайме защитник хозяев Брент Бернс, Первая звезда поединка, прервал 16-матчевую полосу, в течение которой не мог забить. К слову, о своем выходе в плей-офф игроки Сан-Хосе узнали еще в середине матча, когда стало известно, что Лос-Анджелес уступил в Эдмонтоне.





Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitaliy_Mykolayiv
    Vitaliy_Mykolayiv, 29.03.2017 13:03
    -1
    "Левый крайний столичной команды Александр Овечкин (Первая звезда матча) за один вечер догнал и обогнал Джонни Бьюсика, ..."
    Правильно писати Джонні Буцика - це легенда Бостона. Видатний хокеїст українського походження.
    Його "9" під дахом палацу висіть.
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