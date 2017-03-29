Во вторник в Лиге были сыграны одиннадцать встреч.

Нью-Джерси - Виннипег - 3:4 (Б)

1-й период

0:1 Виннипег - Николай Элерс - 23 (Блэйк Уилер - 45, Якоб Труба - 22), 00:52

1:1 Нью-Джерси - Бю Беннетт - 6 (Павел Заха - 15, Дэлтон Праут - 5), 08:10

2:1 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 19 (Трэвис Зэйджак - 29), 12:07

2-й период

3:1 Нью-Джерси - Стефан Ноусен - 7 (Блэйк Пьетила - 1), 15:27

3:2 Виннипег - Блэйк Уилер - 23 (Джулиан Мелчиори - 1, Марк Шайфли - 48), 16:36

3-й период

3:3 Виннипег - Джоэль Армиа - 9, 02:40, в меньшинстве

Буллиты

3:4 Виннипег, Патрик Лайне

Матч команд, потерявших шансы на плей-офф, переигрывался спустя три недели после того, как был отменен из-за снежного шторма в Нью-Джерси. Первой звездой поединка стал правый крайний гостей Патрик Лайне, реализовавший победный буллит.

Бостон - Нэшвилл - 4:1

1-й период

1:0 Бостон - Патрис Бержерон - 18 (Здено Хара - 17, Брэд Маршанд - 44), 02:28

2:0 Бостон - Давид Крейчи - 22 (Дэвид Пастрняк - 33, Дрю Стаффорд - 13), 13:52

3-й период

2:1 Нэшвилл - Крэйг Смит - 10 (Роман Йоси - 36, Райан Эллис - 22), 11:16

3:1 Бостон - Ноэль Акьяри - 1 (Райли Нэш - 9), 15:47

4:1 Бостон - Дэвид Бэкис - 17 (Доминик Мур - 14), 18:29, в пустые ворота

Защитник хозяев Здено Хара сделал свою 600-ю голевую передачу в карьере. Нэшвилл, обыгравший накануне Айлендерс, проводил второй матч за два дня и не смог продлить серию из четырех побед.

Филадельфия - Оттава - 3:2 (Б)

1-й период

0:1 Оттава - Эрик Карлссон - 15 (Кайл Тёррис - 25), 16:25, в большинстве

1:1 Филадельфия - Брэйден Щенн - 23 (Шейн Гостисбир - 27, Клод Жиру - 42), 18:34, в большинстве

3-й период

1:2 Оттава - Кайл Тёррис - 26 (Коди Сиси - 13, Фредрик Классон - 8), 12:35

2:2 Филадельфия - Джордан Уил - 6, 14:01

Буллиты

3:2 Филадельфия, Джордан Уил

«Флайерз» сохраняют призрачные надежды на попадание в плей-офф: их отставание от «Брюинз» по-прежнему исчисляется шестью очками. Оттава, между тем, в споре за победу в Атлантическом дивизионе с Монреалем уступает конкурентам уже четыре очка. Впрочем, «Сенаторы» едва ли по этому поводу сильно переживают: играть с Рейнджерс в первом раунде плей-офф им не очень-то хочется.

Каролина - Детройт - 4:1

1-й период

1:0 Каролина - Ли Стемпняк - 15 (Дерек Райан - 16, Джастин Фолк - 18), 10:10

2:0 Каролина - Хоаким Нордстром - 6 (Бретт Песке - 15, Теуво Теравяйнен - 24), 15:12

2-й период

3:0 Каролина - Джордан Стаал - 16 (Мэтт Теннисон - 6, Клас Дальбек - 4), 13:36

3-й период

3:1 Детройт - Томас Носек - 1 (Бен Стрит - 1, Эндрью Миллер - 2), 13:33

4:1 Каролина - Элиас Линдхольм - 11 (Себастиан Ахо - 24, Джастин Фолк - 19), 17:22, в большинстве

Сил на третий матч за три дня у «Красных крыльев» не хватило. Каролина набрала очки в 12-м матче подряд (одержав при этом 8 побед), повторив клубный рекорд, но не смогла приблизиться к зоне плей-офф. Беспрецедентная 25-летняя детройтская серия попадания в плей-офф официально завершилась. Победы Торонто и Бостона математически исключили «Красные крылья» из числа претендентов на Кубок Стэнли.

Коламбус - Баффало - 3:1

1-й период

1:0 Коламбус - Кайл Куинси - 5, 14:47

2:0 Коламбус - Кэм Аткинсон - 34 (Сет Джонс - 30, Александер Веннберг - 43), 17:48

2-й период

2:1 Баффало - Эван Родригез - 4 (Райан О'Райлли - 33, Джейк МакКейб - 17), 10:53, в большинстве

3-й период

3:1 Коламбус - Брэндон Саад - 22 (Джош Андерсон - 12), 18:55, в пустые ворота

Вратарь хозяев Сергей Бобровский провел очередной классный матч, сделав 39 сэйвов, и был признан Первой звездой встречи. Бобровский не проигрывает в основное время в 12 поединках подряд (одержав при этом 10 побед).

Торонто - Флорида - 3:2

1-й период

1:0 Торонто - Остон Мэттьюз - 35 (Зак Химан - 18, Вилльям Нюландер - 37), 11:54

2:0 Торонто - Лео Комаров - 13 (Коннор Браун - 15, Назем Кадри - 26), 14:43

2-й период

2:1 Флорида - Райлли Смит - 14 (Кит Яндл - 34, Джейсон Димерс - 18), 15:31

3-й период

3:1 Торонто - Зак Химан - 10 (Лео Комаров - 17), 03:32, в меньшинстве

3:2 Флорида - Яромир Ягр - 15 (Александр Барков - 31, Кит Яндл - 35), 19:04, в большинстве

Победа позволила «Кленовым Листьям» сохранить третью позицию в дивизионе, не пустив туда Бостон. Центрфорвард хозяев Остон Мэттьюз, Первая звезда матча, открыл счет в матче своим 35-м голом в сезоне и установил клубный снайперский рекорд, превзойдя достижение Уэндела Кларка 31-летней давности. Второе подряд поражение «Пантер» фактически завершило их борьбу за место в плей-офф.

Монреаль - Даллас - 4:1

1-й период

0:1 Даллас - Кёртис МакКензи - 6, 01:47

2-й период

1:1 Монреаль - Макс Пачиоретти - 34 (Филлип Дано - 25), 15:49

3-й период

2:1 Монреаль - Брендан Галлахер - 9 (Пол Байрон - 18), 03:21

3:1 Монреаль - Арттури Лехконен - 14 (Андрей Марков - 30), 13:02

4:1 Монреаль - Александр Радулов - 16 (Макс Пачиоретти - 29), 17:58

Счет в матче уже на второй минуте открыли гости, но больше забить Кэри Прайсу (Первой звезде поединка) не смогли — канадец отразил 27 бросков в створ. Победа Монреаля увеличила его отрыв от Оттавы до четырех очков.

Миннесота - Вашингтон - 4:5 (ОТ)

1-й период

0:1 Вашингтон - Ти Джей Оши - 31 (Никлас Бэкстрем - 58, Александр Овечкин - 33), 11:36

2-й период

1:1 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 12 (Мартин Ханзал - 17, Нино Нидеррайтер - 30), 02:17

1:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 31 (Маркус Йоханссон - 27, Никлас Бэкстрем - 59), 07:31, в большинстве

1:3 Вашингтон - Александр Овечкин - 32 (Кевин Шаттенкирк - 40, Маркус Йоханссон - 28), 12:28, в большинстве

2:3 Миннесота - Мартин Ханзал - 18 (Джейсон Поминвиль - 32, Джаред Спёрджин - 25), 15:43

3-й период

2:4 Вашингтон - Александр Овечкин - 33 (Никлас Бэкстрем - 60, Маркус Йоханссон - 29), 12:29, в большинстве

3:4 Миннесота - Джаред Спёрджин - 9, 15:03

4:4 Миннесота - Эрик Стаал - 27 (Джаред Спёрджин - 26, Микко Койву - 36), 19:33

Овертайм

4:5 Вашингтон - Ти Джей Оши - 32 (Маркус Йоханссон - 30, Мэтт Нисканен - 33), 01:52

Левый крайний столичной команды Александр Овечкин (Первая звезда матча) за один вечер догнал и обогнал Джонни Буцика, заняв 26-ю строчку в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Теперь на его счету 558 голов. Хет-трик стал 17-м в карьере Овечкина. В последних восьми матчах россиянин набрал 11 очков (6+5). Неприятную травму в середине первого периода получил форвард Миннесоты Зак Паризе, столкнувшийся с Томом Уилсоном, когда игроки друг друга не видели. Клюшка Уилсона зацепила Паризе в районе глаза, и нападающий «Диких» смог покинуть лед лишь с помощью партнеров. В игру он уже не вернулся. Впрочем, Уилсону, заработавшему за случившееся двойной малый штраф, досталось и самому: стоило ему вернуться на площадку, как с ним кинулся драться Крис Стюарт.

Эдмонтон - Лос-Анджелес - 2:1

1-й период

1:0 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 27 (Леон Драйзайтль - 44), 14:44

1:1 Лос-Анджелес - Джером Игинла - 12, 17:11

2-й период

2:1 Эдмонтон - Эрик Грайба - 2 (Дарнелл Нёрз - 5, Райан Нюджент-Хопкинс - 23), 07:03

Одержав 42-ю победу в сезоне, «Нефтяники» первые с 2006 года обеспечили себе выход в плей-офф. Первой звездой матча стал голкипер хозяев Кэм Тэлбо, отразивший 34 броска в створ.

Ванкувер - Анахайм - 1:4

1-й период

0:1 Анахайм - Кори Перри - 16 (Ник Ричи - 14, Антуан Верметт - 15), 00:23

0:2 Анахайм - Патрик Ивз - 28 (Рикард Ракелл - 15, Кевин Биекса - 10), 01:37

0:3 Анахайм - Ник Ричи - 14 (Хампус Линдхольм - 12, Джош Мэнсон - 11), 19:44

2-й период

0:4 Анахайм - Брэндон Монтур - 2 (Антуан Верметт - 16), 03:44

3-й период

1:4 Ванкувер - Брок Бозер - 2 (Брэндон Саттер - 16), 02:34

«Утки» без особых проблем разобрались с опустившим руки Ванкувером и гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Анахайм одержал пятую победу подряд и сохранил лидерство в Тихоокеанском дивизионе.

Сан-Хосе - Рейнджерс - 5:4 (ОТ)

1-й период

1:0 Сан-Хосе - Янник Хансен - 7 (Томаш Гертл - 11, Миккел Бёдкер - 14), 01:44

1:1 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 21 (Мэтт Пампел - 3), 13:30

2:1 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 10 (Марк-Эдуард Власик - 18, Джастин Браун - 9), 18:01, в меньшинстве

2-й период

3:1 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 8, 11:38

3:2 Рейнджерс - Дерек Степан - 16 (Матс Зуккарелло Аасен - 41, Брэйди Скей - 31), 19:37, в большинстве

3-й период

3:3 Рейнджерс - Джеспер Фаст - 6 (Брэйди Скей - 32, Кевин Хэйс - 31), 01:24

3:4 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 22 (Брэйди Скей - 33, Кевин Хэйс - 32), 04:44, в большинстве

4:4 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 9 (Янник Хансен - 9, Миккел Бёдкер - 15), 17:45

Овертайм

5:4 Сан-Хосе - Брент Бернс - 28 (Джо Павелски - 37, Патрик Марло - 19), 03:10, в большинстве

В увлекательном матче-качелях «Акулы» сумели завершить 6-матчевую серию поражений и обеспечить себе выход в плей-офф. Набрав очко, участие в плей-офф обеспечили себе и «Рейнджеры». Красивым победным голом в овертайме защитник хозяев Брент Бернс, Первая звезда поединка, прервал 16-матчевую полосу, в течение которой не мог забить. К слову, о своем выходе в плей-офф игроки Сан-Хосе узнали еще в середине матча, когда стало известно, что Лос-Анджелес уступил в Эдмонтоне.











