Кременчук в овертайме переиграл Донбасс

Забегая наперед следует отметить, что команды продемонстрировали захватывающий, эмоциональный и богатый на голы хоккей, достойный финала плей-офф УХЛ.

Хозяева, сделав выводы после первого поединка, довольно быстро вышли вперед усилиями Виталия Кирющенкова, но всего через минуту «Донбасс» отыгрался благодаря точному броску Дмитрия Нименко.

Во втором периоде дончане активно начали и вышли вперед – в большинстве отличился Никита Буценко. «Кременчуку» приходилось постоянно отыгрываться в первом матче, но в итоге тогда сделать этого они не смоли. На сей раз времени было предостаточно, а Дмитрий Пидгурский наверняка указал своим подопечным, что же нужно делать, чтобы исправить ситуацию. И им это удалось – счет сравнял Максим Слыш.

Третий период тоже прошел ровно и не стал решающим. Соперники играли аккуратно, но не «сухо». «Кременчук» вновь вышел вперед благодаря голу Юрия Петранговского, но удержать минимальное преимущество им не удалось. За пять минут до конца Виктор Захаров в очередной раз уравнял цифры на табло и, как оказалось, перевел матч в овертайм – первый в финальной серии плей-офф.

Поскольку, согласно регламенту УХЛ, овертаймы играются до победной шайбы, любой гол автоматически останавливал поединок и приносил победу кому-то из соперников. Тут удача уже была на стороне хозяев – решающий бросок нанес Георгий Кича.

4:3 – «Кременчук» побеждает «Донбасс» и сравнивает счет в серии. 1:1, серия переезжает в Дружковку, но обязательно еще вернется в Кременчуг. Следующий матч будет сыгран уже в эту пятницу, 31 марта, в 18:45.

«Кременчук» - «Донбасс» - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Кирющенков (Коваленя, Гриценко), 04:31, 1:1 - Нименко (Захаров, Кугут), 05:54, 1:2 - Буценко (Победоносцев, Бабинец-больш), 22:14, 2:2 - Слыш (Коренчук, Кузьмик), 33:58, 3:2 - Петранговский (Кича), 52:58, 3:3 - Захаров (Кочетков, Егоров), 55:08, 4:3 - Кича (Гниденко, Петранговский), 72:18 ОТ

«Донбасс»: Дьяченко (Царегородцев); Егоров – Захаров – Кочетков, Сырей – Кугут; Никифоров – Шафаренко – Благой, Яковлевс – Вл. Алексюк; Бабинец – Буценко – Лялька, Победоносцев – Петрухно; Нименко – Бондарев – Рамазанов, Каменьков – Григорьев.

«Кременчук»: Захарченко (Петленко); Коренчук – Кузьмик – Слыш, Башко – Андрейкив; Петранговский – Гниденко – Кирющенков, Исаенко – Игнатенко; Гаврик – Гриценко – Коваленя, Романенко – Варивода; Кича – Мельников – Чернышенко, Дегтярев – Савицкий.