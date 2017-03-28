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НХЛ. Айлендерс уступили Нэшвиллу, Тампа-Бэй обыграла Чикаго

Статистика и видеообзоры поединков понедельника

  • 28.03.2017 12:05
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НХЛ. Тампа-Бэй - Чикаго
© НХЛ. Тампа-Бэй - Чикаго
В понедельник в Лиге были сыграны шесть встреч. 
 
Каролина - Детройт - 3:4 (ОТ)
1-й период
1:0 Каролина - Джефф Скиннер - 31 (Джейкоб Слэвин - 27, Ли Стемпняк - 23), 05:15 
2-й период
1:1 Детройт - Антони Манта - 16, 09:04
1:2 Детройт - Антони Манта - 17 (Андреас Атанасиу - 11, Дэнни Декайзер - 8), 10:14
2:2 Каролина - Джастин Фолк - 15 (Джейкоб Слэвин - 28, Дерек Райан - 15), 19:02
3-й период
2:3 Детройт - Томаш Татар - 23 (Густав Нюквист - 31, Хенрик Зеттерберг - 47), 08:30, в большинстве
3:3 Каролина - Джастин Фолк - 16 (Ноа Ханифин - 21, Виктор Раск - 27), 19:08
Овертайм
3:4 Детройт - Андреас Атанасиу - 18 (Густав Нюквист - 32), 01:59
 
Овертайм закончился для Каролины по-настоящему страшно: Андреаса Атанасиу, убежавшего к воротам Эдди Лэка, сзади толкнул в спину Виктор Раск, и форвард Детройта, забивая победный гол, случайно врезался коленом в голову вратаря. То, что травму Лэк получил тяжелейшую, было понятно сразу: игроки обеих команд с вытянувшимися лицами выстроились полукругом и стояли так минут 10, пока медики бережно и тщательно укладывали голкипера на носилки. Вскоре после матча Каролина в специальном пресс-релизе оповестила, что Лэк, отразивший в матче 23 броска, проходит обследование в UNC REX Hospital и, к счастью, сохранил чувствительность всех конечностей. Детройт одержал пятую победу в последних семи матчах. Атанасиу, Третья звезда поединка, принес «Красным крыльям» победу в овертайме во втором матче подряд. Накануне он же забил в дополнительное время в ворота Миннесоты.
 
 
Баффало - Флорида - 4:2 
1-й период
1:0 Баффало - Райан О'Райлли - 19 (Джек Айкел - 31, Дмитрий Куликов - 3), 03:21, в большинстве 
2:0 Баффало - Зак Богосян - 2 (Земгус Гиргенсонс - 9, Мэтт Моулсон - 16), 14:06 
2-й период
3:0 Баффало - Брайан Джионта - 15 (Мэтт Моулсон - 17), 01:25, в большинстве
3:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 29 (Джонатан Юбердо - 15, Кит Яндл - 33), 10:19, в большинстве
4:1 Баффало - Маркус Фолиньо - 13 (Джек Айкел - 32, Сэм Рейнхарт - 29), 15:08
4:2 Флорида - Джонатан Юбердо - 8, 16:10
3-й период
4:2 Флорида - Райлли Смит не реализовал буллит
 
Капитан хозяев 38-летний Брайан Джионта проводил свой 1000-й матч в карьере, с чем его тепло поздравил клуб и партнеры перед началом встречи. Чуть позже, в начале второго периода, он отметил это знаменательное событие изящным голом в большинстве, и эта шайба оказалась в итоге победной. Сам Джионта в итоге был признан Первой звездой встречи.
 
 
Айлендерс - Нэшвилл - 1:3 
1-й период
0:1 Нэшвилл - Кевин Фиала - 9 (Калле Ярнкрок - 15, Энтони Битетто - 5), 10:17 
2-й период
0:2 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 29 (Филип Форсберг - 26, Маттиас Экхольм - 20), 03:15
1:2 Айлендерс - Джош Бэйли - 13 (Ник Ледди - 30), 17:20
3-й период
1:3 Нэшвилл - Райан Джохансен - 13 (Райан Эллис - 21), 19:39, в пустые ворота
 
«Хищники» одержали четвертую победу подряд и седьмую в последних восьми матчах. Победную шайбу в начале второго периода забросил нападающий Виктор Арвидссон, Вторая звезда поединка, подправивший шайбу на пятачке после броска Филипа Форсберга. «Островитяне» уступили в пятой домашней игре подряд. 
 
 
Тампа-Бэй - Чикаго - 5:4 (ОТ)
1-й период
0:1 Чикаго - Артемий Панарин - 25 (Таннер Керо - 8), 01:23 
1:1 Тампа-Бэй - Ондржей Палат - 16 (Виктор Хедман - 48, Никита Кучеров - 41), 09:29, в большинстве 
1:2 Чикаго - Патрик Кейн - 34 (Никлас Хьялмарссон - 13, Данкан Кит - 45), 10:17 
1:3 Чикаго - Томаш Юрчо - 1 (Ник Шмалтц - 19), 13:41 
2-й период
1:4 Чикаго - Рихард Паник - 21 (Тревор ван Римсдик - 11, Ник Шмалтц - 20), 08:47
2:4 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 19 (Александер Киллорн - 16, Антон Стролман - 14), 11:45
3:4 Тампа-Бэй - Антон Стролман - 4 (Грег МакКегг - 4, Ондржей Палат - 28), 12:47
4:4 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 20 (Виктор Хедман - 49, Никита Кучеров - 42), 16:24, в большинстве
Овертайм
5:4 Тампа-Бэй - Янни Гурдэ - 2 (Виктор Хедман - 50), 04:25
 
Одержав без преувеличения героическую победу над лидером Западной конференции, «Молнии» за семь матчей до конца регулярного чемпионата всего на одно очко отстают от Бостона, занимающего второй «уайлд-кард», а также на очко опередили Айлендерс. Первой звездой матча стал центрфорвард хозяев Янни Гурдэ, забивший победный гол.
 
 
Сент-Луис - Аризона - 4:1 
2-й период
1:0 Сент-Луис - Джейден Шварц - 17 (Александр Стин - 32, Владимир Тарасенко - 32), 07:53
2:0 Сент-Луис - Алекс Пьетранжело - 12 (Наиль Якупов - 6, Александр Стин - 33), 12:28
3-й период
2:1 Аризона - Энтони ДеЭнджело - 5 (Радим Врбата - 35, Алекс Голигоски - 26), 01:01
3:1 Сент-Луис - Джейден Шварц - 18 (Владимир Тарасенко - 33, Александр Стин - 34), 10:06
4:1 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 35 (Джейден Шварц - 32, Александр Стин - 35), 18:11
 
Великолепный матч провели нападающие хозяев Джейден Шварц и Владимир Тарасенко, набравшие по три очка каждый. Сделавший дубль и сыгравший с полезностью «+4» Шварц был назван Первой звездой встречи, а россиянин, забивший под конец матча свой 35-й гол в сезоне и сделавший две результативных передачи - Третьей. 
 
 
Калгари - Колорадо - 4:2 
1-й период
1:0 Калгари - Шон Монахан - 26 (Ти Джей Броди - 25), 01:30, в большинстве 
2-й период
2:0 Калгари - Майкл Фирлэнд - 15 (Джонни Гудро - 41, Шон Монахан - 28), 04:33
3-й период
2:1 Колорадо - Свен Андригетто - 6 (Эрик Джонсон - 12, Нэтан Маккиннон - 33), 03:06, в большинстве
3:1 Калгари - Трой Брауэр - 13 (Шон Монахан - 29, Крис Верстиг - 18), 04:58, в большинстве
3:2 Колорадо - Свен Андригетто - 7 (Микко Рантанен - 18, Эрик Джонсон - 13), 18:06
4:2 Калгари - Джонни Гудро - 17 (Майкл Фирлэнд - 9, Шон Монахан - 30), 19:56, в большинстве, в пустые ворота
 
Отличный матч провел центрфорвард первого звена Калгари Шон Монахан (Первая звезда поединка), набравший 4 очка и поучаствовавший во всех голах своей команды. Голкипер хозяев Брайан Эллиотт, отразивший 24 броска, выиграл свой 12-й из последних 13 матчей и стал Третьей звездой. «Флэймз» продолжают оставаться одной из лучших команд НХЛ заключительной трети сезона: в последних 25 матчах они выдали впечатляющие 19 побед. В среду команда может гарантировать себе участие в плей-офф, если обыграет Лос-Анджелес в основное время. 





Источник — Sport.ua

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