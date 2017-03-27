Роман БЛАГОЙ: «Получилось хорошо сыграть в обороне»

Нападающий донецкого клуба рассказал о победе дончан в первом матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги.

«Получилось хорошо сыграть в обороне, практически не дали «Кременчуку» возможности создать много опасных моментов у наших ворот. У нас всех было желание победить. «Донбасс» создал много моментов. К сожалению, много возможностей не реализовали, три раза шайба попадала в стойку ворот. Но победа - это всегда хорошо, так бы и дальше.

Естественно все хотят победить в следующем матче. А как получится, уже зависит от того с каким настроем мы выйдем на лед «Айсберга». Если будем также выполнять все, что выполнили в прошлой игре, тогда все будет хорошо», – подытожил Роман Благой.

Напомним, что во вторник 28-го марта дончан ждет второй матч с кременчужанами в рамках финальной серии плей-офф чемпионата Украины. Стартовый свисток прозвучит в 18:45.