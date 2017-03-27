Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украинский тренер российского клуба отказался от игроков из Украины

Вадим Шахрайчук, новоиспеченный тренер российской команды – о трансферной политике клуба

  • 27.03.2017 16:17
  • 654 просмотров
  • 2 комментария
Метки
metallurg-nk.ru. Вадим Шахрайчук
© metallurg-nk.ru. Вадим Шахрайчук

Украинский тренер Вадим Шахрайчук, который возглавил новокузнецкий «Металлург», рассказал, что не будет приглашать много легионеров в команду, в том числе и украинцев.

«Будет точечное усиление на позиции, где это будет необходимо. Сделаем ставку на местных воспитанников.

Будем ли приглашать иностранных хоккеистов? Главное, чтобы они нам подходили и по стилю, и по ментальности, а также были готовы ехать сюда. Пока тяжело назвать имена, селекция ведется. Ближе к выходу из отпуска наступит ясность.

Иностранные вакансии не будут заполнены за счет приглашения украинских хоккеистов», — сказал Шахрайчук.



Напомним, неделю назад украинский специалист возглавил российкий клуб.

Источник — ХК Металлург Новокузнецк

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    sergio32z
    online
      sergio32z, 27.03.2017 17:23
    +1
    Очередной желтушный заголовок от Sport.ua
    Ссылка
    rem
    online
      rem, 27.03.2017 17:29
    0
    sergio32z, 27.03.2017 17:23
    Очередной желтушный заголовок от Sport.ua

    Заголовок переврал суть?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.