Украинский тренер Вадим Шахрайчук, который возглавил новокузнецкий «Металлург», рассказал, что не будет приглашать много легионеров в команду, в том числе и украинцев.

«Будет точечное усиление на позиции, где это будет необходимо. Сделаем ставку на местных воспитанников.

Будем ли приглашать иностранных хоккеистов? Главное, чтобы они нам подходили и по стилю, и по ментальности, а также были готовы ехать сюда. Пока тяжело назвать имена, селекция ведется. Ближе к выходу из отпуска наступит ясность.

Иностранные вакансии не будут заполнены за счет приглашения украинских хоккеистов», — сказал Шахрайчук.





Напомним, неделю назад украинский специалист возглавил российкий клуб.