Украинский тренер Вадим Шахрайчук, который возглавил новокузнецкий «Металлург», рассказал, что не будет приглашать много легионеров в команду, в том числе и украинцев.
«Будет точечное усиление на позиции, где это будет необходимо. Сделаем ставку на местных воспитанников.
Будем ли приглашать иностранных хоккеистов? Главное, чтобы они нам подходили и по стилю, и по ментальности, а также были готовы ехать сюда. Пока тяжело назвать имена, селекция ведется. Ближе к выходу из отпуска наступит ясность.
Иностранные вакансии не будут заполнены за счет приглашения украинских хоккеистов», — сказал Шахрайчук.
Напомним, неделю назад украинский специалист возглавил российкий клуб.
Источник — ХК Металлург Новокузнецк
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