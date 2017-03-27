Вышку расширять надо ,к полям агрономов надо,претензий и в УПЛ к полям тоже много.Помним Днепр на...

В сборной Польши есть Милик и Левандовски. Не боитесь конкуренции?Нам бы в сборную хоть одного из...

А что надо быть гением чтоб выграть никакущий украинский чемп? В еврокубках надо доказывать, и ...