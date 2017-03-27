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НХЛ. Детройт обыграл Миннесоту, Анахайм - Рейнджерс. Матчи воскресенья

Статистика и видеообзоры поединков

  • 27.03.2017 09:10
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НХЛ. Анахайм - Рейнджерс
© НХЛ. Анахайм - Рейнджерс
В воскресенье в Лиге были сыграны пять встреч. 
 
Питтсбург - Филадельфия - 2:6 
1-й период
1:0 Питтсбург - Мэтт Каллен - 12 (Крис Куниц - 20, Патрик Хорнквист - 22), 04:31, в большинстве 
1:1 Филадельфия - Джордан Уил - 5 (Майкл Дель Зотто - 11, Шейн Гостисбир - 26), 19:05 
2-й период
1:2 Филадельфия - Валтери Филппула - 9 (Джордан Уил - 2, Брэндон Мэннинг - 8), 12:49
3-й период
1:3 Филадельфия - Дэйл Уис - 5 (Трэвис Конекни - 17, Шон Кутюрье - 16), 01:11
1:4 Филадельфия - Якуб Ворачек - 19 (Мэтт Рид - 9, Клод Жиру - 40), 08:41
2:4 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 19 (Дэвид Варсофски - 1, Йан Коул - 19), 13:36
2:5 Филадельфия - Радко Гудас - 5 (Клод Жиру - 41), 17:31, в пустые ворота
2:6 Филадельфия - Шейн Гостисбир - 7 (Брэйден Щенн - 27), 18:58
 
Питтсбург в основное время проиграл всего лишь пятый домашний матч в сезоне, а вообще это третье поражение «Пингвинов» кряду. Первой звездой поединка стал центрфорвард гостей Джордан Уил, набравший 2 очка (1+1).
 
 
Нью-Джерси - Даллас - 1:2 (ОТ)
1-й период
1:0 Нью-Джерси - Блэйк Коулман - 1, 11:02 
3-й период
1:1 Даллас - Алеш Хемски - 4 (Стивен Джонс - 6, Девин Шор - 19), 13:24, в большинстве
Овертайм
1:2 Даллас - Тайлер Сегин - 25 (Джейми Бенн - 42, Джон Клингберг - 33), 00:20, в большинстве
 
Даллас одержал 11-ю выездную победу в сезоне. Центрфорвард хозяев Блэйк Коулман, Вторая звезда встречи, забил первый гол в НХЛ в своей 17-й игре. За всю историю Лиги он стал всего лишь 4-м уроженцем штата Техас, забивавшим в ворота Далласа. Защитник «Дьяволов» Энди Грин провел 700-й поединок в регулярных чемпионатах. Нью-Джерси потерпел 15-е поражение в 17-ти последних матчах.
 
 
Детройт - Миннесота - 3:2 (ОТ)
1-й период
0:1 Миннесота - Эрик Стаал - 26 (Зак Паризе - 20, Йонас Бродин - 19), 09:43 
1:1 Детройт - Майк Грин - 12 (Никлас Кронвалл - 11, Франс Нильсен - 20), 19:41 
2-й период
1:2 Миннесота - Нэйт Проссер - 1, 16:14
3-й период
2:2 Детройт - Томаш Татар - 22 (Густав Нюквист - 29, Хенрик Зеттерберг - 46), 00:55, в большинстве
Овертайм
3:2 Детройт - Андреас Атанасиу - 17 (Густав Нюквист - 30), 01:52
 
Миннесота в последних девяти встречах проиграла восемь раз. Детройт, несмотря на победу, рискует не попасть в плей-офф впервые с 1990-го. Первой звездой матча стал центрфорвард хозяев Андреас Атанасиу, забивший решающий гол.
 
 
Виннипег - Ванкувер - 2:1 
1-й период
0:1 Ванкувер - Александр Эдлер - 5 (Крис Танев - 8, Бо Хорват - 30), 19:38 
2-й период
1:1 Виннипег - Мэтью Перро - 11 (Блэйк Уилер - 43, Марк Шайфли - 47), 13:51, в большинстве
3-й период
2:1 Виннипег - Адам Лоури - 14 (Мэтью Перро - 27, Блэйк Уилер - 44), 11:47, в большинстве
 
Центрфорвард хозяев  Мэтью Перро, Первая звезда поединка, в последних 17-ти играх набрал 21 очко (7+14). Хоккеисты Виннипега забили в большинстве в седьмой встрече кряду.
 
 
Анахайм - Рейнджерс - 6:3 
1-й период
0:1 Рейнджерс - Рик Нэш - 22 (Марк Стаал - 7, Мика Зибанежад - 21), 05:54 
1:1 Анахайм - Патрик Ивз - 26 (Кэм Фаулер - 25, Райан Гецлаф - 49), 08:55 
1:2 Рейнджерс - Дерек Степан - 15 (Крис Крайдер - 24, Матс Зуккарелло Аасен - 40), 14:32 
2:2 Анахайм - Райан Кеслер - 21 (Райан Гецлаф - 50, Кэм Фаулер - 26), 18:00, в большинстве 
2-й период
3:2 Анахайм - Джош Мэнсон - 5 (Райан Гецлаф - 51), 09:39, в меньшинстве
3:3 Рейнджерс - Брэйди Скей - 5 (Джимми Веси - 11, Мика Зибанежад - 22), 13:10
3-й период
4:3 Анахайм - Эндрю Кольяно - 16 (Райан Кеслер - 32), 02:19
5:3 Анахайм - Патрик Ивз - 27 (Рикард Ракелл - 14, Райан Гецлаф - 52), 04:23
6:3 Анахайм - Ник Ричи - 13 (Кори Перри - 33), 18:22, в пустые ворота
 
12 дней назад Анахайм отставал от Сан-Хосе на 9 очков, но теперь возглавил Тихоокеанский дивизион (впервые с 23-го января). Центрфорвард хозяев Райан Гецлаф, Первая звезда матча, в последних 12-ти играх набрал 20 очков (3+17). Левый крайний нью-йоркской команды Рик Нэш забил в четвертом поединке подряд и повторил свою лучшую серию, датированную ноябрем 2015-го.





Источник — Sport.ua

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