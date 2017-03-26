Донбасс одержал победу над Кременчуком в первом финальном матче

Что лучше, получить больше дней отдыха и восстановить силы или поддерживать состояние в игровом тонусе? В первом матче финальной серии соперники дали понять, что второе, особенно на старте предстоящего противостояния, все же эффективнее.

Несмотря на переполненную арену «Айсберг», гостей поддержка трибун ни коим образом не смутила и первый период они провели очень мощно, позволив «Кременчуку» лишь пару раз бросить по собственным воротам.

Автором первой шайбы финальной серии стал нападающий дончан Денис Кочетков, поразивший ворота Эдуарда Захарченко на 14-й минуте игры. С минимальным перевесом гостей соперники отправились на перерыв.

Судя по лицу наставника хозяев Дмитрия Пидгурского, в раздевалке у него с подопечными был серьезный разговор. Отразилось это и на площадке, ведь «Кременчук» стал играть куда активнее и острее. Беда была в том, что голкипер «Донбасса» Богдан Дьяченко, для которого это первый опыт финалов в карьере, действовал очень уверенно.

Своего вратаря полевые игроки гостей не подвели, сумев удвоить преимущество в дебюте второго периода и удержать его до перерыва. Автором второй шайбы «Донбасса» в этом матче стал Егор Егоров.

Игорь Коваленя задал тон заключительному периоду своим быстрым голом, сократив счет до минимума после удачного розыгрыша вбрасывания. Команды, которые до этого играли очень спокойно и осторожно, практически не фолив, стали чаще нарушать правила и удаляться.

«Донбасс» уверенно защищался, «Кременчук» - нагнетал, но счет оставался прежним. Под занавес встречи тренерский штаб хозяев решил сменить вратаря на шестого полевого игрока, но довольно быстро поплатились за такой шаг третьей пропущенной шайбой – Сергей Бабинец забросил шайбу уже в пустые ворота.

1:3 – «Кременчук» дома уступает «Донбассу» в стартовом матче финальной серии плей-офф УХЛ. Следующая дуэль этих команд состоится 28 марта в 18:45 на «Айсберге»!

«Кременчук» - «Донбасс» - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 - Кочетков (Егоров, Захаров), 13:38, 0:2 - Егоров (Кочетков, Захаров), 22:43, 1:2 - Коваленя (Гриценко), 42:08, 1:3 - Бабинец (Дьяченко, Лялька), 59:05

«Кременчук»: Захарченко (Петленко); Башко-Андрейкив, Исаенко-Игнатенко, Романенко-Варивода, Дегтярев-Савицкий; Коренчук (А) -Кузьмик-Слыш (К), Петранговский-Гниденко (А)-Кирющенков, Гаврик-Гриценко-Коваленя, Кича-Мельников-Чернышенко.

«Донбасс»: Дьяченко (Царегородцев); Сырей-Кугут (А), Яковлевс-Алексюк, Победоносцев-Петрухно, Каменьков-Григорьев; Егоров-Захаров-Кочетков, Никифоров-Шафаренко-Благой, Бабинец-Буценко-Лялька (А), Нименко-Бондарев (К)-Рамазанов.