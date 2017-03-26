В субботу в Лиге были сыграны двенадцать встреч.

Коламбус - Филадельфия - 1:0

2-й период

1:0 Коламбус - Александер Веннберг - 13 (Кайл Куинси - 9), 13:11

Вратарь хозяев Сергей Бобровский, Первая звезда матча, сделал 36 сэйвов, в седьмой раз в сезоне отыграл на ноль и одержал рекордную в карьере 40-ю победу в чемпионате. Россиянин выиграл восьмой матч из последних девяти и лидирует по основным статистическим показателям. Бобровский сделал 19-й шатаут за Коламбус и по этому показателю сравнялся со Стивом Мэйсоном на первом месте в клубной истории. «Блю Джекетс» избежали третьего поражения подряд.

Миннесота - Ванкувер - 2:4

2-й период

0:1 Ванкувер - Рид Буше - 5 (Бо Хорват - 28, Трой Стечер - 21), 00:19, в большинстве

0:2 Ванкувер - Рид Буше - 6 (Дрю Шор - 2), 05:40

0:3 Ванкувер - Брок Бозер - 1 (Бо Хорват - 29, Свен Бёртщи - 17), 11:51

0:4 Ванкувер - Джек Скилле - 5 (Брэндон Саттер - 15), 13:37

3-й период

1:4 Миннесота - Райан Сутер - 9 (Джаред Спёрджин - 24, Мартин Ханзал - 16), 17:19

2:4 Миннесота - Эрик Стаал - 25 (Мэтью Думба - 21, Йонас Бродин - 18), 18:45

Миннесота потерпела девятое поражение в 11 матчах, но благодаря поражению Лос-Анджелеса от Рейнджерс стала пятой командой, забронировавшей себе место в плей-офф. Ванкувер, в четверг потерявший теоретические шансы на выход в плей-офф, победил второй раз за девять игр. Правый крайний гостей Брок Бозер отличился в своем дебютном матче в НХЛ, став к тому же Первой звездой поединка.

Баффало - Торонто - 5:2

1-й период

1:0 Баффало - Райан О'Райлли - 18 (Тайлер Эннис - 7, Кайл Окпосо - 25), 07:05

1:1 Торонто - Коннор Браун - 18, 09:30

2:1 Баффало - Эвандер Кейн - 26 (Зак Богосян - 8, Райан О'Райлли - 32), 09:45

2-й период

2:2 Торонто - Остон Мэттьюз - 34 (Мэтт Ханвик - 15, Вилльям Нюландер - 36), 02:22

3:2 Баффало - Джек Айкел - 22 (Дмитрий Куликов - 2, Кайл Окпосо - 26), 02:47, в большинстве

4:2 Баффало - Дмитрий Куликов - 2 (Тайлер Эннис - 8, Джек Айкел - 30), 05:59, в большинстве

5:2 Баффало - Джек Айкел - 23 (Сэм Рейнхарт - 28, Джастин Фалк - 8), 13:12

Форвард Торонто Вилльям Нюландер отметился голевой передачей и продлил результативную серию до 11 матчей. Его одноклубник Остон Мэттьюз забил 34-й гол в сезоне и сравнялся по голам и очкам с Патриком Лайне из Виннипега. Защитник хозяев Дмитрий Куликов провел 500-й матч в НХЛ.

Монреаль - Оттава - 3:1

1-й период

1:0 Монреаль - Ши Вебер - 17 (Андрей Марков - 29, Алекс Гальченюк - 26), 09:28, в большинстве

2-й период

2:0 Монреаль - Андрей Марков - 5 (Макс Пачиоретти - 28, Арттури Лехконен - 8), 01:13

3:0 Монреаль - Андрей Марков - 6, 05:55, в большинстве

3:1 Оттава - Жан-Габриэль Пажо - 10 (Майк Хоффман - 33), 12:11

Монреаль в третий раз за неделю обыграл Оттаву и вновь стал фаворитом в борьбе за первое место Атлантического дивизиона. Первой звездой встречи встречи стал защитник хозяев Андрей Марков, принявший участие во всех трех голах команды: на его счету две заброшенные шайбы и передача. Вратарь Оттавы Крэйг Андерсон провел 500-й матч в карьере.

Флорида - Чикаго - 7:0

2-й период

1:0 Флорида - Александр Барков - 21 (Джонатан Юбердо - 12, Джейсон Димерс - 17), 00:17

2:0 Флорида - Джонатан Юбердо - 7 (Александр Барков - 29, Кит Яндл - 32), 10:21, в большинстве

3:0 Флорида - Джонатан Марчиссо - 26 (Александр Барков - 30, Джонатан Юбердо - 13), 11:40

3-й период

4:0 Флорида - Джонатан Марчиссо - 27 (Кольтон Скевьёр - 11), 04:59

5:0 Флорида - Джонатан Марчиссо - 28 (Джонатан Юбердо - 14, Винсент Трочек - 29), 07:13

6:0 Флорида - Ник Бьюгстад - 6 (Кольтон Скевьёр - 12, Марк Писик - 11), 07:53

7:0 Флорида - Райлли Смит - 13 (Винсент Трочек - 30), 11:45

Хет-трик Джонатана Марчиссо, Первой звезды матча, позволил Флориде сохранить небольшую надежду на попадание в плей-офф. Для него хет-трик стал первым в карьере. Вратарь хозяев Джеймс Раймер (Вторая звезда) сделал 25 сэйвов и впервые в сезоне отыграл на ноль.

Нью-Джерси - Каролина - 1:3

2-й период

0:1 Каролина - Себастиан Ахо - 22 (Элиас Линдхольм - 32, Клас Дальбек - 3), 02:47

1:1 Нью-Джерси - Трэвис Зэйджак - 14 (Тэйлор Холл - 32), 17:03

3-й период

1:2 Каролина - Джефф Скиннер - 30, 09:34

1:3 Каролина - Себастиан Ахо - 23 (Дерек Райан - 14), 16:46

Каролина набрала очки в 10-м матче подряд (выиграв 7 из них) и на расстояние пяти баллов приблизилась к зоне плей-офф. Первой звездой поединка стал правый крайний гостей Себастиан Ахо, который оформил дубль. Нападающий «Ураганов» Элиас Линдхольм продлил результативную серию до 10 встреч. Нью-Джерси потерпел 14-е поражение в 16 последних матчах.

Айлендерс - Бостон - 1:2

1-й период

1:0 Айлендерс - Джон Таварес - 28 (Джош Бэйли - 39, Брок Нельсон - 23), 10:05

1:1 Бостон - Райли Нэш - 6, 10:41

3-й период

1:2 Бостон - Райли Нэш - 7 (Доминик Мур - 13), 04:12

Победу Бостону, который проиграл четыре предыдущих матча, принес нападающий Райли Нэш (Первая звезда поединка), забросивший обе шайбы. Второй звездой встречи стал голкипер гостей Антон Худобин, сделавший 19 сэйвов. Российский вратарь выиграл в пятом матче подряд, которые начинал с первых минут.

Вашингтон - Аризона - 4:1

1-й период

1:0 Вашингтон - Александр Овечкин - 30 (Никлас Бэкстрем - 57, Маркус Йоханссон - 26), 08:31, в большинстве

3-й период

1:1 Аризона - Питер Холланд - 4 (Энтони Дуклэйр - 10), 12:29

2:1 Вашингтон - Дэниэл Уинник - 10 (Дмитрий Орлов - 26, Кевин Шаттенкирк - 38), 15:21

3:1 Вашингтон - Джастин Уильямс - 21 (Кевин Шаттенкирк - 39), 15:53

4:1 Вашингтон - Дэниэл Уинник - 11 (Джэй Бигл - 16, Брукс Орпик - 14), 18:21, в пустые ворота

Левый крайний хозяев Александр Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ вслед за Майком Гартнером и Уэйном Гретцки, которому удавалось забить не менее 30 голов в первые 12 сезонов в НХЛ. Вашингтон установил клубный рекорд, выиграв 31 домашнюю встречу в сезоне. А голкиперу столичной команды Брэйдену Холтби не хватает одной победы, чтобы стать третьим вратарем в истории, кому удалось трижды подряд одержать минимум 40 побед в сезоне. Ранее это удавалось Мартену Бродеру (2005-08, Нью-Джерси) и Евгению Набокову (Сан-Хосе, 2007-10).

Сент-Луис - Калгари - 2:3 (ОТ)

1-й период

0:1 Калгари - Трой Брауэр - 12 (Джонни Гудро - 39, Крис Верстиг - 17), 17:11, в большинстве

2-й период

1:1 Сент-Луис - Иван Барбашев - 4 (Кольтон Парайко - 29, Наиль Якупов - 5), 08:08

3-й период

2:1 Сент-Луис - Джейден Шварц - 16 (Кайл Бродзяк - 6, Джей Баумистер - 13), 07:16

2:2 Калгари - Мэтт Бартковски - 1 (Джонни Гудро - 40, Шон Монахан - 27), 10:53

Овертайм

2:3 Калгари - Шон Монахан - 25 (Марк Джордано - 23, Михаэль Фролик - 27), 04:57

«Флэймз» до двух очков увеличили отрыв от «Блюзменов» в борьбе за первую «уайлд-кард». Сент-Луис проиграл впервые за пять матчей и пропустил вперед Нэшвилл в борьбе за третье место Центрального дивизиона.

Нэшвилл - Сан-Хосе - 7:2

1-й период

1:0 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 7 (Колин Уилсон - 20, Крэйг Смит - 13), 04:14

2:0 Нэшвилл - Коди МакЛеод - 5 (Роман Йоси - 34, Остин Ватсон - 11), 15:19

2-й период

2:1 Сан-Хосе - Патрик Марло - 26 (Брент Бернс - 45, Джо Торнтон - 43), 04:24, в большинстве

3:1 Нэшвилл - Джеймс Нил - 22 (Райан Джохансен - 44, Виктор Арвидссон - 27), 04:48, в большинстве

4:1 Нэшвилл - ПиКей Суббан - 9 (Крэйг Смит - 14, Колин Уилсон - 21), 14:39

4:2 Сан-Хосе - Джастин Браун - 4 (Тимо Мейер - 3, Дайлан ДеМело - 7), 16:19

3-й период

5:2 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 8 (Крэйг Смит - 15, Колин Уилсон - 22), 05:27

6:2 Нэшвилл - Джеймс Нил - 23 (Райан Джохансен - 45, Роман Йоси - 35), 17:01, в большинстве

7:2 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 28 (Мэтт Ирвин - 11), 19:22, в меньшинстве

Сан-Хосе потерпел шестое поражение подряд и во второй раз подряд был разгромлен. «Хищники» выиграли шестой матч из последних семи. Капитан «Акул» Джо Павелски провел 800-й поединок в карьере. Вратарь Нэшвилла Пекка Ринне сделал 26 сэйвов в 500-й игре в карьере и стал Третьей звездой встречи.

Эдмонтон - Колорадо - 4:1

1-й период

1:0 Эдмонтон - Бенуа Пульо - 8 (Мэттью Беннинг - 11, Зак Кэссиан - 16), 01:54

1:1 Колорадо - Свен Андригетто - 5 (Марк Барберио - 10), 02:39

2:1 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 27 (Дрэйк Каггула - 10, Коннор Макдэвид - 62), 10:47

3-й период

3:1 Эдмонтон - Дрэйк Каггула - 6 (Райан Нюджент-Хопкинс - 22, Андрей Секера - 26), 08:46, в большинстве

4:1 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 16 (Андрей Секера - 27, Крис Расселл - 9), 15:34, в большинстве

В воротах «Нефтяников» здорово сыграл Лорэн Броссо, отразивший 24 броска. Он вышел в стартовом составе впервые с 21 февраля и сразу стал Второй звездой матча. Капитан хозяев Коннор Макдэвид сделал голевую передачу и с 88 очками (26+62) лидирует в споре лучших бомбардиров лиги, на шесть баллов опережая Сидни Кросби.

Лос-Анджелес - Рейнджерс - 0:3

2-й период

0:1 Рейнджерс - Дерек Степан - 14 (Брендан Смит - 6, Матс Зуккарелло Аасен - 38), 13:02

3-й период

0:2 Рейнджерс - Райан МакДона - 6 (Матс Зуккарелло Аасен - 39, Мика Зибанежад - 19), 01:50, в большинстве

0:3 Рейнджерс - Рик Нэш - 21 (Мика Зибанежад - 20, Дэн Жирарди - 9), 18:52, в пустые ворота