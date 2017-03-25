В пятницу в Лиге были сыграны четыре встречи.
Питтсбург - Айлендерс - 3:4 (Б)
2-й период
1:0 Питтсбург - Камерон Гонс - 1 (Мэтт Каллен - 16, Фил Кессел - 42), 01:54
1:1 Айлендерс - Брок Нельсон - 17 (Джошуа Хо-Санг - 5, Алан Кьюин - 11), 04:48
1:2 Айлендерс - Андерс Ли - 28 (Джош Бэйли - 38, Джон Таварес - 36), 09:18
2:2 Питтсбург - Сидни Кросби - 42 (Чед Руведель - 6, Конор Шири - 29), 13:41
2:3 Айлендерс - Кэйси Сизикас - 8 (Джон Таварес - 37), 19:55
3-й период
3:3 Питтсбург - Мэтт Каллен - 11 (Камерон Гонс - 3, Фил Кессел - 43), 13:50
Буллиты
3:4 Айлендерс, Джон Таварес
Питтсбург проиграл второй раз подряд, но в пяти последних матчах набирал очки. Центрфорвард хозяев Сидни Кросби забил 42-й гол в сезоне и с отрывом в четыре шайбы лидирует в споре за «Морис Ришар Трофи».
Детройт - Тампа-Бэй - 1:2 (ОТ)
2-й период
1:0 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 16 (Густав Нюквист - 28, Франс Нильсен - 19), 08:03
3-й период
1:1 Тампа-Бэй - Ондржей Палат - 15 (Никита Кучеров - 40, Брэйдон Коберн - 7), 05:53
Овертайм
1:2 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 38 (Брэйден Пойнт - 19), 03:28
Первой звездой поединка стал правый крайний гостей Никита Кучеров, который сделал голевую передачу и забросил победную шайбу в овертайме, чем помог «Молниям» выиграть второй раз подряд и на расстояние одного очка приблизиться к зоне плей-офф. На счету россиянина семь шайб в последних четырех матчах и 29 очков (17+12) в последних 16 играх. С 38 голами Кучеров идет вторым в споре снайперов, уступая только Сидни Кросби. Единственный гол Детройта забил Хенрик Зеттерберг (Вторая звезда), набравший 20 очков в последних 16 играх.
Даллас - Сан-Хосе - 6:1
1-й период
1:0 Даллас - Адам Крэкнелл - 8 (Джейсон Спецца - 31, Кёртис МакКензи - 9), 08:30
2-й период
2:0 Даллас - Бретт Ричи - 14 (Тайлер Сегин - 45, Реми Эли - 3), 01:58
3:0 Даллас - Джейми Бенн - 25 (Алеш Хемски - 3, Коди Икин - 8), 05:19
4:0 Даллас - Адам Крэкнелл - 9 (Джейсон Спецца - 32, Кёртис МакКензи - 10), 07:08
4:1 Сан-Хосе - Джо Торнтон - 7 (Брент Бернс - 44), 07:57, в большинстве
3-й период
5:1 Даллас - Адам Крэкнелл - 10, 04:59, в меньшинстве
6:1 Даллас - Джон Клингберг - 12 (Джейсон Спецца - 33, Реми Эли - 4), 05:20
Сан-Хосе потерпел пятое поражение подряд, уступив Далласу, который уже практически не претендует на попадание в плей-офф. Хет-триком в составе хозяев отметился Адам Крэкнелл, Первая звезда встречи. Это первый хет-трик форварда в карьере и всего вторая игра, в которой он набрал более одного очка.
Анахайм - Виннипег - 3:1
1-й период
1:0 Анахайм - Кори Перри - 15 (Ник Ричи - 13, Брэндон Монтур - 3), 17:17
2-й период
1:1 Виннипег - Джошуа Морриссей - 6 (Блэйк Уилер - 42, Мэтью Перро - 26), 06:08, в большинстве
2:1 Анахайм - Эндрю Кольяно - 15 (Райан Кеслер - 31, Якоб Силфверберг - 23), 16:32
3-й период
3:1 Анахайм - Якоб Силфверберг - 21 (Кэм Фаулер - 24), 18:53, в пустые ворота
Анахайм одержал третью победу подряд и сравнялся с Сан-Хосе на первом месте Тихоокеанского дивизиона. Всего 10 дней назад «Утки» отставали от «Акул» на девять очков. Вратарь хозяев Джонатан Бернье, Первая звезда матча, сделал 17 сэйвов и одержал девятую победу в последних 12 матчах.
Источник — Sport.ua
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