зачем укр пресса клянчит слова о нашей сборной, от этого что легче? ответят культурно и что ?

Зачем нам это чудо самба??, у нас. Есть зина есть русик малиновский, у нас много есть хороших игр...

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пока ничего для нас не потеряно»_______________________________________________...

Это ж надо было какому-то гаду подсмотреть , как от вратаря мяч разыгрывают !!!

Shevchenko eto Marionetka Ahmetova. Vsegda ni kakoi Kovalenko v osnove.

Да чё вы сразу ныть начинаете. Ну реально где наши игроки, а где хорватские играют? И самое главн...

В настоящее время наш уровень 3-4 место в группе. Никто не имеет права требовать большего от сбор...