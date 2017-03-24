Харьковские ветераны хоккея сыграют со сборной города

В субботу 25 марта в Харькове на ледовой арене «Айсхол» состоится хоккейный матч между командами ветеранов харьковского «Динамо» и сборной города.
Ожидается, что в составах соперников выступят известные хоккеисты, игравшие на самом высоком уровне - в национальной сборной Украины, зарубежных клубах и чемпионатах страны.
В частности, в составе динамовцев на лед планируют выйти кавалер ордена «За заслуги III степени», участник Олимпийских игр и 13 чемпионатов мира мастер спорта международного класса Виталий ЛИТВИНЕНКО, экс-игроки национальной сборной Украины Алексей ЛАЗАРЕНКО, Роман САЛЬНИКОВ, а также Евгений ГЛАДЧЕНКО, Андрей МАЖУГИН, Сергей АКУЛОВ, Александр ПАНЧЕНКО, Александр ЯНЧЕНКО, Владимир ШЕВЧУК, Олег ВАСИЛЬЕВ и другие.
В составе сборной Харькова зрители могут увидеть игру Дениса ИСАЕНКО, Егора ПОСЕВИНА, Павла БОЛЬШАКОВА, Андрея ЗЕМЛЯНСКОГО, Сергея ВАРЛАМОВА, Олега НОВИКОВА, Вадима РАДЧЕНКО, Ивана САВЧЕНКО, Артема КОБИКОВА, Виталмя БОБОВНИКОВА и их партнеров.
Тренером «Динамо» является Юрий Евгеньевич МАКРЕНСКИЙ, тренером сборной города Валерий Николаевич ПЛЯШЕЧНИК.
Судить игру будут арбитры международной категории харьковчане Антон ГЛАДЧЕНКО и Алексей ГЛУХОВСКИЙ.
Перед началом матча в 18.30 состоится хоккейного шоу, а 19.00 начало самой встречи.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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