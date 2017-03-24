В четверг в Лиге были сыграны двенадцать встреч.

Бостон - Тампа-Бэй - 3:6

2-й период

1:0 Бостон - Дэвид Пастрняк - 32 (Патрис Бержерон - 32, Райан Спунер - 27), 01:33, в большинстве

1:1 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 13 (Ондржей Палат - 25, Джейк Дотчин - 7), 02:17

2:1 Бостон - Здено Хара - 8 (Райли Нэш - 8, Доминик Мур - 11), 07:50, в меньшинстве

2:2 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 35 (Джонатан Друин - 29, Виктор Хедман - 46), 08:14, в большинстве

3:2 Бостон - Райли Нэш - 5 (Доминик Мур - 12, Кеван Миллер - 9), 13:18

3:3 Тампа-Бэй - Антон Стролман - 3 (Ондржей Палат - 26, Брэйден Пойнт - 18), 14:53

3-й период

3:4 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 18 (Александер Киллорн - 15, Джейк Дотчин - 8), 04:12

3:5 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 36 (Виктор Хедман - 47, Джонатан Друин - 30), 10:11, в большинстве

3:6 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 37 (Ондржей Палат - 27), 18:03, в пустые ворота

Правый крайний гостей Никита Кучеров, Первая звезда матча, оформил третий в карьере хет-трик и принес Тампе-Бэй важнейшую победу над прямым конкурентом в борьбе за плей-офф. На счету россиянина 37 голов в сезоне и он делит с Брэдом Маршандом второе место в споре лучших снайперов, уступая только Сидни Кросби (41).

Вашингтон - Коламбус - 2:1 (Б)

3-й период

0:1 Коламбус - Сет Джонс - 11 (Брендон Дубински - 29, Бун Дженнер - 14), 00:41

1:1 Вашингтон - Дмитрий Орлов - 6 (Маркус Йоханссон - 25, Джастин Уильямс - 20), 06:39

Буллиты

2:1 Вашингтон, Ти Джей Оши

Вашингтон одержал одну из ключевых побед в борьбе за Президентский кубок. Победу столичной команде принес Ти-Джей Оши, реализовавший решающий буллит. Как и на Олимпиаде в Сочи в матче сборных России и США, он легко переиграл вратаря гостей Сергея Бобровского (Второй звезды поединка), отправив шайбу между щитков голкипера.

Торонто - Нью-Джерси - 4:2

1-й период

0:1 Нью-Джерси - Джон Мур - 8 (Дэймон Северсон - 28, Кайл Палмьери - 25), 02:59

1:1 Торонто - Джош Лейво - 2 (Остон Мэттьюз - 26, Вилльям Нюландер - 35), 05:46, в большинстве

2:1 Торонто - Вилльям Нюландер - 21 (Остон Мэттьюз - 27, Никита Зайцев - 29), 18:17

2-й период

3:1 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 23 (Митчелл Мэрнер - 40, Тайлер Бозак - 33), 02:04

3-й период

3:2 Нью-Джерси - Джон Мур - 9 (Павел Заха - 14, Тэйлор Холл - 31), 09:04, в большинстве

4:2 Торонто - Коннор Браун - 17 (Лео Комаров - 16, Назем Кадри - 25), 19:14, в пустые ворота

Торонто выиграл третий раз подряд и на пять очков оторвался от Айлендерс в борьбе за плей-офф. К победе команду вновь привел Вилльям Нюландер (Первая звезда встречи), на счету которого гол и пас. Шведский форвард продлил результативную серию до 10 матчей, установив таким образом рекорд Торонто среди новичков.

Монреаль - Каролина - 1:4

1-й период

1:0 Монреаль - Алекс Гальченюк - 16 (Эндрю Шо - 17, Арттури Лехконен - 7), 06:46

1:1 Каролина - Элиас Линдхольм - 10 (Теуво Теравяйнен - 23, Себастиан Ахо - 23), 16:10, в большинстве

2-й период

1:2 Каролина - Ли Стемпняк - 13 (Джастин Фолк - 17, Ноа Ханифин - 20), 19:21

3-й период

1:3 Каролина - Ли Стемпняк - 14 (Джефф Скиннер - 24, Дерек Райан - 13), 05:11

1:4 Каролина - Джефф Скиннер - 29, 17:57, в пустые ворота

«Ураганы» набрали очки в девятом матче подряд (одержав при этом 6 побед) и на расстояние пяти очков приблизились к Бостону, имея две игры в запасе. Ровно месяц назад Каролина занимала последнее место в Восточной конференции и отставала от зоны плей-офф на 12 очков.

Оттава - Питтсбург - 2:1 (Б)

2-й период

0:1 Питтсбург - Ник Бонино - 16 (Марк Стрейт - 21), 09:21, в большинстве

3-й период

1:1 Оттава - Майк Хоффман - 22 (Кайл Тёррис - 24, Эрик Карлссон - 53), 09:43, в большинстве

Буллиты

2:1 Оттава, Кайл Тёррис

«Сенаторы» на одно очко приблизились к Монреалю и имеют игру в запасе. Питтсбург не смог выиграть в четвертый раз подряд и на два балла отстает от Вашингтона. К слову, в этом матче «Пингвины» играли без восьми игроков основного состава.

Флорида - Аризона - 3:1

1-й период

0:1 Аризона - Тобиаш Ридер - 16, 03:20

2-й период

1:1 Флорида - Шон Торнтон - 2 (Кольтон Скевьёр - 10), 07:38

2:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 24 (Александр Барков - 28, Джонатан Юбердо - 11), 17:38

3:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 25 (Томаш Ванек - 30, Ник Бьюгстад - 5), 18:04

Флорида победила за счет дубля Джонатана Марчиссо (Первой звезды поединка), оформленного за 26 секунд, и на расстояние семи очков приблизилась к зоне плей-офф. Примечательно, что в матче не было ни одного нарушения правил.

Сент-Луис - Ванкувер - 4:1

1-й период

0:1 Ванкувер - Хенрик Седин - 15 (Александр Эдлер - 15, Трой Стечер - 20), 13:38

1:1 Сент-Луис - Магнус Пааярви - 7 (Иван Барбашев - 4, Наиль Якупов - 4), 17:32

2-й период

2:1 Сент-Луис - Кайл Бродзяк - 8 (Алекс Пьетранжело - 29), 17:13

3-й период

3:1 Сент-Луис - Магнус Пааярви - 8 (Патрик Берглунд - 10, Карл Гуннарссон - 6), 09:41

4:1 Сент-Луис - Алекс Пьетранжело - 11 (Джейден Шварц - 31, Владимир Тарасенко - 31), 17:25, в пустые ворота

Сент-Луис выиграл четвертый раз подряд и сохранил третью строчку Центрального дивизиона. Первой звездой встречи стал левый крайний хозяев Магнус Пааярви, оформивший дубль.

Нэшвилл - Калгари - 3:1

2-й период

1:0 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 15 (Крэйг Смит - 12, Колин Уилсон - 18), 05:02

2:0 Нэшвилл - Кольтон Сиссонс - 6 (Колин Уилсон - 19, Маттиас Экхольм - 19), 07:58

2:1 Калгари - Даги Хэмилтон - 12 (Майкл Фирлэнд - 8, Джонни Гудро - 38), 10:29

3-й период

3:1 Нэшвилл - Райан Эллис - 15, 12:00

Нэшвилл не отпустил Сент-Луис в отрыв в борьбе за третье место Центрального дивизиона, а также приблизился к Калгари на расстояние одного очка в борьбе за первую «уайлд-кард» Западной конференции. «Флэймз» потерпели второе поражение подряд и третье в последних 15 матчах.

Миннесота - Филадельфия - 1:3

1-й период

1:0 Миннесота - Зак Паризе - 17 (Эрик Стаал - 32, Густав Олофссон - 3), 02:07

1:1 Филадельфия - Шон Кутюрье - 12 (Брэйден Щенн - 26, Дэйл Уис - 5), 17:59

2-й период

1:2 Филадельфия - Мэтт Рид - 10, 00:21

3-й период

1:3 Филадельфия - Якуб Ворачек - 18 (Уэйн Симмондс - 20), 19:15, в пустые ворота

Миннесота упустила шанс стать пятой командой Лиги, гарантировавшей себе место в плей-офф, и уже на восемь очков отстала от лидера конференции Чикаго. «Флайерз» одержали важную победу, которая оставила им теоретические шансы на выход в плей-офф.

Чикаго - Даллас - 3:2 (Б)

1-й период

1:0 Чикаго - Патрик Кейн - 33 (Рихард Паник - 20, Джонатан Тэйвз - 35), 08:13, в большинстве

2-й период

1:1 Даллас - Алеш Хемски - 2 (Джон Клингберг - 32, Джейми Бенн - 40), 12:26

3-й период

2:1 Чикаго - Мариан Хосса - 24 (Ник Шмалтц - 18, Тревор ван Римсдик - 10), 08:37

2:2 Даллас - Алеш Хемски - 3 (Джейми Бенн - 41, Эса Линделл - 8), 14:51

Буллиты

3:2 Чикаго, Артемий Панарин

Чикаго исправился за поражение от Ванкувера и выиграл седьмой матч из 10 последних. Первой звездой поединка стал вратарь хозяев Кори Кроуфорд, сделавший 42 сэйва. Правый крайний «Блэкхокс» Патрик Кейн сравнялся с Кросби на втором месте в споре лучших бомбардиров. У обоих игроков по 81 очку.

Колорадо - Эдмонтон - 4:7

1-й период

1:0 Колорадо - Микко Рантанен - 15 (Нэтан Маккиннон - 31), 03:20

2:0 Колорадо - ДжейТи Комфер - 2 (Джо Колборн - 3), 09:54

2:1 Эдмонтон - Андрей Секера - 8 (Марк Летесту - 18, Дрэйк Каггула - 9), 19:29

2-й период

2:2 Эдмонтон - Милан Лючич - 18 (Джордан Эберле - 29, Крис Расселл - 8), 00:26

3:2 Колорадо - Микко Рантанен - 16 (Нэтан Маккиннон - 32, Свен Андригетто - 10), 04:22

4:2 Колорадо - Рене Бурк - 12 (Джо Колборн - 4), 17:45

3-й период

4:3 Эдмонтон - Зак Кэссиан - 7 (Бенуа Пульо - 6, Андрей Секера - 24), 02:44

4:4 Эдмонтон - Джордан Эберле - 15 (Андрей Секера - 25, Коннор Макдэвид - 60), 04:34

4:5 Эдмонтон - Дрэйк Каггула - 5 (Леон Драйзайтль - 43, Райан Нюджент-Хопкинс - 20), 17:49

4:6 Эдмонтон - Джордан Эберле - 16 (Коннор Макдэвид - 61), 18:50

4:7 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 26 (Райан Нюджент-Хопкинс - 21), 19:19, в пустые ворота

Центрфорвард гостей Коннор Макдэвид стал автором двух передач, увеличив преимущество в споре за «Арт Росс Трофи». В активе капитана «Нефтяников» 87 очков, что на шесть больше, чем у Патрика Кейна и Сидни Кросби.

Лос-Анджелес - Виннипег - 5:2

1-й период

0:1 Виннипег - Мэтью Перро - 10 (Брайан Страйт - 2, Марк Шайфли - 46), 06:54

1:1 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 11 (Дрю Даути - 32), 14:23, в большинстве

1:2 Виннипег - Патрик Лайне - 34 (Дастин Бафлин - 36, Мэтью Перро - 25), 18:41, в большинстве

2-й период

2:2 Лос-Анджелес - Джэйк Маззин - 9 (Тайлер Тоффоли - 16, Джефф Картер - 30), 16:06

3-й период

3:2 Лос-Анджелес - Мариан Габорик - 10 (Алек Мартинез - 28, Джэйк Маззин - 17), 02:01, в большинстве

4:2 Лос-Анджелес - Дрю Даути - 9 (Анже Копитар - 35, Тайлер Тоффоли - 17), 03:57, в большинстве

5:2 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 23, 09:22, в меньшинстве

Центрфорвард хозяев Анже Копитар (Первая звезда матча), на счету которого всего 11 голов в сезоне, пять из них забил в последних 10 встречах. Виннипег не смог продлить победную серию до четырех матчей и на 12 баллов отстает от зоны плей-офф











