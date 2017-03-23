В среду в Лиге были сыграны три встречи.
Коламбус - Торонто - 2:5
1-й период
0:1 Торонто - Лео Комаров - 12 (Назем Кадри - 24), 08:55
0:2 Торонто - Остон Мэттьюз - 33 (Вилльям Нюландер - 34, Джэйк Гардинер - 26), 10:54, в большинстве
2-й период
1:2 Коламбус - Дэвид Савар - 6 (Брендон Дубински - 28, Бун Дженнер - 13), 00:43
2:2 Коламбус - Брэндон Саад - 21 (Зак Веренски - 36, Сэм Ганье - 27), 06:58
2:3 Торонто - Вилльям Нюландер - 20 (Тайлер Бозак - 32), 13:23
3-й период
2:4 Торонто - Назем Кадри - 30 (Лео Комаров - 15, Никита Зайцев - 28), 15:46
2:5 Торонто - Никита Зайцев - 4 (Джэйк Гардинер - 27), 17:13, в пустые ворота
Торонто набирает очки в седьмом из последних восьми матчей, одержав при этом 6 побед. У Коламбуса прервалась серия из четырех побед. Центрфорвард гостей Вилльям Нюландер, Первая звезда поединка, повторил рекорд для новичков клуба: он набирает очки в девятой встрече кряду (3+7).
Рейнджерс - Айлендерс - 2:3
2-й период
1:0 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 15 (Мика Зибанежад - 18, Дерек Степан - 36), 02:46, в большинстве
1:1 Айлендерс - Андерс Ли - 27 (Энтони Бювиллье - 12, Ник Ледди - 29), 03:40
2:1 Рейнджерс - Рик Нэш - 20 (Оскар Линдберг - 12, Ник Холден - 22), 06:36
3-й период
2:2 Айлендерс - Николай Кулемин - 12 (Энтони Бювиллье - 13, Джошуа Хо-Санг - 4), 05:01, в большинстве
2:3 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 20 (Андерс Ли - 17, Джон Таварес - 35), 12:38, в большинстве
«Рейнджеры» потерпели седьмое домашнее поражение подряд. Левый крайний хозяев Рик Нэш, Третья звезда матча, стал четвертым игроком команды, преодолевшим в этом сезоне рубеж в 20 заброшенных шайб.
Анахайм - Эдмонтон - 4:3
1-й период
0:1 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 25 (Патрик Марун - 13, Коннор Макдэвид - 58), 05:58
1:1 Анахайм - Патрик Ивз - 25 (Райан Гецлаф - 46, Хампус Линдхольм - 10), 07:46
1:2 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 26 (Леон Драйзайтль - 42, Крис Расселл - 7), 08:49
2:2 Анахайм - Хампус Линдхольм - 6 (Рикард Ракелл - 13, Райан Гецлаф - 47), 19:29
2-й период
3:2 Анахайм - Джош Мэнсон - 4 (Хампус Линдхольм - 11), 01:33
4:2 Анахайм - Рикард Ракелл - 32 (Райан Гецлаф - 48), 11:23
3-й период
4:3 Эдмонтон - Марк Летесту - 15 (Коннор Макдэвид - 59, Патрик Марун - 14), 19:53, в большинстве
Шведский защитник хозяев Хампус Линдхольм, Первая звезда поединка, впервые в заокеанской карьере набрал 3 очка за встречу (1+2). Анахайм набирает очки в пятой игре кряду, одержав при этом 4 победы.
Источник — Sport.ua
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