Вот сколько даунов насобиралось-опять Динамо.ТЫ И ТЕБЕ ПОДОБНЫЕ УМНИКИ что ли ГАЗОН БУДЕШЬ КАЖДУЮ...

Значит шоколадной морде ещё и стад понадобился , во тварюка! никак не нажрётся , но я бы здесь ск...

Смотри что бы они к тебе в ДВЕРЬ не постучали у-е-п-о-к.

ДА у этих талпайопов все время свербит в одном месте при всем что хоть мало-мальски связано с ДИ...