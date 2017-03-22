Кривбасс получил награды от мэрии Кривого Рога за бронзу УХЛ

Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул наградил руководителей, тренеров и игроков хоккейного клуба «Кривбасс» за занятое третье место в своем дебютном сезоне Украинской хоккейной лиги.

- Впервые хоккейный клуб «Кривбасс» награждаем за такую великолепную игру в чемпионате Украины и за выигранную бронзу, которая дорого для нас стоит. У нас молодая, в 2016 году созданная команда. Я благодарен президенту клуба Александру Шевченко за то, что вышли с инициативой и мы вместе сделали вот такую команду. Я благодарен тренеру, я благодарен всему большому коллективу, который трудился целый год для того, чтобы хоккей имел место в нашем городе, - отметил во время награждения мэр.

Мэр сообщил, что он сегодня собрал весь коллектив клуба, чтобы выразить им слова благодарности, ведь с завтрашнего дня игроки пойдут на каникулы.

- Я думаю, пока вы будете отдыхать, мы придумаем, как построить дальнейшую нашу работу, как будем жить дальше и развивать хоккей в городе. Много вопросов, сложнейшая жизнь сейчас, сложнейшая ситуация и пока она не улучшается. Но, жить нужно и развиваться нужно, - подбодрил игроков Юрий Вилкул и добавил, что хоть Федерация хоккея еще не подготовила медали, но он не мог отпустить хоккеистов без наград.

Руководители, тренеры и игроки ХК «Кривбасс» были награждены почетными грамотами исполкома и поздравительными листами городского головы, а также памятными подарками.

После этого слово предоставили президенту хоккейного клуба «Кривбасс» Александру Шевченко. Он поблагодарил руководство города за поддержку и теплый прием, а также игроков команды, которые «не подвели и заняли третье место в первый год».

- Я считаю, что это хороший результат как для города, так и для команды. Спасибо главному тренеру. Он сделал за год что-то нереальное - собрать такую команду и завоевать уже медали. Я считаю это достойным результатом. Надеюсь, в следующем году будет лучше, - выразил надежду Александр Шевченко.