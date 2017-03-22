Вегас представит свои свитера в июне

Клуб «Вегас Голден Найтс» намерен представить свитера команды и начать их продажу в июне перед драфтом расширения. Об этом во вторник в интервью газете Las Vegas Review-Journal сообщил генеральный менеджер Джордж Макфи.

«Мы очень много внимания уделяем форме и я думаю, что она вам понравится», - сказал Макфи на встрече с обладателями сезонных абонементов.

22 ноября «Голден Найтс» представили свою эмблему и цвета (стальной, золотой и черный). На эмблеме изображен шлем с буквой V (Вегас). Дополнительный логотип включает в себя мечи в форме звезды с известного знака Welcome to Las Vegas («Добро пожаловать в Лас-Вегас»), установленного на въезде в город.

НХЛ - первая из четырех крупнейших профессиональных спортивных лиги Северной Америки, которая будет представлена командой в Лас-Вегасе.

«У нас есть все для того, чтобы победить, - сказал Макфи. - У нас потрясающий владелец. У нас отличная арена, отличный штат. Мы соберем команду, которой вы будете гордиться».

«Голден Найтс» будут набирать игроков с помощью драфта расширения. До 17:00 по времени Восточного побережья 17 июня все 30 клубов НХЛ должны представить списки защищенных от драфта игроков. «Вегас» должен выбрать по одному хоккеисту из каждой команды и представить свой состав до 17:00 20 июня. Он будет объявлен на следующий день.