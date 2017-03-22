Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вегас представит свои свитера в июне

«Голден Найтс» уделяют большое внимание форме и представят ее перед драфтом расширения

  • 22.03.2017 14:06
  • 96 просмотров
  • 0 комментария
Метки
НХЛ
© НХЛ
Клуб «Вегас Голден Найтс» намерен представить свитера команды и начать их продажу в июне перед драфтом расширения. Об этом во вторник в интервью газете Las Vegas Review-Journal сообщил генеральный менеджер Джордж Макфи.
 
«Мы очень много внимания уделяем форме и я думаю, что она вам  понравится», - сказал Макфи на встрече с обладателями сезонных абонементов.
 
22 ноября «Голден Найтс» представили свою эмблему и цвета (стальной, золотой и черный). На эмблеме изображен шлем с буквой V (Вегас). Дополнительный логотип включает в себя мечи в форме звезды с известного знака Welcome to Las Vegas («Добро пожаловать в Лас-Вегас»), установленного на въезде в город.
 
НХЛ - первая из четырех крупнейших профессиональных спортивных лиги Северной Америки, которая будет представлена командой в Лас-Вегасе.
 
«У нас есть все для того, чтобы победить, - сказал Макфи. - У нас потрясающий владелец. У нас отличная арена, отличный штат. Мы соберем команду, которой вы будете гордиться».
 
«Голден Найтс» будут набирать игроков с помощью драфта расширения. До 17:00 по времени Восточного побережья 17 июня все 30 клубов НХЛ должны представить списки защищенных от драфта игроков. «Вегас» должен выбрать по одному хоккеисту из каждой команды и представить свой состав до 17:00 20 июня. Он будет объявлен на следующий день.

Источник — НХЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.