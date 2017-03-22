Вадим Шахрайчук возглавил новокузнецкий Металлург

Украинский специалист Вадим Шахрайчук стал новым главным тренером новокузнецкого «Металлурга». Контракт с 42-летним специалистом подписан до 30 апреля 2018 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

На посту главного тренера новокузнечан Шахрайчук сменил Сергея Бердникова. Ранее Шахрайчук тренировал киевский клуб «Дженералз» (2012-2017 гг.), который привел к серебряным медалям чемпионата Украины в сезоне 2015/16.