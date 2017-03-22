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Вадим Шахрайчук возглавил новокузнецкий Металлург

Украинский специалист подписал контракт до 30 апреля 2018 года

  • 22.03.2017 12:57
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metallurg-nk.ru. Вадим Шахрайчук
© metallurg-nk.ru. Вадим Шахрайчук

Украинский специалист Вадим Шахрайчук стал новым главным тренером новокузнецкого «Металлурга». Контракт с 42-летним специалистом подписан до 30 апреля 2018 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

На посту главного тренера новокузнечан Шахрайчук сменил Сергея Бердникова. Ранее Шахрайчук тренировал киевский клуб «Дженералз» (2012-2017 гг.), который привел к серебряным медалям чемпионата Украины в сезоне 2015/16.

Источник — ХК Металлург Новокузнецк

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