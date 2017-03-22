Во вторник в Лиге были сыграны одиннадцать встреч.

Бостон - Оттава - 2:3

1-й период

0:1 Оттава - Том Пайатт - 8 (Коди Сиси - 12, Майк Хоффман - 31), 04:09

1:1 Бостон - Давид Крейчи - 21 (Райан Спунер - 26, Тори Круг - 41), 08:57, в большинстве

2-й период

1:2 Оттава - Кайл Тёррис - 24 (Эрик Карлссон - 52, Майк Хоффман - 32), 01:34, в большинстве

3-й период

2:2 Бостон - Тори Круг - 7, 00:17, в большинстве

2:3 Оттава - Кайл Тёррис - 25 (Дион Фанеф - 21, Крис Вайдман - 12), 04:04

Бостон потерпел третье поражение подряд, вновь проиграв прямому конкуренту. Первую победу за пять последних матчей Оттаве принес дубль Кайла Тёрриса (Второй звезды поединка). Но основной вклад в победу внес вратарь Крэйг Андерсон, Первая звезда, отразивший 34 броска.

Баффало - Питтсбург - 1:3

1-й период

0:1 Питтсбург - Сидни Кросби - 41 (Джастин Шульц - 36, Конор Шири - 28), 19:51, в большинстве

3-й период

1:1 Баффало - Сэм Рейнхарт - 17 (Хадсон Фэшинг - 1, Маркус Фолиньо - 10), 02:09

1:2 Питтсбург - Ник Бонино - 15 (Йан Коул - 18, Том Кунхакль - 9), 14:31

1:3 Питтсбург - Конор Шири - 21, 16:29

Питтсбург стал четвертой командой, забронировавшей себе место в плей-офф, куда команда попала в 11-й раз подряд. Капитан «Пингвинов» Сидни Кросби, Вторая звезда встречи, открыл счет в матче, забив фантастический гол: нападающий обыграл всех соперников и поразил ворота одной рукой (с неудобной руки!). Питтсбург выиграл третий раз подряд, а Баффало продлить победную серию до трех матчей не смог.

Нью-Джерси - Рейнджерс - 3:2 (ОТ)

2-й период

1:0 Нью-Джерси - Джон Кенневиль - 1 (Джозеф Бландиси - 6, Павел Заха - 13), 15:16, в большинстве

1:1 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 7 (Павел Бучневич - 12, Райан МакДона - 34), 16:53

2:1 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 18 (Кайл Палмьери - 24), 18:22

3-й период

2:2 Рейнджерс - Рик Нэш - 19 (Кевин Хэйс - 30, Брэйди Скей - 30), 01:21, в большинстве

Овертайм

3:2 Нью-Джерси - Джозеф Бландиси - 3 (Джон Кенневиль - 2), 04:05

Для «Рейнджеров» это поражение стало всего 10-м гостевым в сезоне, а «Дьяволы» одержали вторую победу в последних 14 матчах. Одним из главных героев встречи стал 20-летний нападающий хозяев Джон Кенневиль. Форвард, проводивший шестой поединок в НХЛ, забил свой первый гол, а также сделал голевую передачу и был признан Третьей звездой встречи. Он приходится троюродным родственником тренера Чикаго Джоэла Кенневилля.

Вашингтон - Калгари - 4:2

1-й период

1:0 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 17 (Андре Бураковски - 20), 06:47

1:1 Калгари - Шон Монахан - 24 (Джонни Гудро - 37, Алекс Чэйссон - 11), 10:06

2-й период

2:1 Вашингтон - Ти Джей Оши - 30 (Александр Овечкин - 32, Никлас Бэкстрем - 55), 15:51

3:1 Вашингтон - Кевин Шаттенкирк - 12 (Александр Овечкин - 33, Никлас Бэкстрем - 56), 19:57, в большинстве

3-й период

3:2 Калгари - Трой Брауэр - 11 (Дерик Энгелланд - 11, Крис Верстиг - 16), 15:04

4:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 29 (Кевин Шаттенкирк - 36, Никлас Бэкстрем - 57), 17:09, в большинстве

Гол и две передачи Александра Овечкина (Первой звезды матча) принесли Вашингтону очень важную победу над сильным Калгари. Вратарь «Флэймз» Брайан Эллиотт проиграл впервые за 11 поединков. Голкипер столичной команды Брэден Холтби сыграл 300-й матч в НХЛ и одержал 186-ю победу. В истории НХЛ это второй показатель. Только Кен Драйден выигрывал чаще в первых трех сотнях игр (193). Нападающий хозяев Никлас Бэкстрем (Вторая звезда) сделал три передачи и сравнялся с Коннором Макдэвидом во главе Лиги по этому показателю.

Монреаль - Детройт - 1:2 (ОТ)

1-й период

0:1 Детройт - Джастин Абделькадер - 7 (Никлас Кронвалл - 10, Франс Нильсен - 18), 00:53, в большинстве

3-й период

1:1 Монреаль - Арттури Лехконен - 13 (Джефф Петри - 20), 17:31

Овертайм

1:2 Детройт - Антони Манта - 15 (Дэнни Декайзер - 7), 04:10

Первой звездой поединка стал вратарь гостей Джеймс Ховард, отразивший 35 бросков. «Красные крылья» выиграли третий матч из четырех последних, но это не спасет их от непопадания в плей-офф.

Тампа-Бэй - Аризона - 3:5

1-й период

0:1 Аризона - Кристиан Фишер - 3 (Лоусон Крауз - 6, Джош Джурис - 8), 04:56

1:1 Тампа-Бэй - Виктор Хедман - 15 (Никита Кучеров - 39), 09:45

2-й период

1:2 Аризона - Кристиан Дворак - 12 (Макс Доми - 23, Коннор Мерфи - 15), 10:06

2:2 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 34 (Ондржей Палат - 24), 11:50

3:2 Тампа-Бэй - Владислав Наместников - 10 (Джонатан Друин - 28), 18:08

3-й период

3:3 Аризона - Оливер Экман-Ларссон - 12 (Макс Доми - 24, Энтони Дуклэйр - 9), 04:54

3:4 Аризона - Радим Врбата - 18 (Алекс Голигоски - 25, Оливер Экман-Ларссон - 25), 06:39

3:5 Аризона - Коннор Мерфи - 2, 18:24, в меньшинстве, в пустые ворота

«Молнии» потерпели третье поражение подряд (все дома), проиграв немотивированной Аризоне. В последний раз Тампа-Бэй проигрывала три домашние встречи подряд в марте 2012 года.

Флорида - Каролина - 3:4

1-й период

1:0 Флорида - Александр Барков - 20 (Джейсон Димерс - 15, Яромир Ягр - 26), 01:35

1:1 Каролина - Теуво Теравяйнен - 15 (Джордан Стаал - 27, Себастиан Ахо - 22), 05:09, в большинстве

2:1 Флорида - Райлли Смит - 12 (Юсси Йокинен - 16, Винсент Трочек - 28), 11:51

2:2 Каролина - Себастиан Ахо - 21 (Элиас Линдхольм - 31), 14:24, в меньшинстве

2-й период

3:2 Флорида - Кит Яндл - 5 (Джейсон Димерс - 16, Яромир Ягр - 27), 01:14

3:3 Каролина - Джефф Скиннер - 27 (Ли Стемпняк - 22, Джейкоб Слэвин - 26), 01:41

3-й период

3:4 Каролина - Джефф Скиннер - 28 (Дерек Райан - 12), 16:05

Каролина вышла победителем из «матча жизни», продлив результативную серию до восьми поединков (одержав в них 5 побед). Флорида потерпела восьмое поражение в 10 встречах и фактически попрощалась с надеждами на плей-офф. Правый крайний хозяев Яромир Ягр, Третья звезда матча, сделал две передачи и в 22-й раз за 23 сезона преодолел отметку в 40 очков.

Миннесота - Сан-Хосе - 3:2

1-й период

1:0 Миннесота - Мэтью Думба - 10 (Зак Паризе - 18, Эрик Стаал - 31), 10:29, в большинстве

2-й период

1:1 Сан-Хосе - Дэвид Щлемко - 3 (Джо Павелски - 36, Дайлан ДеМело - 7), 17:57

2:1 Миннесота - Мартин Ханзал - 17 (Нино Нидеррайтер - 29, Джейсон Поминвиль - 31), 18:30

3:1 Миннесота - Чарли Койл - 17 (Зак Паризе - 19), 18:45

3:2 Сан-Хосе - Патрик Марло - 24, 19:00

Миннесота прервала серию из пяти подряд поражений, а Сан-Хосе проиграл в четвертый раз подряд. Четыре из пяти голов в матче были забиты за 63 секунды в концовке второго периода. До рекорда НХЛ по голам в одном периоде командам не хватило 10 секунд: 15 октября 1983 года Чикаго и Торонто забили четыре гола за 53 секунды.

Виннипег - Филадельфия - 3:2

2-й период

0:1 Филадельфия - Джордан Уил - 4 (Уэйн Симмондс - 19, Клод Жиру - 38), 04:28

1:1 Виннипег - Мэтью Перро - 9 (Блэйк Уилер - 40, Марк Шайфли - 44), 07:02, в большинстве

3-й период

2:1 Виннипег - Блэйк Уилер - 22 (Марк Шайфли - 45, Мэтью Перро - 24), 07:02

3:1 Виннипег - Марк Шайфли - 29 (Блэйк Уилер - 41), 13:51

3:2 Филадельфия - Мэтт Рид - 9 (Майкл Дель Зотто - 10, Клод Жиру - 39), 19:58, в меньшинстве

Виннипег выиграл третий раз подряд, но вряд ли эта серия позволит команде зацепиться за плей-офф. Отставание от Нэшвилла составляет 10 очков, а «Джетс» осталось провести только девять матчей. Филадельфия потерпела шестое поражение в 10 играх и постепенно выбывает из борьбы за плей-офф.

Чикаго - Ванкувер - 4:5 (ОТ)

1-й период

0:1 Ванкувер - Хенрик Седин - 14 (Даниэль Седин - 26, Майкл Шапу - 4), 19:00

2-й период

0:2 Ванкувер - Брэндон Саттер - 16 (Джейсон Мегна - 4), 01:33

1:2 Чикаго - Райан Хартмэн - 17 (Мариан Хосса - 18, Ник Шмалтц - 17), 03:15, в большинстве

1:3 Ванкувер - Рид Буше - 4 (Крис Танев - 7, Свен Бёртщи - 16), 07:45

3-й период

1:4 Ванкувер - Брэндон Саттер - 17 (Джек Скилле - 4, Александр Эдлер - 14), 02:15

2:4 Чикаго - Мариан Хосса - 23 (Брент Сибрук - 33, Брайан Кэмпбелл - 12), 05:48, в большинстве

3:4 Чикаго - Рихард Паник - 20 (Тревор ван Римсдик - 9, Джонатан Тэйвз - 34), 08:10

4:4 Чикаго - Райан Хартмэн - 18 (Патрик Кейн - 48, Данкан Кит - 44), 18:57

Овертайм

4:5 Ванкувер - Даниэль Седин - 14 (Трой Стечер - 19, Хенрик Седин - 30), 02:12, в большинстве

На третьей минуте овертайма левый крайний гостей Даниэль Седин, Вторая звезда поединка, принес победу Ванкуверу, который прервал серию из шести поражений. «Блэкхокс» не смогли выиграть в шестой раз подряд. Чикаго перебросал соперника со счетом 44:15. Вратарь хозяев Кори Кроуфорд пропустил четыре шайбы с 10 бросков, а потом был заменен на Скотта Дарлинга.

Колорадо - Сент-Луис - 2:4

1-й период

1:0 Колорадо - Джон Митчелл - 3 (Карл Содерберг - 8, Блэйк Комо - 11), 05:32

2-й период

1:1 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 20 (Зак Сэнфорд - 2, Давид Перрон - 24), 16:50

3-й период

1:2 Сент-Луис - Магнус Пааярви - 6 (Иван Барбашев - 3, Зак Сэнфорд - 3), 05:05

1:3 Сент-Луис - Джейден Шварц - 15 (Владимир Тарасенко - 30), 08:44

2:3 Колорадо - Марк Барберио - 2 (Тайсон Бэрри - 28, Джон Митчелл - 4), 14:50

2:4 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 21 (Давид Перрон - 25, Кайл Бродзяк - 5), 19:12, в пустые ворота