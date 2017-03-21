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НХЛ. Торонто и Эдмонтон продолжают борьбу за плей-офф

Статистика и видеообзоры поединков понедельника

  • 21.03.2017 12:31
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НХЛ. Торонто - Бостон
© НХЛ. Торонто - Бостон
В понедельник в Лиге были сыграны пять встреч.
 
Торонто - Бостон - 4:2
1-й период
0:1 Бостон - Дэвид Бэкис - 16 (Брэд Маршанд - 43), 07:26 
1:1 Торонто - Морган Райлли - 6 (Митчелл Мэрнер - 39, Джеймс ван Римсдик - 31), 14:05 
3-й период
2:1 Торонто - Тайлер Бозак - 17 (Джеймс ван Римсдик - 32, Никита Зайцев - 27), 18:03, в большинстве
3:1 Торонто - Вилльям Нюландер - 19 (Остон Мэттьюз - 25), 18:47, в пустые ворота
4:1 Торонто - Назем Кадри - 29 (Коннор Браун - 14, Роман Полак - 4), 19:09, в пустые ворота
4:2 Бостон - Доминик Мур - 11 (Ноэль Акьяри - 3), 19:50
 
Торонто одержал важнейшую победу, а главным «виновником» стал вратарь хозяев Фредерик Андерсен (Первая звезда матча), отразивший 33 броска в створ.
 
 
Детройт - Баффало - 1:2
1-й период
0:1 Баффало - Джек Айкел - 21 (Райан О'Райлли - 31, Расмус Ристолайнен - 39), 10:59, в большинстве 
2-й период
0:2 Баффало - Мэтт Моулсон - 14 (Тайлер Эннис - 6, Джейк МакКейб - 16), 08:59, в большинстве
1:2 Детройт - Томаш Татар - 21 (Майк Грин - 21, Хенрик Зеттерберг - 45), 12:53
 
Баффало в последний раз сыграл на «Джо Луис Арене» - со следующего сезона Детройт будет выступать на Caesars Arena. Центрфорвард гостей Джек Айкел стал первым с сезона-1987/88 игроком «Сэйбрз», кому удалось набрать 50 очков в регулярке.
 
 
Нэшвилл - Аризона - 3:1
2-й период
1:0 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 27, 05:00
2:0 Нэшвилл - Райан Эллис - 13 (Крэйг Смит - 10, Роман Йоси - 33), 16:44
3-й период
3:0 Нэшвилл - Райан Эллис - 14 (Крэйг Смит - 11, Майк Фишер - 24), 06:35
3:1 Аризона - Оливер Экман-Ларссон - 11 (Кристиан Дворак - 16, Энтони Дуклэйр - 8), 16:05, в большинстве
 
Дубль защитника Райана Эллиса, Первой звезды поединка, принесли Нэшвиллу четвертую победу в пяти матчах. Аризона стала второй командой Лиги, потерявшей математические шансы на попадание в плей-офф. 
 
 
Даллас - Сан-Хосе - 1:0
2-й период
1:0 Даллас - Кёртис МакКензи - 5 (Адам Крэкнелл - 5, Иржи Гудлер - 8), 14:54 
 
Вторую победу в шести матчах Далласу принесли 30 сэйвов Кари Лехтонена, Первой звезды встречи, а «Звезды» всего во второй раз в сезоне отыграли на ноль. Сан-Хосе во второй раз в чемпионате потерпел три поражения подряд.
 
 
Эдмонтон - Лос-Анджелес - 2:0
1-й период
1:0 Эдмонтон - Патрик Марун - 25 (Коннор Макдэвид - 56, Леон Драйзайтль - 40), 01:04 
2:0 Эдмонтон - Милан Лючич - 17 (Коннор Макдэвид - 57, Леон Драйзайтль - 41), 12:47, в большинстве 
 
Эдмонтон выиграл четвертый раз кряду и сравнялся с Анахаймом на втором месте Тихоокеанского дивизиона. Вратарь «Нефтяников» Кэм Тэлбо, Первая звезда матча, во второй раз подряд сыграл на ноль, сделав 35 сэйвов. Лос-Анджелес потерпел четвертое поражение в пяти матчах и на шесть очков отстает от Сент-Луис в борьбе за вторую «уайлд-кард».





Источник — Sport.ua

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