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НХЛ. Коламбус и Чикаго выходят в плей-офф. Матчи воскресенья

Статистика и видеообзоры поединков

  • 20.03.2017 08:41
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НХЛ. Чикаго - Колорадо
© НХЛ. Чикаго - Колорадо
В воскресенье в Лиге были сыграны семь встреч. 
 
Нью-Джерси - Коламбус - 1:4 
1-й период
0:1 Коламбус - Лукаш Седлак - 7 , 06:32, в меньшинстве, буллит 
0:2 Коламбус - Бун Дженнер - 15 (Джек Джонсон - 17, Дэвид Савар - 16) , 10:23, в меньшинстве 
1:2 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 19 (Павел Заха - 12), 10:30, в большинстве 
2-й период
1:3 Коламбус - Брендон Дубински - 11, 06:28, буллит
3-й период
1:4 Коламбус - Бун Дженнер - 16, 18:03, в пустые ворота
 
Коламбус стал второй командой, пробившейся в плей-офф Кубка Стэнли. Для «Блю джекетс» это третье участие в розыгрыше трофея. Кроме того, команда впервые в истории набрала 100 очков в регулярном сезоне и стала третьей за всю историю НХЛ, кому удалось реализовать два буллита по ходу матча (в 1982-м это удалось Ванкуверу, а в 2009-м — Сан-Хосе). Наставник Коламбуса Джон Торторелла ранее дважды уже набирал 100 очков: с Тампой-Бэй в сезоне-2003/04 и с Рейнджерс — в сезоне-2011/12. «Калгари» стал второй командой в истории Лиги, в чьи ворота назначили три буллита за два матча: в 1934-м подобное случилось с «Нью-Йорк Американс», клубом, прекратившим существование в 1942-м.
 
 
Питтсбург - Флорида - 4:0 
1-й период
1:0 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 18 (Фил Кессел - 41, Мэтт Каллен - 15), 16:14 
2-й период
2:0 Питтсбург - Сидни Кросби - 38 (Джейк Гюнцель - 12, Конор Шири - 25), 14:15
3:0 Питтсбург - Сидни Кросби - 39 (Джейк Гюнцель - 13, Конор Шири - 26), 16:07
3-й период
4:0 Питтсбург - Сидни Кросби - 40 (Джейк Гюнцель - 14, Конор Шири - 27), 05:00
 
Центрфорвард хозяев Сидни Кросби, Первая звезда поединка, оформил свой 10-й хет-трик в карьере и первый с февраля прошлого года. В гонке голеадоров он уверенно лидирует, поскольку забил на 3 гола больше, чем Брэд Маршанд. Также впервые с февраля 2016-го на ноль отстоял вратарь «Пингвинов» Марк-Андре Флери, отразивший 21 бросок в створ и ставший Второй звездой. Правый крайний «Пантер» Яромир Ягр стал четвертым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1700 встреч (после Горди Хоу, Марка Мессье и Рона Фрэнсиса). Кстати, во время рекламной паузы «Пингвины» отдали дань уважения чеху, отыгравшему за клуб 11 сезонов, и показали на экранах видео, посвященное карьере игрока в Питтсбурге. 
 
 
Виннипег - Миннесота - 5:4 
1-й период
1:0 Виннипег - Эндрю Копп - 9 (Адам Лоури - 12, Джоэль Армиа - 8), 03:47 
2:0 Виннипег - Адам Лоури - 13 (Мэтью Перро - 22, Блэйк Уилер - 38), 05:36, в большинстве 
3:0 Виннипег - Бен Чиарот - 2 (Брайан Литтл - 19), 16:47 
2-й период
4:0 Виннипег - Дастин Бафлин - 12 (Блэйк Уилер - 39, Мэтью Перро - 23), 04:38
4:1 Миннесота - Чарли Койл - 16 (Зак Паризе - 17), 09:23
4:2 Миннесота - Микаель Гранлунд - 25 (Микко Койву - 35, Йонас Бродин - 17), 15:08, в большинстве
4:3 Миннесота - Крис Стюарт - 12 (Джаред Спёрджин - 23, Джейсон Зукер - 25), 15:47
4:4 Миннесота - Крис Стюарт - 13 (Эрик Хаула - 10, Тайлер Граовач - 2), 19:47
3-й период
5:4 Виннипег - Джошуа Морриссей - 5 (Брайан Страйт - 1, Марк Шайфли - 43), 12:43
 
Миннесота потерпела пятое поражение подряд. Правый крайний хозяев Блэйк Уилер набрал 500 очков в регулярных чемпионатах (194+306). Для этого уроженцу штата Миннесота понадобилось провести 687 игр. Центрфорвард «Диких» Эрик Стаал провел 1000-й матч в НХЛ.
 
 
Филадельфия - Каролина - 4:3 (ОТ)
1-й период
1:0 Филадельфия - Иван Проворов - 6 (Эндрю Макдональд - 14, Шон Кутюрье - 13), 19:02 
2-й период
2:0 Филадельфия - Дэйл Уис - 4 (Валтери Филппула - 29), 11:03
2:1 Каролина - Джефф Скиннер - 26 (Ноа Ханифин - 19, Теуво Теравяйнен - 22), 12:37
2:2 Каролина - Элиас Линдхольм - 9 (Фил Ди Джузеппе - 6, Виктор Раск - 26), 18:56
3-й период
2:3 Каролина - Джордан Стаал - 15 (Элиас Линдхольм - 30, Себастиан Ахо - 21), 11:49, в большинстве
3:3 Филадельфия - Трэвис Конекни - 11 (Иван Проворов - 21, Шон Кутюрье - 14), 19:17
Овертайм
4:3 Филадельфия - Брэйден Щенн - 22 (Шон Кутюрье - 15, Иван Проворов - 22), 00:38
 
Каролина набирает очки в 7-м поединке кряду, одержав при этом 5 побед. Последний раз такая серия (длившаяся 8 встреч) команде удалась в сезоне-2010/11. Российский защитник хозяев Иван Проворов, Вторая звезда матча, впервые в заокеанской карьере набрал более двух очков за игру (1+2).
 
 
Чикаго - Колорадо - 6:3 
1-й период
1:0 Чикаго - Патрик Кейн - 32 (Артемий Панарин - 42, Ник Шмалтц - 15), 04:33 
1:1 Колорадо - Михаил Григоренко - 8, 08:14 
1:2 Колорадо - Михаил Григоренко - 9 (Тайсон Бэрри - 27, Федор Тютин - 12), 15:36 
2-й период
1:3 Колорадо - Свен Андригетто - 4 (Марк Барберио - 9, Микко Рантанен - 17), 16:24
3-й период
2:3 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 19 (Джон Хейден - 1, Данкан Кит - 43), 10:17
3:3 Чикаго - Рихард Паник - 19 (Джон Хейден - 2, Брент Сибрук - 32), 10:34
4:3 Чикаго - Артемий Панарин - 24 (Ник Шмалтц - 16, Патрик Кейн - 47), 10:51
5:3 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 20 (Никлас Хьялмарссон - 12, Тревор ван Римсдик - 8), 13:19
6:3 Чикаго - Маркус Крюгер - 3 (Таннер Керо - 7), 19:58, в пустые ворота
 
Чикаго стал первым участником плей-офф Кубка Стэнли от Западной конференции. В третьем периоде команда забросила три шайбы за 34 секунды — это третий результат в истории домашних поединков «Блэкхокс» (рекорд — 21 секунда — был установлен в марте 1952-го во встрече против Рейнджерс).
 
 
Монреаль - Оттава - 4:1 
1-й период
1:0 Монреаль - Томаш Плеканец - 8 (Андрей Марков - 28, Пол Байрон - 17), 00:28 
1:1 Оттава - Том Пайатт - 7 (Майк Хоффман - 30, Жан-Габриэль Пажо - 19), 04:36 
2:1 Монреаль - Джорди Бенн - 4 (Натан Болью - 22, Александр Радулов - 33), 17:45 
3-й период
3:1 Монреаль - Пол Байрон - 20 (Брендан Галлахер - 15, Ши Вебер - 25), 03:30
4:1 Монреаль - Натан Болью - 3 (Эндрю Шо - 16, Филлип Дано - 24), 15:08, в большинстве
 
Монреаль одержал 9 побед в последних 11-ти играх, Оттава проиграла четвертый раз подряд. Центрфорвард Томаш Плеканец, Вторая звезда матча, забросил 224 шайбы за «Канадиенс» и вышел на 18-е место в истории клуба.
 
 
Калгари - Лос-Анджелес - 5:2 
1-й период
1:0 Калгари - Шон Монахан - 23 (Джонни Гудро - 35, Алекс Чэйссон - 10), 08:15 
2:0 Калгари - Майкл Стоун - 3 (Джонни Гудро - 36, Шон Монахан - 25), 11:36 
2:1 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 10 (Дастин Браун - 21, Джером Игинла - 11), 18:40 
2-й период
3:1 Калгари - Марк Джордано - 12 (Даги Хэмилтон - 36, Микаэль Бэклунд - 29), 00:47
4:1 Калгари - Джонни Гудро - 16 (Шон Монахан - 26, Ти Джей Броди - 24), 01:37
4:2 Лос-Анджелес - Ник Дауд - 5 (Пол Ладю - 5, Джэйк Маззин - 16), 05:31
3-й период
5:2 Калгари - Крис Верстиг - 13 (Кёртис Лазар - 2), 19:35, в пустые ворота
 
Калагри выиграл 12 из последних 13-ти поединков. Вратарь хозяев Брайан Эллиотт одержал 11 побед кряду и повторил клубный рекорд, установленный зимой 1989-го Майком Верноном. «Флэймз» в этой регулярке 31 раз вели в счете после второго периода и в 30-ти случаях довели дело до победы.





Источник — Sport.ua

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