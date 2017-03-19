Донбасс стал вторым финалистом плей-офф УХЛ

Практически весь первый период подопечные Сергея Витера провели возле чужих ворот, однако криворожане вполне успешно оборонялись вплоть до 17 минуты, когда Сергей Бабинец здорово нашел на пятаке Буценко. Никита не сплоховал, и переиграл Андрея Бесхлебного, заработав первое очко в текущем розыгрыше плей-офф.

Вторую двадцатиминутку подопечные Александра Куликова начали более активно, и тут же поплатились за это: на 4 минуте периода Роман Благой возле синей линии перехватил шайбу, выкатился на ворота Бесхлебного, и точно пробил между щитков вратаря «Кривбасса».

На третий период хоккеисты «Кривбасса» вышли куда более нацеленными на ворота Богдана Дьяченко, что и привело к двум забитым голам: Евгений Секирко и Сергей Афанасьев отличились точными ударами. Однако дончане ответили не менее результативно: дубль Виктора Захарова и гол Евгения Никифорова установили окончательный счет в матче – 5:2.

Благодаря этой победе, хоккеисты «Донбасса» доводят счет в серии до 4:1 и проходят в финал плей-офф УХЛ, где им будет противостоять «Кременчук».

В дебютном для себя сезоне «Кривбасс» становится обладателем бронзового комплекта наград.

Украинская хоккейная лига. Плей-офф. 1/2 финала. «Донбасс» - «Кривбасс» - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Шайбы: 1:0 Буценко (Лялька, Бабинец), 16:47, 2:0 Благой (Никифоров, Сырей), 23:27, 2:1 Михеенок (Секирко), 42:52, 3:1 Захаров (Победоносцев, Егоров), 46:44, 4:1 Никифоров (Владимир Алексюк, Благой), 51:03, 4:2 Афанасьев (Секирко, Рябенко - больш.), 53:49, 5:2 Захаров (Кочетков, Егоров), 56:27

«Донбасс»: Дьяченко (Люльчук); Егоров - Захаров - Кочетков, Сырей - Кугут (А); Никифоров – Шафаренко – Р. Благой, Яковлевс – Вл. Алексюк; Бабинец – Буценко – Лялька (А), Победоносцев – Петрухно; Нименко – Бондарев (К) – Рамазанов, Каменьков – Григорьев.

«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Савченко – Секирко – Попов, Рябенко – Афанасьев; Куцевич – Вал. Алексюк – Слюсарь, Белоусов – Декало; Ворона – Максименко – Михеенок, Катрич – Александров; Пидгурский – А. Люльчук – Коваленко, Горлушко – Рубан.