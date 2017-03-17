Ключевые цифры противостояния Донбасс – Кривбасс

19 марта Ледовая арена «Альтаир» примет пятый матч полуфинальной серии УХЛ.

После осечки в третьем матче (4:3 в пользу криворожан), 16 марта подопечные Сергея Витера вышли на «Ледовую арену» и уверенно довели матч до победы, а счет в серии стал 3:1.

Ключевые цифры и люди противостояния

Лучшим снайпером противостояния, благодаря дублю во втором матче, является Виталий Лялька, на счету которого 3 шайбы.

На звание лучшего ассистента в серии после четырех встреч претендует сразу два игрока «Донбасса»: у Дениса Кочеткова и Дениса Петрухно по четыре голевых передачи. К слову, Петрухно также является и лучшим ассистентом среди защитников в плей-офф этого сезона.

Денис Кочетков, помимо четырех результативных передач, записал на свой счет еще один гол, что делает его лучшим бомбардиром донецкой команды в четырех матчах.

Вратарь дончан Богдан Дьяченко в четырех полуфинальных матчах оформил два шатаута и с показателем отраженных бросков в 93% занимает второе место в плей-офф.

Всего в форме «Донбасса» в матчах полуфинальной серии сыграло 24 игрока, которые забили 13 голов.

Шесть шайб «Кривбасса» в плей-офф были заброшены шестью разными игроками. Лучшими ассистентами команды с двумя голевыми передачами стали Валентин Алексюк, Никита Попов и Игорь Слюсарь.

Коэффициент полезности («плюс-минус») после четырех матчей плей-офф

«Донбасс» Донецк

«+3» – Сергей Бабинец, Игорь Кугут, Виталий Лялька, Олег Шафаренко

«+2» – Дмитрий Голденков, Александр Сырей

«+1» – Владимир Алексюк, Артем Бондарев, Никита Буценко, Денис Кочетков, Денис Петрухно, Мартиньш Яковлевс

«0» – Алексей Автаев, Роман Благой, Андрей Григорьев, Егор Егоров, Максим Каменьков, Евгений Никифоров, Дмитрий Нименко, Александр Победоносцев, Шамиль Рамазанов, Владимир Чердак

«Кривбасс» Кривой Рог

«+2» – Кирилл Белоусов

«0» – Сергей Афанасьев, Алексей Ворона, Александр Горлушко, Никита Коваленко, Алексей Коржиков, Владислав Куцевич, Александр Михеенок, Иван Пидгурский, Игорь Слюсарь

Протоколы матчей плей-офф.

1/2 финала. Дружковка. Ледовая арена «Альтаир», 9 марта 2017



«Донбасс» – «Кривбасс» – 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

Шайбы: 1:0 Благой (Никифоров, Яковлевс), 20:55, 2:0 Шафаренко (Петрухно, Благой), 23:01, 3:0 Никифоров (Шафаренко), 37:03, 4:0 Победоносцев (Бондарев), 38:07

1/2 финала. Дружковка. Ледовая арена «Альтаир», 11 марта 2017

«Донбасс» - «Кривбасс» - 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).

Шайбы: 0:1 Свищев (Максименко, Ворона), 24:28, 0:2 Михеенок (Афанасьев, В. Алексюк), 48:49, 1:2 Голденков (Шафаренко, Кочетков), 56:23, 2:2 Лялька (Кочетков, Яковлевс) 59:54, 3:2 Лялька (Бабинец, Петрухно), 62:01

1/2 финала. Кривой Рог. «Ледовая арена», 14 марта 2017

«Кривбасс» – «Донбасс» - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 Секирко (Попов), 02:53, 1:1 Захаров (Петрухно, Кочетков), 03:28, 2:1 Афанасьев (Попов), 06:31, 3:1 Белоусов (Вал. Алексюк, Слюсарь - больш.), 23:06, 3:2 Лялька (Бабинец), 24:59, 4:2 Декало (Михеенок, Слюсарь - больш.), 49:45, 4:3 Никифоров (Захаров, Кочетков - больш.), 57:00.

1/2 финала. Кривой Рог. «Ледовая арена», 16 марта 2017

«Кривбасс» – «Донбасс» - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 Бабинец (Яковлевс, Лялька - больш.), 22:59, 0:2 Кочетков (Захаров, Сырей - больш.), 36:59, 0:3 Бабинец (Петрухно), 50:28.