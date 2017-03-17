Артем БОНДАРЕВ: «Главное, чтобы команда добивалась результата»

Нападающий ХК «Донбасс» Артем Бондарев прокомментировал результат четвертого матча полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги против «Кривбасса».

«По сравнению с прошлым матчем сделали меньше ошибок, отыграли более надежно, поэтому и победили. Тренировочный процесс мы не меняли, все было в штатном режиме, так сказать.

Я не стал бы выделять кого-то одного – у нас отличный коллектив и будет здорово, если в каждой игре у нас будут новые лидеры в плане голов и защитных действий.

Неважно, кто отдаст передачу или забьет гол – главное, чтобы команда добивалась результата», - подвел итог матча форвард дончан.