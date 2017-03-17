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НХЛ. Рекорд Коламбуса, 1400-я игра Хоссы. Матчи четверга

Статистика и видеообзоры поединков

  • 17.03.2017 15:26
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НХЛ. Коламбус - Флорида
© НХЛ. Коламбус - Флорида
В четверг в Лиге были сыграны двенадцать встреч.
 
Нью-Джерси - Филадельфия - 6:2
1-й период
0:1 Филадельфия - Майкл Дель Зотто - 5 (Якуб Ворачек - 38, Клод Жиру - 37), 17:00 
1:1 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 23 (Трэвис Зэйджак - 27), 18:11 
2-й период
2:1 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 17 (Бю Беннетт - 10, Дэлтон Праут - 4), 05:50
3:1 Нью-Джерси - Джозеф Бландиси - 2 (Дэймон Северсон - 27, Павел Заха - 10), 09:40, в большинстве
3:2 Филадельфия - Брэйден Щенн - 21 (Радко Гудас - 16, Майкл Дель Зотто - 9), 11:13
3-й период
4:2 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 16 (Трэвис Зэйджак - 28), 01:33
5:2 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 18 (Джон Мур - 9, Кайл Палмьери - 23), 04:08
6:2 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 17, 15:21, в пустые ворота
 
Филадельфия была вчистую обыграна Нью-Джерси, который прервал серию из 10 поражений. Первую победу с 18 февраля «Дьяволам» принесли дубли Тэйлора Холла и Адама Хенрика, Первой звезды матча.
 
 
Айлендерс - Виннипег - 2:4
1-й период
1:0 Айлендерс - Адам Пилич - 2 (Джон Таварес - 34, Ник Ледди - 28), 00:38 
1:1 Виннипег - Брайан Литтл - 19 (Николай Элерс - 35, Бен Чиарот - 10), 09:22 
1:2 Виннипег - Брайан Литтл - 20 (Ник Петан - 12, Николай Элерс - 36), 18:35, в большинстве 
2-й период
1:3 Виннипег - Мэтью Перро - 8 (Блэйк Уилер - 37, Марк Шайфли - 42), 03:24
1:4 Виннипег - Адам Лоури - 12 (Джоэль Армиа - 7, Марк Стюарт - 1), 11:31
3-й период
2:4 Айлендерс - Андерс Ли - 26, 01:02
 
«Островитяне» пропустили вперед Торонто в борьбе за вторую «уайлд-кард» в плей-офф, проиграв в третий раз за четыре матча. Решающий вклад в победу гостей внес центрфорвард Брайан Литтл (Первая звезда встречи), сравнявший счет и забивший победный гол.
 
 
Вашингтон - Нэшвилл - 1:2 (ОТ)
1-й период
1:0 Вашингтон - Бретт Коннолли - 15 (Якуб Врана - 3) , 11:41 
2-й период
1:1 Нэшвилл - Джеймс Нил - 21 (Кевин Фиала - 4), 18:56
Овертайм
1:2 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 25 (Райан Джохансен - 43, Роман Йоси - 32), 01:05
 
Проводивший 500-й матч в карьере вратарь гостей Пекка Ринне в напряженной и тягучей встрече переиграл своего визави Брэйдена Холтби и стал Второй звездой поединка. Вашингтон потерпел пятое поражение в шести матчах и на расстояние двух очков подпустил к себе Коламбус, который имеет одну игру в запасе.
 
 
Каролина - Миннесота - 3:1
1-й период
1:0 Каролина - Дерек Райан - 11 (Ноа Ханифин - 18, Ли Стемпняк - 20), 04:37, в большинстве 
1:1 Миннесота - Микаель Гранлунд - 24 (Микко Койву - 34), 12:35, в меньшинстве 
3-й период
2:1 Каролина - Виктор Раск - 16 (Элиас Линдхольм - 29, Себастиан Ахо - 19), 16:36
3:1 Каролина - Теуво Теравяйнен - 14 (Джефф Скиннер - 23), 18:34, в пустые ворота
 
Миннесота пропустила два гола в концовке третьего периода и проиграла третий раз подряд, завершив пятиматчевое гостевое турне с одной победой. Каролина продлила результативную серию до пяти матчей (одержав при этом 3 победы) и на восемь очков отстает от зоны плей-офф.
 
 
Коламбус - Флорида - 2:1
1-й период
0:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 23 (Томаш Ванек - 28, Алекс Петровиц - 11), 18:15 
2-й период
1:1 Коламбус - Зак Веренски - 11 (Джош Андерсон - 11, Мэтт Калверт - 4), 15:51
2:1 Коламбус - Джош Андерсон - 15 (Джек Джонсон - 16, Вилльям Карлссон - 18), 19:21
 
Коламбус выиграл 26-й домашний матч в сезоне, установив клубный рекорд. «Пантеры» проиграли шестой раз за последние семь матчей и на семь очков отстают от зоны плей-офф.
 
 
Оттава - Чикаго - 1:2
3-й период
0:1 Чикаго - Данкан Кит - 6 (Артемий Панарин - 40), 08:04
1:1 Оттава - Кайл Тёррис - 23 (Эрик Карлссон - 50, Майк Хоффман - 28), 11:23, в большинстве
1:2 Чикаго - Рихард Паник - 18 (Патрик Кейн - 46, Джонатан Тэйвз - 32), 16:59, в большинстве 
 
Чикаго выиграл третий раз подряд и на три очка оторвался от Миннесоты в борьбе за лидерство на Западе. «Сенаторы» проиграли в основное время впервые за восемь матчей и остались в одном очке от Монреаля в борьбе за первое место Атлантического дивизиона. Нападающий гостей Мариан Хосса провел 1300-й матч в карьере.
 
 
Тампа-Бэй – Торонто – 0:5
1-й период
0:1 Торонто - Роман Полак - 4 (Тайлер Бозак - 31), 09:19 
2-й период
0:2 Торонто - Морган Райлли - 5 (Назем Кадри - 23, Алексей Марченко - 7), 02:24
0:3 Торонто - Мэттью Мартин - 5 (Мэтт Ханвик - 14, Никита Сошников - 4), 02:39
0:4 Торонто - Коннор Браун - 16 (Лео Комаров - 14, Вилльям Нюландер - 32), 06:14, в большинстве
0:5 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 22 (Морган Райлли - 21, Митчелл Мэрнер - 38), 15:41
 
Голкипер Торонто Фредерик Андерсен, Первая звезда матча, сделал 33 сэйва, в четвертый раз в сезоне отыграв на ноль. Форвард «Кленовых листьев» Вилльям Нюландер набрал 50-е очко в сезоне, став третьим новичком команды после Мэттьюза и Митчелла Марнера, преодолевшим этот рубеж. Это произошло впервые с сезона-1992/93, когда Теему Селянне (132), Алексей Жамнов (72) и Кейт Ткачак (51) сделали это в составе Виннипега.
 
 
Эдмонтон - Бостон - 7:4
1-й период
1:0 Эдмонтон - Патрик Марун - 23 (Джордан Эберле - 27, Андрей Секера - 22), 04:29, в большинстве 
2:0 Эдмонтон - Патрик Марун - 24 (Коннор Макдэвид - 53, Леон Драйзайтль - 36), 05:28 
3:0 Эдмонтон - Бенуа Пульо - 7 (Дэвид Деарнэ - 8, Дарнелл Нёрз - 3), 08:23 
3:1 Бостон - Дэвид Пастрняк - 31 (Брэд Маршанд - 41, Райан Спунер - 25), 12:29, в большинстве 
3:2 Бостон - Брэд Маршанд - 37 (Патрис Бержерон - 31, Здено Хара - 16), 17:44 
4:2 Эдмонтон - Антон Слепышев - 4 (Коннор Макдэвид - 54, Дарнелл Нёрз - 4), 19:09 
2-й период
5:2 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 15 (Дрэйк Каггула - 8, Джордан Эберле - 28), 02:06, в большинстве
5:3 Бостон - Доминик Мур - 10 (Адам МакКуэйд - 7), 04:17, в меньшинстве
6:3 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 24, 06:46
7:3 Эдмонтон - Милан Лючич - 16 (Леон Драйзайтль - 37, Коннор Макдэвид - 55), 14:49, в большинстве
7:4 Бостон - Давид Крейчи - 20 (Брэд Маршанд - 42, Тори Круг - 40), 19:28, в большинстве
 
Эдмонтон второй раз подряд забил семь голов и вернул себе третье место Тихоокеанского дивизиона, обойдя Калгари. Капитан «Нефтяников» Коннор Макдэвид (Вторая звезда встречи) сделал три передачи, а нападающий Брэд Маршанд (Третья звезда) набрал три очка. Оба игрока остались на первом месте в списке лучших бомбардиров, а Маршанд, забив 37-й гол в сезоне, укрепил лидерство в гонке снайперов.
 
 
Ванкувер – Даллас – 2:4
1-й период
0:1 Даллас - Алеш Хемски - 1 (Реми Эли - 2, Патрик Немет - 3), 08:41 
1:1 Ванкувер - Свен Бёртщи - 17 (Никита Трямкин - 7, Рид Буше - 3), 13:27 
1:2 Даллас - Эса Линделл - 6 (Джон Клингберг - 30, Джейсон Спецца - 29), 19:52 
2-й период
2:2 Ванкувер - Бен Хаттон - 5 (Маркус Гранлунд - 13, Бо Хорват - 27), 19:58, в большинстве
3-й период
2:3 Даллас - Тайлер Сегин - 24 (Джон Клингберг - 31, Джейсон Спецца - 30), 09:07, в большинстве
2:4 Даллас - Радек Факса - 11 (Девин Шор - 18), 15:31
 
Даллас прервал серию из трех поражений, Ванкувер проиграл пятый раз подряд. Первой звездой поединка стал центрфорвард гостей Тайлер Сегин, забивший победный гол.
 
 
Аризона - Детройт - 4:5 (Б)
1-й период
0:1 Детройт - Дилан Ларкин - 14 (Райли Шихан - 10, Андреас Атанасиу - 8), 08:11, в большинстве 
2-й период
1:1 Аризона - Радим Врбата - 17 (Кристиан Дворак - 15), 01:53
2:1 Аризона - Алекс Голигоски - 5 (Шейн Доун - 19, Джош Джурис - 6), 03:56
2:2 Детройт - Томаш Татар - 18 (Майк Грин - 19, Андреас Атанасиу - 9), 04:45, в большинстве
3-й период
2:3 Детройт - Майк Грин - 11 (Хенрик Зеттерберг - 42, Томаш Татар - 17), 03:52
3:3 Аризона - Лоусон Крауз - 5 (Алекс Голигоски - 24, Джош Джурис - 7), 07:36, в меньшинстве
3:4 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 15 (Дэнни Декайзер - 6), 13:55
4:4 Аризона - Джэйкоб Чичран - 7 (Тобиаш Ридер - 18), 17:30
Буллиты
4:5 Детройт, Густав Нюквист
 
Детройт выиграл восьмую подряд серию буллитов и является единственной командой в сезоне без поражений по штрафным броскам. Капитан «Красных крыльев» Хенрик Зеттерберг, Первая звезда встречи, забил 324-й гол в карьере (все за Детройт) и сравнялся на шестом месте в списке лучших бомбардиров команды с Нормом Ульманом.
 
 
Лос-Анджелес - Баффало - 2:0
3-й период
1:0 Лос-Анджелес - Джером Игинла - 11 (Анже Копитар - 34, Дастин Браун - 19), 00:36
2:0 Лос-Анджелес - Адриан Кемпе - 2 (Дрю Даути - 31, Дастин Браун - 20), 14:40 
 
Голкипер хозяев Джонатан Куик, Первая звезда матча, оформил первый шатаут после возвращения в строй, отразив 26 бросков. Успех Лос-Анджелесу принес отличившийся на первой минуте третьего периода Джером Игинла (Третья звезда). Это его 99-й победный гол в карьере, за счет чего канадец вышел на седьмое место в истории НХЛ, обогнав Бобби Халла, Ги Лефлера и Патрика Марло.
 
 
Сан-Хосе - Сент-Луис - 1:4
1-й период
0:1 Сент-Луис - Скотти Апшолл - 8, 16:40 
1:1 Сан-Хосе - Марк-Эдуард Власик - 5 (Дайлан ДеМело - 6, Логан Кутюр - 27), 17:45 
2-й период
1:2 Сент-Луис - Зак Сэнфорд - 3 (Джей Баумистер - 11, Иван Барбашев - 2), 05:49
3-й период
1:3 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 33 (Александр Стин - 31, Алекс Пьетранжело - 28), 08:34, в большинстве
1:4 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 34 (Джейден Шварц - 30, Кольтон Парайко - 27), 18:10, в пустые ворота
 
Правый крайний гостей Владимир Тарасенко, Вторая звезда матча, оформил дубль, забросив 33-ю и 34-ю шайбы в сезоне. В споре за звание лучшего снайпера НХЛ он уступает только Брэду Маршанду (37) и Сидни Кросби (35).





Источник — Sport.ua

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