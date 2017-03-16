Донбасс в шаге от финала

Хоккейный клуб «Донбасс» обыграл «Кривбасс» в четвертом матче полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги.

Стартовые двадцать минут команды пристреливались друг к другу. Поочередно дончане и криворожане атаковали ворота, но забросить не удавалось никому. Вратари демонстрировали надежную игру.

В конце первой двадцатиминутки шайба побывала в воротах «Кривбасса», но гол не был засчитан.

«Донбасс» сумел забить уже в самом старте второго отрезка игры. Шайба, заброшенная Сергеем Бабинцом, стала первой в этом матче и 50 в этом розыгрыше плей-офф УХЛ.

Удвоить преимущество дончане сумели под занавес второго периода. После отлично разыгранной комбинации, Денис Кочетков отправил шайбу в ворота.

В третьем периоде, не смотря на все попытки «Кривбасса» сократить преимущество, дубль оформил Сергей Бабинец и довел лидерство своей команды до трех шайб, установив окончательный счет матча 0:3.

Эта победа стала третьей для «Донбасса» в в полуфинале. Счет в серии стал 3-1. Следующий матч плей-офф УХЛ состоится в Дружковке на Ледовой арене «Альтаир» в воскресенье 19 марта, стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Украинская хоккейная лига. 1/2 финала.

«Кривбасс» - «Донбасс» 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 Бабинец (Яковлевс, Льялька - больш.), 0:2 Кочетков (Захаров, Сырей - больш.), 0:3 Бабинец (Петрухно)

«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Савченко - Секирко (А) - Попов, Рябенко (А) - Афанасьев; Слюсарь - Вал. Алексюк - Михеенок, Белоусов - Декало; Куцевич - Максименко - Ворона, Катрич (К) - Александров; Пидгурский - А. Люльчук - Коваленко, Горлушко - Рубан.

«Донбасс»: Дьяченко (С. Люльчук); Егоров - Захаров - Кочетков, Кугут (А) - Сырей; Никифоров - Шафаренко - Благой, Яковлевс - Вл. Алексюк; Бабинец - Буценко - Лялька (А), Победоносцев - Петрухно; Нименко - Бондарев (К) - Рамазанов, Каменьков - Григорьев.