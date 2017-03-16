В среду в Лиге были сыграны четыре встречи.
Филадельфия - Питтсбург - 4:0
2-й период
1:0 Филадельфия - Шон Кутюрье - 11 (Дэйл Уис - 4, Брэйден Щенн - 24), 01:00
2:0 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 29 (Шейн Гостисбир - 25, Иван Проворов - 20), 06:20, в большинстве
3-й период
3:0 Филадельфия - Клод Жиру - 14 (Пьер-Эдуард Беллемар - 4), 15:44
4:0 Филадельфия - Дэйл Уис - 3 (Брэйден Щенн - 25, Шон Кутюрье - 12), 19:12
Вратарь хозяев Стив Мэйсон, Вторая звезда матча, отразил 23 броска в створ и оформил третий шатаут в сезоне, а заодно помог команде прервать серию из трех поражений. Первой звездой стал правый крайний «Флайерз» Уэйн Симмондс, забивший 200-й гол в регулярных чемпионатах. У Питтсбурга прервалась серия из шести поединков с набранными очками. Следует отметить, что из-за шторма, бушующего на северо-востоке США, «Пингвины» прибыли в Филадельфию с заметным опозданием.
Калгари - Бостон - 2:5
1-й период
1:0 Калгари - Алекс Чэйссон - 10 (Лэнс Бума - 4, Мэттью Стэйджан - 17), 09:23
1:1 Бостон - Дэвид Пастрняк - 29 (Здено Хара - 15), 11:47
2-й период
1:2 Бостон - Брэд Маршанд - 36, 06:04
2:2 Калгари - Даги Хэмилтон - 11, 07:14
2:3 Бостон - Дэвид Бэкис - 15 (Давид Крейчи - 29), 11:03
3-й период
2:4 Бостон - Мэтт Белески - 3 (Райан Спунер - 24, Дрю Стаффорд - 12), 03:36
2:5 Бостон - Дэвид Пастрняк - 30 (Брэд Маршанд - 40, Патрис Бержерон - 30), 19:57, в пустые ворота
Калгари не удалось обновить клубный рекорд — победная серия команды прервалась на отметке в 10 игр. Зато уже 12 хоккеистов команды забросили минимум по 10 шайб — такого с «Флэймз» не случалось с сезона-1991/92. Центрфорвард хозяев Мэттью Стэйджан набрал 400-е очков в НХЛ (141+259) в своем 924-м поединке. Бостон выиграл четвертый матч подряд. Правый крайний гостей Дэвид Пастрняк, Третья игра встречи, набирает очки в 10-й игре кряду (5+9).
Колорадо - Детройт - 3:1
1-й период
0:1 Детройт - Андреас Атанасиу - 16 (Джастин Абделькадер - 14, Дилан Ларкин - 11), 05:09
2-й период
1:1 Колорадо - Мэтт Дюшен - 17 (Гэбриэл Ландеског - 14, Федор Тютин - 11), 12:08
3-й период
2:1 Колорадо - ДжейТи Комфер - 1 (Франсуа Бошемен - 12), 03:49
3:1 Колорадо - Карл Содерберг - 6 (Блэйк Комо - 10, Джон Митчелл - 3), 05:44
3:1 Колорадо - Гэбриэл Ландеског не реализовал буллит
Первой звездой матча стал левый крайний хозяев ДжейТи Комфер, чей первый гол в Лиге стал победным. Детройт проиграл второй раз подряд, а в последних семи встречах у команды лишь одна победа.
Анахайм - Сент-Луис - 2:1
1-й период
1:0 Анахайм - Рикард Ракелл - 30 (Райан Гецлаф - 44), 05:42
2-й период
2:0 Анахайм - Райан Гецлаф - 14 (Эндрю Кольяно - 17), 06:37, в меньшинстве
3-й период
2:1 Сент-Луис - Иван Барбашев - 3 (Магнус Пааярви - 3), 10:08
Центрфорвард хозяев Райан Гецлаф, Первая звезда поединка, в последних семи играх набрал 12 очков (3+9). Прервалась победная серия Сент-Луиса, насчитывавшая 5 матчей.
Источник — Sport.ua
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