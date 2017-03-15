Кременчук стал первым финалистом плей-офф УХЛ

Определилась судьба первого финалиста плей-офф в истории УХЛ. Им стал триумфатор регулярного чемпионата – «Кременчук», добывший четыре подряд победы над «Дженералз» в плей-офф.

Четвертый матч серии проходил на арене «Терминал» в Броварах, и кременчужане с первых минут ринулись вперед. В стартовом периоде подопечные Дмитрия Пидгурского оформили прекрасный базовый задел, который позволял им комфортно себя чувствовать по ходу игры благодаря дублю Максима Слыша и голу Виталия Кирющенкова.

Второй период оказался «сухим», время шло, а в эпический камбэк «Дженералз» верилось все меньше. Заключительные 20 минут стартовали с очередного гола в большинстве от Ильи Коренчука (всего за матч «Кременчук» реализовал четыре численных преимущества), а затем еще по разу отличились Кирющенков, Антон Бойков, Севастьян Карпенко и Алексей Мельников. Киевляне же ответили одним-единственным голом Андрея Дворника.

8:1 – уверенная, разгромная победа «Кременчука», которая дает команде путевку в финал плей-офф. Для «Дженералз» же сезон окончен, а это значит, что впервые в истории украинского хоккея финал пройдет без столичной команды. Кроме того, из-за четвертой позиции в регулярном первенстве киевляне остались и вне призовой тройки вне зависимости от исхода второй полуфинальной пары.

В ключевом противостоянии сезона «Кременчук» сыграет с победителем дуэта «Донбасс» - «Кривбасс», которым еще предстоит минимум дважды сыграть между собой. Пока же счет во второй в пользу дончан – 2:1.

Дженералз - Кременчук - 1:8 (0:3, 0:0, 1:5)



Шайбы: 0:1 - Слыш (Коренчук, Андрейкив-больш), 02:31, 0:2 - Кирющенков (Мельников, Гниденко-больш), 11:51, 0:3 - Слыш (Коренчук, Чернышенко), 14:34, 0:4 - Коренчук (Слыш, Гниденко-больш), 41:15, 0:5 - Кирющенков (Гриценко, Мельников), 49:22, 1:5 - А.Дворник (Боевых, Шапиро), 51:03, 1:6 - Бойков (Гниденко, Луговой), 53:23, 1:7 - Карпенко (Башко, Луговой), 57:50, 1:8 - Мельников (Карпенко, Коренчук), 58:50.



Дженералз: Напненко (Дорош); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Порупа, Привалихин, Сирченко; Полищук, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Черненко, Шиманский, Костюк, Генералов, Н. Дворник, А. Дворник.



Кременчук: Захарченко (Петленко); Савицкий, Варивода, Романенко, Дегтярев, Башко, Исаенко, Андрейкив; Бойков, Коренчук (А), Гаврик, Гриценко, Чернышенко, Гниденко (А), Слыш (К), Коваленя, Луговой, Кича, Мельников, Кирющенков, Карпенко.