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НХЛ. Вашингтон обыграл Миннесоту, Монреаль уступил Чикаго

Статистика и видеообзоры поединков вторника

  • 15.03.2017 14:32
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НХЛ. Вашингтон - Миннесота
© НХЛ. Вашингтон - Миннесота
Во вторник в Лиге были сыграны восемь встреч. 
 
Вашингтон - Миннесота - 4:2 
1-й период
1:0 Вашингтон - Нэйт Шмидт - 2 (Александр Овечкин - 30, Никлас Бэкстрем - 48), 19:48 
2-й период
2:0 Вашингтон - Александр Овечкин - 28 (Джон Карлсон - 27, Никлас Бэкстрем - 49), 14:52
3:0 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 16 (Никлас Бэкстрем - 50, Джон Карлсон - 28), 17:08, в большинстве
3-й период
3:1 Миннесота - Мэтью Думба - 8 (Микаель Гранлунд - 41), 00:37
3:2 Миннесота - Эрик Стаал - 23 (Микко Койву - 33, Райан Сутер - 28), 04:37, в большинстве
4:2 Вашингтон - Джэй Бигл - 12 (Дмитрий Орлов - 25), 14:19
 
Вашингтон прервал серию из четырех поражений, а капитан команды Александр Овечкин прервал самую длительную голевую засуху в карьере из 10 матчей. Также Овечкин прервал засуху из 18 матчей без голов в равных составах, хотя по сути отличился в большинстве. Но в тот момент, когда форвард наносил бросок, Микаэль Гранлунд как раз выскакивал со скамейки штрафников. Первой звездой встречи стал центрфорвард хозяев Никлас Бэкстрем, сделавший три передачи. Швед стал 35-м игроком в истории НХЛ, в седьмой раз достигшим отметки в 50 передач за сезон. Миннесота проиграла пятый раз в последних семи поединках. 
 
 
Каролина - Айлендерс - 2:3 (ОТ)
1-й период
1:0 Каролина - Хоаким Нордстром - 5 (Ли Стемпняк - 19, Лукас Валлмарк - 1), 12:30 
2-й период
2:0 Каролина - Элиас Линдхольм - 7, 00:40
2:1 Айлендерс - Джошуа Хо-Санг - 3 (Николай Кулемин - 10), 18:55
2:2 Айлендерс - Джейсон Чимера - 17 (Кэл Клаттербак - 15, Кэлвин де Хаан - 16), 19:20
Овертайм
2:3 Айлендерс - Джон Таварес - 26 (Джошуа Хо-Санг - 3, Ник Ледди - 27), 00:34
 
Первой звездой матча стал центрфорвард гостей Джон Таварес, забивший победный гол. «Островитяне» вернули себе место в плей-офф. 
 
 
Монреаль - Чикаго - 2:4 
1-й период
0:1 Чикаго - Патрик Кейн - 31 (Артём Анисимов - 23, Никлас Хьялмарссон - 11), 12:23 
2-й период
0:2 Чикаго - Джон Одуйя - 2, 10:49
3-й период
0:3 Чикаго - Артемий Панарин - 23 (Ник Шмалтц - 14, Патрик Кейн - 44), 00:47
1:3 Монреаль - Пол Байрон - 19 (Брендан Галлахер - 14, Брэндон Дэвидсон - 2), 12:42
2:3 Монреаль - Ши Вебер - 16 (Алекс Гальченюк - 25, Александр Радулов - 32), 16:32
2:4 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 18 (Патрик Кейн - 45, Данкан Кит - 42), 18:38, в пустые ворота
 
Правый крайний гостей Патрик Кейн, Первая звезда матча, отдал две передачи и впервые в сезоне вышел в лидеры гонки бомбардиров, сравнявшись по очкам с Коннором Макдэвидом (76). Вратарь Кэри Прайс сделал 20 сэйвов в своем 500-м поединке за Монреаль. «Канадиенс» седьмой раз подряд проиграли в очной встрече с «Блэкхокс». 
 
 
Оттава - Тампа-Бэй - 1:2 (ОТ)
1-й период
0:1 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 12 (Джейк Дотчин - 6, Брэйдон Коберн - 6), 03:05 
2-й период
1:1 Оттава - Томми Уингелс - 7, 02:35
Овертайм
1:2 Тампа-Бэй - Виктор Хедман - 14 (Ондржей Палат - 22), 04:06
 
Тампа-Бэй выиграла четвертый раз подряд и обогнала Торонто. А шесть недель назад команда находилась на последнем месте Восточной конференции! «Сенаторы» проиграли впервые за семь матчей, а первой звездой поединка стал голкипер хозяев Майк Кондон, отразивший 35 бросков. 
 
 
Флорида - Торонто - 7:2 
1-й период
1:0 Флорида - Александр Барков - 18 (Джонатан Юбердо - 9), 00:18 
2:0 Флорида - Кольтон Скевьёр - 9 (Дерек Маккензи - 10, Майкл Мэтесон - 10), 10:33, в меньшинстве 
2:1 Торонто - Лео Комаров - 11 (Вилльям Нюландер - 31), 13:36, в большинстве 
3:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 21 (Томаш Ванек - 24), 14:21 
2-й период
4:1 Флорида - Джонатан Марчиссо - 22 (Александр Барков - 27, Томаш Ванек - 25), 04:38
5:1 Флорида - Райлли Смит - 11 (Кит Яндл - 31, Юсси Йокинен - 15), 16:22
5:2 Торонто - Никита Сошников - 5 (Мэттью Мартин - 4, Брайан Бойл - 11), 18:19
6:2 Флорида - Юсси Йокинен - 10 (Томаш Ванек - 26, Винсент Трочек - 26), 19:33, в большинстве
3-й период
7:2 Флорида - Кит Яндл - 4 (Томаш Ванек - 27, Винсент Трочек - 27), 02:17
 
Торонто получил сокрушительный удар, не только проиграв с разгромным счетом, но и пропустив вперед Тампу-Бэй и Айлендерс и вылетев из зоны плей-офф. Флорида победила во второй раз за 10 матчей.
 
 
Эдмонтон - Даллас - 7:1 
1-й период
1:0 Эдмонтон - Бенуа Пульо - 6 (Зак Кэссиан - 14), 12:12 
2:0 Эдмонтон - Оскар Клефбом - 12 (Милан Лючич - 24, Леон Драйзайтль - 34), 18:01, в большинстве 
2-й период
3:0 Эдмонтон - Дарнелл Нёрз - 4, 02:06
3:1 Даллас - Бретт Ричи - 12 (Кёртис МакКензи - 8, Адам Крэкнелл - 4), 05:42
4:1 Эдмонтон - Дэвид Деарнэ - 6 (Антон Слепышев - 6, Андрей Секера - 21), 09:30
5:1 Эдмонтон - Патрик Марун - 22 (Леон Драйзайтль - 35), 11:29
3-й период
6:1 Эдмонтон - Райан Нюджент-Хопкинс - 14 (Милан Лючич - 25, Джордан Эберле - 26), 12:17
7:1 Эдмонтон - Коннор Макдэвид - 24 (Патрик Марун - 12, Зак Кэссиан - 15), 14:00
 
Эдмонтон прервал серию из трех поражений. Капитан «Нефтяников» Коннор Макдэвид забил гол, набрав одно очко, и позволил Патрику Кейну догнать себя в споре бомбардиров. Даллас потерпел третье поражение кряду. В этих встречах «Звезды» уступили с общим счетом 4:17. 
 
 
Лос-Анджелес - Аризона - 2:3 (Б)
2-й период
1:0 Лос-Анджелес - Тайлер Тоффоли - 13 (Джэйк Маззин - 15, Анже Копитар - 32), 05:03
3-й период
1:1 Аризона - Макс Доми - 8 (Кристиан Дворак - 14, Джэйкоб Чичран - 12), 05:49
2:1 Лос-Анджелес - Тайлер Тоффоли - 14 (Джефф Картер - 29, Анже Копитар - 33), 18:24, в большинстве
2:2 Аризона - Макс Доми - 9 (Шейн Доун - 18, Радим Врбата - 34), 19:15
Буллиты
2:3 Аризона, Энтони ДеЭнджело
 
После того, как Джефф Картер и Брендан Перлини реализовали первые попытки в серии буллитов, игроки не смогли переиграть вратарей 19 раз подряд. В 11-м раунде марафон прервал защитник Аризоны Энтони ДеЭнджело, Третья звезда матча. В воротах «Королей» играл Бен Бишоп, потерпевший третье поражение подряд после обмена из Тампы-Бэй. 
 
 
Сан-Хосе - Баффало - 4:1 
1-й период
0:1 Баффало - Джек Айкел - 20 (Мэтт Моулсон - 15, Джош Горджес - 4), 01:10 
2-й период
1:1 Сан-Хосе - Джо Павелски - 27 (Логан Кутюр - 26, Джо Торнтон - 40), 11:47, в большинстве
2:1 Сан-Хосе - Майкл Хэйли - 2, 19:10
3-й период
3:1 Сан-Хосе - Джо Павелски - 28 (Дайлан ДеМело - 5, Джо Торнтон - 41), 05:28
4:1 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 24 (Джоэл Уорд - 19, Патрик Марло - 17), 14:57
 
Сан-Хосе проиграл первый период, хотя нанес 20 бросков по воротам. Первой звездой поединка был признан центрфорвард хозяев Джо Павелски, отметившийся дублем. 





Источник — Sport.ua

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