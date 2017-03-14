Кривбасс переиграл Донбасс

Кривой Рог принял свой первый матч серии плей-офф Украинской хоккейной лиги.

Игра началась с места в карьер: уже к четвертой минуте матча команды обменялись голами Евгения Секирко и Виктора Захарова. Однако равным счет оставался недолго – уже спустя три минуты Сергей Афанасьев продавил оборону «Донбасса» и со второй попытки переиграл Богдана Дьяченко.

Во втором периоде обе команды демонстрировали яркую и скоростную игру, забивая исключительно красивые голы: Кирилл Белоусов забросил шайбу в «девятку» ворот Дьяченко, а спустя пару минут Виталий Лялька сумел с нерабочей руки сократить разницу в счете.

В заключительном отрезке встречи команды вновь обменялись голами, установив таким образом итоговый счет встречи – 4:3.

Итоговая победа «Кривбасса» позволила криворожанам вернуться в борьбу за выход в финал. Следующая встреча между командами состоится 16 марта, игра начнется в 18:45, прямую трансляцию смотрите на телеканале XSPORT.

«Кривбасс» - «Донбасс» - 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Секирко, 02:54, 1:1 - Захаров, 03:28, 2:1 - Афанасьев (Попов), 06:34, 3:1 - Белоусов, 23:07, 3:2 - Лялька, 25:01,

«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Попов - Секирко - Савченко, Рябенко - Афанасьев; Слюсарь - Вал. Алексюк - Михеенок, Белоусов - Декало; А. Ворона - Максименко - Свищев, Александров - Катрич; Подгурский - А. Люльчук - Куцевич, Коваленко - Рубан.

«Донбасс»: Дьяченко (С. Люльчук); Кочетков - Захаров - Голденков, Сырей - Кугут; Благой - Шафаренко - Никифоров, Вл. Алексюк - Яковлевс; Лялька - Буценко - Бабинец, Петрухно - Победоносцев; Рамазанов - Бондарев - Нименко, Григорьев - Автаев.