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НХЛ. Майк Смит и Коламбус обновляют рекорды. Матчи понедельника

Статистика и видеообзоры поединков

  • 14.03.2017 12:17
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НХЛ. Филадельфия - Коламбус
© НХЛ. Филадельфия - Коламбус
В понедельник в Лиге были сыграны восемь встреч.
 
Айлендерс - Каролина - 4:8
1-й период
1:0 Айлендерс - Райан Стром - 13 (Эндрю Лэдд - 8, Томас Хики - 15), 09:11 
1:1 Каролина - Джейкоб Слэвин - 3 (Элиас Линдхольм - 28, Виктор Раск - 25), 14:14 
1:2 Каролина - Хоаким Нордстром - 4 (Ли Стемпняк - 18, Джейкоб Слэвин - 23), 14:40 
2:2 Айлендерс - Стивен Джионта - 1 (Кэл Клаттербак - 14, Николай Кулемин - 9), 17:32 
2-й период
3:2 Айлендерс - Кэлвин де Хаан - 5 (Джошуа Хо-Санг - 2, Томас Хики - 16), 02:43
3:3 Каролина - Джастин Фолк - 13 (Джордан Стаал - 24, Ноа Ханифин - 16), 06:51
3:4 Каролина - Джефф Скиннер - 22 (Элиас Линдхольм - 29, Мэтт Теннисон - 5), 08:02
3:5 Каролина - Джастин Фолк - 14 (Ноа Ханифин - 17, Дерек Райан - 11), 08:58
3:6 Каролина - Джейкоб Слэвин - 4, 11:45, в меньшинстве
4:6 Айлендерс - Джошуа Хо-Санг - 2 (Энтони Бювиллье - 10), 13:50
3-й период
4:7 Каролина - Джефф Скиннер - 23, 03:43, буллит
4:8 Каролина - Джейкоб Слэвин - 5 (Теуво Теравяйнен - 21, Джордан Стаал - 25), 10:57
 
Возвращение домой после девятиматчевой гостевой серии не принесло радости «Островитянам», которые не воспользовались шансом обойти Торонто и вернуться в зону плей-офф. Успех Каролине принес первый в карьере хет-трик защитника Джейккоба Слэвина (Первой звезды поединка), который в предыдущих 65 встречах забросил только две шайбы.
 
 
Рейнджерс - Тампа-Бэй - 2:3
1-й период
1:0 Рейнджерс - Стивен Кэмпфер - 1 (Матс Зуккарелло Аасен - 36, Крис Крайдер - 22), 05:53 
1:1 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 10 (Никита Кучеров - 37, Джонатан Друин - 26), 07:43, в большинстве 
2-й период
1:2 Тампа-Бэй - Гэбриэль Дюмонт - 2 (Джейсон Гаррисон - 8), 05:04
2:2 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 27, 10:22
3-й период
2:3 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 11 (Ондржей Палат - 21, Никита Кучеров - 38), 13:21
 
Тампа-Бэй одержала третью победу подряд и на расстояние одного очка приблизилась к зоне плей-офф. Первой звездой встречи стал нападающий гостей Брэйден Пойнт, оформивший дубль. «Рейнджеры» уступили в пятом домашнем матче подряд.
 
 
Филадельфия - Коламбус - 3:5
1-й период
0:1 Коламбус - Сэм Ганье - 18 (Бун Дженнер - 12, Оливер Бьоркстранд - 5), 07:42 
0:2 Коламбус - Кэм Аткинсон - 31 (Зак Веренски - 33), 08:42 
1:2 Филадельфия - Трэвис Конекни - 9 (Шейн Гостисбир - 24, Шон Кутюрье - 11), 14:10 
2-й период
2:2 Филадельфия - Брэйден Щенн - 20 (Клод Жиру - 36), 04:23, в большинстве
3:2 Филадельфия - Трэвис Конекни - 10 (Мэтт Рид - 8, Радко Гудас - 15), 11:03
3:3 Коламбус - Зак Веренски - 10 (Сет Джонс - 28, Мэтт Калверт - 3), 14:30
3-й период
3:4 Коламбус - Брендон Дубински - 10 (Брэндон Саад - 27, Сет Джонс - 29), 08:46, в большинстве
3:5 Коламбус - Кэм Аткинсон - 32 (Брэндон Саад - 28), 19:39, в пустые ворота
 
«Блю Джекетс» установили сразу два клубных рекорда. Еще никогда Коламбус не одерживал 44 победы в сезоне и не набирал 94 очка. Предыдущее достижение (43 победы и 93 очка) было установлено в сезоне-2013/14. Филадельфия проиграла третий раз подряд и постепенно выбывает из борьбы за плей-офф. В составе хозяев первым дублем в НХЛ отметился Трэвис Конекни, Вторая звезда поединка. 
 
 
Нэшвилл - Виннипег - 5:4 (ОТ)
1-й период
0:1 Виннипег - Блэйк Уилер - 21 (Марк Шайфли - 41, Адам Лоури - 11), 03:40, в большинстве 
0:2 Виннипег - Дастин Бафлин - 11 (Николай Элерс - 33, Брайан Литтл - 17), 12:11 
1:2 Нэшвилл - Остин Ватсон - 5 (Энтони Битетто - 4), 12:34 
2:2 Нэшвилл - Майк Фишер - 17 (Крэйг Смит - 9, Роман Йоси - 30), 19:49 
2-й период
3:2 Нэшвилл - Филип Форсберг - 28 (Райан Джохансен - 42, Виктор Арвидссон - 25), 00:19
3:3 Виннипег - Патрик Лайне - 33 (Николай Элерс - 34, Брайан Литтл - 18), 03:38
3:4 Виннипег - Джоэль Армиа - 8 (Джошуа Морриссей - 14, Пол Постма - 13), 08:39
3-й период
4:4 Нэшвилл - Райан Джохансен - 12 (Филип Форсберг - 25, Виктор Арвидссон - 26), 04:23
Овертайм
5:4 Нэшвилл - Джеймс Нил - 20 (Роман Йоси - 31, ПиКей Суббан - 27), 02:11, в большинстве
 
Вторую победу подряд Нэшвиллу принес Джеймс Нил, отличившийся на третьей минуте овертайма и ставший Первой звездой встречи. 33-й гол в сезоне забил нападающий «Джетс» Патрик Лайне, занимающий в списке снайперов третье место вслед за Сидни Кросби и Брэдом Маршаном.
 
 
Калгари - Питтсбург - 4:3 (Б)
1-й период
0:1 Питтсбург - Конор Шири - 20 (Джейк Гюнцель - 10, Сидни Кросби - 39), 02:54 
1:1 Калгари - Дерик Энгелланд - 4 (Алекс Чэйссон - 9, Мэттью Стэйджан - 16), 13:48 
1:2 Питтсбург - Евгений Малкин - 33 (Крис Куниц - 19, Фил Кессел - 40), 15:51, в большинстве 
2-й период
2:2 Калгари - Деннис Уайдмен - 4 (Крис Верстиг - 14, Сэм Беннетт - 12), 01:34
3-й период
3:2 Калгари - Джонни Гудро - 15 (Крис Верстиг - 15), 05:22, в большинстве
3:3 Питтсбург - Сидни Кросби - 35 (Конор Шири - 23, Джейк Гюнцель - 11), 16:29
Буллиты
4:3 Калгари, Крис Верстиг
 
Калгари одержал 10-ю победу подряд, прервав пятиматчевую победную серию Питтсбурга. Серия из 10 побед - повторение клубного рекорда, который был установлен осенью 1978-го. Калгари стал четвертой командой в этом сезоне, которой удалась подобная серия (Коламбус - 16, Миннесота - 12, Филадельфия - 10).
 
 
Ванкувер - Бостон - 3:6
1-й период
0:1 Бостон - Дэвид Бэкис - 14 (Патрис Бержерон - 28, Брэд Маршанд - 39), 06:48 
1:1 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 18 (Даниэль Седин - 24, Хенрик Седин - 28), 15:47 
2:1 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 19 (Даниэль Седин - 25, Хенрик Седин - 29), 17:05 
2-й период
2:2 Бостон - Здено Хара - 7 (Доминик Мур - 10), 13:58
3:2 Ванкувер - Александр Эдлер - 4 (Дрю Шор - 1, Брэндон Саттер - 14), 14:19
3-й период
3:3 Бостон - Брэд Маршанд - 33 (Дэвид Пастрняк - 31, Тори Круг - 39), 00:58, в большинстве
3:4 Бостон - Брэд Маршанд - 34, 12:03
3:5 Бостон - Давид Крейчи - 19 (Дэвид Пастрняк - 32, Фрэнк Ватрано - 8), 16:46
3:6 Бостон - Брэд Маршанд - 35 (Патрис Бержерон - 29, Дэвид Бэкис - 19), 19:34, в пустые ворота
 
Нападающий гостей Брэд Маршанд, Первая звезда поединка, оформил хет-трик по ходу третьего периода и принес «Брюинз» важнейшую победу. Он сравнял счет, забил победный гол и поразил пустые ворота, а также сделал голевую передачу, благодаря чему сравнялся с Кросби на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги и на первом месте в гонке снайперов. У обоих игроков по 35 голов и 74 очка. Ванкувер проиграл четвертый раз подряд
 
 
Аризона - Колорадо - 1:0
2-й период
1:0 Аризона - Брендан Перлини - 13 (Питер Холланд - 7, Тобиаш Ридер - 17), 03:49 
 
В битве аутсайдеров Аризона подтвердила статус предпоследней команды лиги. Основной вклад в победу внес вратарь хозяев Майк Смит (Первая звезда встречи), сделавший 22 сэйва и установивший клубный рекорд по числу матчей на ноль. С 22 шатаутами в составе Аризоны он обошел двух российских вратарей Илью Брызгалова и Николая Хабибулина. Единственный гол «Койотов» забил Брендан Перлини (Вторая звезда), отличившийся в третьей встрече подряд. Колорадо проиграл 14-й раз за последние 18 встреч.
 
 
Лос-Анджелес - Сент-Луис - 1:3
2-й период
0:1 Сент-Луис - Давид Перрон - 14 (Александр Стин - 30), 13:37
3-й период
0:2 Сент-Луис - Магнус Пааярви - 5 (Патрик Берглунд - 9, Алекс Пьетранжело - 26), 01:10, в большинстве
1:2 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 11 (Дрю Даути - 30, Тайлер Тоффоли - 15), 17:05
1:3 Сент-Луис - Александр Стин - 14 (Алекс Пьетранжело - 27), 19:53, в пустые ворота
 
Сент-Луис одержал победу в важнейшем матче с прямым конкурентом за место в плей-офф и на пять очков оторвался от Лос-Анджелеса в борьбе за вторую «уайлд-кард» Западной конференции. Первой звездой поединка стал вратарь гостей Джейк Аллен, сделавший 38 сэйвов и позволивший «Блюзменам» одержать пятую победу подряд.





Источник — Sport.ua

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