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Кременчук добывает третью победу в полуфинальной серии

«Кременчук» в шаге от финала

  • 13.03.2017 21:13
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Кременчук добывает третью победу в полуфинальной серии

Плей-офф, после двух матчей в Кременчуге, перебралась в броварской «Терминал» - домашнюю арену «Дженералз», где и проходил третий матч серии.

 Во многом первый период предопределил итоговый результат встречи – уверенную победу команды Дмитрия Пидгурского. В дебюте поединка счет был открыт Виталием Кирющенковым, а на 13-й минуте его удвоил Владислав Гаврик. Чуть позже Илья Генералов сократил разрыв всего до одной шайбы, но ненадолго. Еще до серены в воротах Евгения Напненко по разу отличились Игорь Коваленя и Артем Гниденко.

 Второй период прошел поспокойнее, была заброшена всего одна шайба – вновь гол на свой счет записал Коваленя. В остальном же – гости владели заметным преимуществом и мало что позволяли создать «Дженералз».

 В заключительные 20 минут коллектив Александра Сеуканда так ни разу и не сумел поразить ворота соперника, в то время как гости увеличили счет усилиями Георгия Кичи, Севастьяна Карпенко и экс-капитана «генералов» Алексея Мельникова.

 Очередная, уже третья победа в серии, еще на шаг приблизила «Кременчук» к финалу плей-офф. «Дженералз» же, наоборот, в шаге от вылета. Если киевляне не сподобятся на камбэк в оставшихся матчах, то в этом сезоне гарантировано останутся без медалей.

«Дженералз» - «Кременчук» - 1:8 (1:4, 0:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 - Кирющенков (Гниденко), 04:34, 0:2 - Гаврик (Гриценко, Коваленя), 12:46, 1:2 - Генералов (Овчинников, Сирченко) 14:11, 1:3 - Коваленя (Гаврик, Варивода), 15:28, 1:4 - Гниденко (Исаенко, Кирющенков-больш), 19:33, 1:5 - Коваленя (Гаврик, Романенко), 35:44, 1:6 - Кича (Кирющенков, Гниденко), 54:50, 1:7 - Карпенко (Луговой-больш), 57:17, 1:8 - Мельников (Кирющенков, Гниденко), 59:18.

«Дженералз»: Напненко (Любимов); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Порупа, Сирченко; Полищук, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Черненко, Шиманский, Костюк, Генералов, А. Дворник, Н. Дворник, Безуглый.

«Кременчук»: Захарченко (Петленко); Савицкий, Варивода, Романенко, Дегтярев, Башко, Исаенко, Андрейкив; Бойков, Коренчук (А), Гаврик, Гриценко, Чернышенко, Гниденко (А), Слыш (К), Коваленя, Луговой, Кича, Мельников, Кирющенков, Карпенко.

Источник — УХЛ

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