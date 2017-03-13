В воскресенье в Лиге были сыграны пять встреч.
Детройт - Рейнджерс - 1:4
1-й период
0:1 Рейнджерс - Райан МакДона - 4 (Кевин Хэйс - 29, Майкл Грабнер - 11), 19:33, в меньшинстве
2-й период
1:1 Детройт - Франс Нильсен - 14 (Густав Нюквист - 26, Джастин Абделькадер - 13), 05:35, в большинстве
1:2 Рейнджерс - Райан МакДона - 5 (Марк Стаал - 6, Павел Бучневич - 10), 16:50
1:3 Рейнджерс - Кевин Хэйс - 17 (Джей Ти Миллер - 31, Майкл Грабнер - 12), 17:27
3-й период
1:4 Рейнджерс - Дерек Степан - 13 (Крис Крайдер - 21, Матс Зуккарелло Аасен - 35), 16:01, в большинстве
Нью-йоркская команда выиграла шесть из последних семи выездных матчей. В последних 15-ти поединках защитники «Рейнджеров» набрали в общей сложности 29 очков (10+19).
Чикаго - Миннесота - 4:2
1-й период
1:0 Чикаго - Патрик Кейн - 30 (Артемий Панарин - 39, Джон Одуйя - 7), 00:51
2:0 Чикаго - Артемий Панарин - 22 (Патрик Кейн - 43, Никлас Хьялмарссон - 10), 04:38
2:1 Миннесота - Эрик Стаал - 22 (Нино Нидеррайтер - 28, Марко Сканделла - 9), 10:30
2-й период
3:1 Чикаго - Тревор ван Римсдик - 5 (Маркус Крюгер - 11, Йордин Туту - 1), 05:28
3-й период
3:2 Миннесота - Микаель Гранлунд - 23, 00:46
4:2 Чикаго - Мариан Хосса - 22 (Данкан Кит - 41), 13:42
Первой звездой встречи стал вратарь хозяев Кори Кроуфорд, который записал в свой актив рекордные для себя в этом сезоне 42 сэйва. Правый крайний «Блэкхокс» Патрик Кейн, Вторая звезда, вышел на второе место в гонке бомбардиров: на его счету 73 очка (30+43).
Эдмонтон - Монреаль - 1:4
2-й период
1:0 Эдмонтон - Милан Лючич - 15, 04:17
3-й период
1:1 Монреаль - Пол Байрон - 17 (Филлип Дано - 22, Брендан Галлахер - 13), 13:33
1:2 Монреаль - Макс Пачиоретти - 32 (Алекс Гальченюк - 24, Андрей Марков - 26), 14:42
1:3 Монреаль - Пол Байрон - 18, 18:53, в пустые ворота
1:4 Монреаль - Макс Пачиоретти - 33 (Пол Байрон - 16, Торри Митчелл - 9), 19:33, в пустые ворота
Голкипер гостей Кэри Прайс, Первая звезда матча, провел в регулярных чемпионатах 499 игр, но впервые в карьере одержал победу над Эдмонтоном. Левый крайний Монреаля Пол Байрон впервые в карьере набрал 3 очка за матч. «Нефтяники» проиграли третий раз кряду.
Анахайм - Вашингтон - 5:2
2-й период
1:0 Анахайм - Кори Перри - 13, 04:52
2:0 Анахайм - Кори Перри - 14 (Райан Кеслер - 29, Райан Гецлаф - 42), 09:21
3:0 Анахайм - Рикард Ракелл - 29 (Райан Гецлаф - 43), 09:49
3:1 Вашингтон - Джон Карлсон - 7 (Никлас Бэкстрем - 47, Джастин Уильямс - 19), 12:10, в большинстве
3-й период
4:1 Анахайм - Райан Гецлаф - 13 (Кори Перри - 32, Райан Кеслер - 30), 04:27, в большинстве
4:2 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 22 (Александр Овечкин - 29, Евгений Кузнецов - 37), 04:57
5:2 Анахайм - Райан Кеслер - 20 (Якоб Силфверберг - 22, Эндрю Кольяно - 16), 12:42
Наставник «Уток» Рэнди Карлайл одержал 400-ю победу в качестве главного тренера команды НХЛ. Анахайм прервал серию из шести поражений. Вашингтон проиграл четвертый раз подряд — последний раз такое с командой случалось осенью 2014-го. В шести поединках Вашингтон забрасывал не более двух шайб — такая серия была у столичного клуба в ноябре 2006-го. Левый крайний гостей Александр Овечкин впервые за свою 12-летнюю карьеру не смог забить ни одного гола в десяти поединках кряду.
Сан-Хосе - Даллас - 5:1
1-й период
1:0 Сан-Хосе - Патрик Марло - 23 (Логан Кутюр - 24, Джастин Браун - 8), 03:56
1:1 Даллас - Реми Эли - 1 (Алеш Хемски - 2), 12:54
2:1 Сан-Хосе - Джо Павелски - 25 (Пол Мартин - 19, Джо Торнтон - 39), 17:14
2-й период
3:1 Сан-Хосе - Джоэл Уорд - 8 (Логан Кутюр - 25, Пол Мартин - 20), 02:46
4:1 Сан-Хосе - Джо Павелски - 26, 12:26, в меньшинстве
3-й период
5:1 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 7 (Дайлан ДеМело - 4, Маркус Соренсен - 2), 03:04
Центрфорвард хозяев Джо Павелски, Первая звезда встречи, забил в меньшинстве впервые с февраля 2014-го. Защитник «Акул» Марк-Эдуард Власик провел 800-ю игру в Лиге. Центрфорвард Сан-Хосе Патрик Марло забросил 504 шайбы в регулярных чемпионатах и вышел на 42-е место в списке голеадоров НХЛ всех времен.
Источник — Sport.ua
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